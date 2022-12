Ucraina: nuove sfide minacciano la riforma della giustizia

La decisione di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina è stata alimentata dai timori che l’emergere di un’Ucraina democratica ed europea potesse fungere da catalizzatore per un cambiamento simile nella Russia autoritaria. Finora, gli ucraini hanno sfidato le avversità e inflitto una sconfitta dopo l’altra all’esercito invasore di Putin. Tuttavia, lontano dal campo di battaglia, le riforme giudiziarie che detengono la chiave per la trasformazione dell’Ucraina in una nazione governata dallo stato di diritto rischiano di sgretolarsi.

La riforma giudiziaria è stata identificata come una delle massime priorità di riforma dell’Ucraina quando il paese ha ottenuto lo status ufficiale di nazione candidata all’UE nell’estate del 2022. Nell’ambito del programma di riforma giudiziaria, i punti focali istituzionali principali sono la Commissione dei giudici ad alta qualificazione (HQCJ) e il Consiglio superiore di giustizia (HCJ). Il primo è responsabile della selezione dei giudici, mentre il secondo si occupa delle nomine, dei licenziamenti e delle questioni disciplinari.

È corretto affermare che l’Ucraina ha compiuto progressi significativi lo scorso anno, quando i parlamentari hanno approvato due importanti progetti di legge sulla riforma dell’HCJ e dell’HQCJ, seguendo i numerosi suggerimenti della società civile ucraina e dei partner internazionali del Paese. Tuttavia, questo progresso è ora minacciato.

In linea con la legislazione vigente, i giudici ucraini sono responsabili della nomina della quota più ampia di membri dell’HCJ. Si teme che non lo faranno entro la fine di gennaio, il che impedirebbe all’HCJ di diventare operativo per diversi mesi e renderebbe impossibile imporre misure disciplinari contro i giudici accusati di collaborare con le forze di occupazione russe. Inoltre, la componente di riforma giudiziaria dell’integrazione europea verrebbe rinviata di almeno un anno.

I giudici ucraini hanno una lunga e preoccupante storia di sabotaggio della riforma giudiziaria, ma i rappresentanti della società civile lamentano che il governo non ha ancora preso sul serio questa minaccia. Ciò potrebbe avere conseguenze di vasta portata. Una volta selezionati, l’HCJ e l’HQCJ avranno il compito di occupare tra i 2500 ei 3000 posti vacanti, che rappresentano quasi la metà della magistratura ucraina. Se questi due organi rimarranno sotto l’influenza di interessi acquisiti all’interno della magistratura, i problemi dello stato di diritto dell’Ucraina persisteranno potenzialmente per decenni a venire.

Gli ambasciatori del G7 in Ucraina hanno già chiesto chiarezza sulla questione delle nomine giudiziarie. È importante che il Presidente Zelensky affronti questo problema sia come pilastro centrale della trasformazione democratica dell’Ucraina sia come misura di sicurezza per ridurre le opportunità di influenza russa nel Paese.

Questo autunno, i giornalisti di RFE/RL hanno riferito che Bohdan Lvov, che dirige l’influente Corte di cassazione commerciale all’interno della Corte suprema dell’Ucraina, detiene la cittadinanza russa dal 1999. Il presidente della Corte suprema ha presto espulso Lvov dalla Corte suprema. Tuttavia, Lvov potrebbe essere in grado di tornare alla sua posizione con l’aiuto del controverso tribunale amministrativo distrettuale di Kiev, un tribunale con ampia giurisdizione che è stato a lungo accusato di sentenze anti-ucraine. Nonostante gli appelli al Presidente Zelenskyy di reagire, deve ancora farlo.

Ci sono preoccupazioni simili per lo stesso tribunale amministrativo distrettuale di Kiev, il cui Presidente Pavlo Vovk è stato recentemente sanzionato dagli Stati Uniti. Quasi due anni fa, Zelensky ha inviato al parlamento un progetto di legge per sciogliere il tribunale. Tuttavia, questo disegno di legge sta prendendo polvere e deve ancora essere preso in considerazione dai parlamentari. Ciò è particolarmente preoccupante poiché i giornalisti e il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina Oleksii Danilov hanno affermato che il tribunale amministrativo distrettuale di Kiev era impegnato nel febbraio 2022 negli sforzi per creare un quadro legale per il ritorno al potere in Ucraina dell’ex presidente fuggitivo Viktor Yanukovych.

L’ultima sfida alla riforma giudiziaria dell’Ucraina arriva da una fonte inaspettata: i partner internazionali del Paese. La Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa ha recentemente emesso un parere urgente sul disegno di legge per la riforma della Corte costituzionale dell’Ucraina che alcuni esperti hanno attaccato come potenzialmente disastroso.

Nel suo ultimo parere, la Commissione di Venezia ha ribaltato una serie di precedenti raccomandazioni. In precedenza, aveva evidenziato il problema delle nomine politiche alla Corte costituzionale e aveva raccomandato che eventuali nomine avvenissero solo dopo l’introduzione di una procedura di selezione trasparente e competitiva. A tal fine, dovrebbe essere creata una commissione indipendente per verificare l’integrità e l’imparzialità politica dei candidati.

Tuttavia, la Commissione di Venezia afferma ora che le decisioni di questo organismo di controllo non dovrebbero essere vincolanti. La commissione di Venezia ha inoltre revocato il proprio sostegno alla partecipazione dei rappresentanti della società civile al processo di selezione. Invece, la Commissione riconosce che l’inclusione di rappresentanti del governo nel processo di selezione può portare alla politicizzazione, ma sostiene che ciò può essere consentito alla luce delle ‘circostanze speciali’ che l’Ucraina deve affrontare attualmente. Senza ulteriori garanzie, ciò significa che solo i candidati favorevoli al governo possono essere nominati alla Corte costituzionale.

I parlamentari ucraini si stanno ora preparando a votare una legge rivista che incorpori le ultime raccomandazioni della Commissione di Venezia. Se approvato, consegnerà gli attuali strumenti del governo ucraino per garantire potenzialmente la maggioranza dei giudici della Corte costituzionale per almeno nove anni.

Gli sforzi per sostenere l’Ucraina nella lotta contro l’invasione di Putin sono sia benvenuti che necessari, ma consentire a qualsiasi forza politica di ottenere il controllo della Corte costituzionale potrebbe seriamente minare la democrazia del Paese e la futura integrazione europea. Ciò può essere visto nell’esperienza negativa di numerosi Stati membri dell’UE dell’Europa centrale. Per mantenere in carreggiata le riforme giudiziarie dell’Ucraina, i partner internazionali dell’Ucraina devono spingere per un processo di selezione della Corte costituzionale che garantisca candidati indipendenti. Questo è fondamentale per garantire il tipo di futuro libero ed equo per cui gli ucraini stanno attualmente combattendo.

Sconfiggere la Russia sul campo di battaglia si rivelerà inutile se l’Ucraina del dopoguerra rimarrà bloccata con lo stesso sistema corrotto. Sebbene le questioni militari siano naturalmente la priorità numero uno, è anche fondamentale evitare regressi rispetto alle riforme esistenti al fine di gettare le basi per un’Ucraina migliore. La natura esistenziale dell’attuale conflitto e il chiaro obiettivo dell’integrazione europea creano una maggiore leva per le riforme storiche che in qualsiasi altro momento della storia ucraina. Spetta sia alle attuali autorità che ai partner internazionali dell’Ucraina assicurarsi che questo slancio non vada perduto.

La versione originale di questo intervento è qui.