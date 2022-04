Coloro che iniziano le guerre spesso iniziano con un presupposto eccessivamente ottimista che i combattimenti saranno rapidi, controllabili e che le vittime saranno basse. Quando molti corpi iniziano a tornare a casa o vengono lasciati sul campo di battaglia, è un segno che la guerra non è niente di tutto ciò.

La prima dichiarazione del Cremlino sulle vittime militari russe durante l’invasione dell’Ucraina, il 2 marzo 2022, rilevava che 498 soldati erano stati uccisi e 1.597 feriti. E per settimane i media russi hanno continuato a suggerire, senza fornire cifre reali, che un numero molto basso dei loro soldati è stato ucciso e ferito in Ucraina.

Ma il 21 marzo, il tabloid russo Komsomolskaya Pravda ha riferito che 9.861 soldati russi sono stati uccisi e 16.153 feriti. Il rapporto è apparso solo per un breve periodo prima di essere rimosso e il quotidiano filogovernativo ha affermato che i numeri non erano reali ma piuttosto il risultato di un hack.

Tuttavia, pochi giorni dopo la pubblicazione di quel rapporto, il Cremlino ha presentato il suo nuovo conteggio, affermando che 1.351 soldati erano stati uccisi e 3.825 feriti.

Nel frattempo, il 24 marzo, i funzionari della NATO hanno stimato che ci sono state tra le 7.000 e le 15.000 morti militari russe. Funzionari ucraini suggeriscono che la cifra reale è 15.000.

Sebbene queste stime varino ampiamente, ciò che non è dubbio è che le persone – sia nell’esercito che nella popolazione in generale – stanno morendo e subendo ferite durante i combattimenti. Non sappiamo quanti.

Questo non è insolito in guerra. In effetti, durante e dopo una guerra si discute spesso quasi tanto su quanti soldati e civili sono stati uccisi e feriti, quanto su qualsiasi altro aspetto di una guerra, comprese le sue cause.

Allora perché è difficile ottenere una cifra precisa per quante persone sono state uccise e ferite? E il monitoraggio delle vittime in questa guerra è diverso dalle altre guerre?

Sottostimare i morti

Anche se lo scopo tattico immediato della guerra è quello di uccidere e ferire i membri dell’esercito dell’altra parte evitando di danneggiare i civili in conformità con il diritto internazionale, raramente è facile ottenere dati precisi e tempestivi sui danni civili e militari. Le stime spesso rimangono solo questo, le stime. Questo è vero anche quando i militari tengono buoni registri dei loro stessi uccisi e feriti.

Anche il numero e l’autore delle vittime civili è spesso contestato. Le organizzazioni non governative e internazionali, dall’inizio degli anni 2000, hanno sviluppato metodi e tentato di contare e talvolta nominare ogni vittima civile.

L‘Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani fornisce rapporti regolari sul numero di civili uccisi in Ucraina. Ha riferito che nel primo mese di guerra – dal 24 febbraio 2022 alla mezzanotte del 23 marzo – 1.035 civili sono stati uccisi e 1.650 feriti.

Ma le Nazioni Unite osservano che “le cifre effettive sono considerevolmente più alte, poiché la ricezione di informazioni da alcuni luoghi in cui sono in corso intense ostilità è stata ritardata e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma”.

Come suggerisce l’ONU, la sua cifra è sottostimata. Alla fine di marzo, l’ufficio del sindaco di Mariupol, il luogo in cui la Russia ha bombardato un ospedale per la maternità il 9 marzo, ha affermato che quasi 5.000 persone erano state uccise solo lì.

Chi è un civile, chi un combattente?

Spesso è difficile, nelle condizioni di una zona di guerra calda, contare i morti: i loro corpi potrebbero non essere recuperati in modo tempestivo o addirittura non essere recuperati affatto.

E quando si tratta di contare i morti, ci sono molte altre ragioni per cui i numeri potrebbero essere sbagliati. Ad esempio, può essere il caso che alcuni soldati che si presume siano morti – perché non è possibile renderne conto – abbiano effettivamente disertato, siano stati catturati o feriti e siano assistiti negli ospedali o sul campo.

Poi ci sono domande su chi appartiene a quale categoria. Le morti di civili a volte vengono semplicemente negate, come ha fatto la Russia nella sua campagna in Siria, e i civili sono talvolta considerati combattenti.

In effetti, i paesi che cercano di evitare l’apparenza di essere stati sconsiderati o di aver commesso un crimine di guerra – che implica prendere di mira deliberatamente i civili – possono affermare che tutti coloro che sono stati uccisi e feriti in un particolare attacco erano combattenti.

Durante la guerra in Afghanistan, ad esempio, le forze internazionali e afghane hanno talvolta affermato che tutte le persone uccise in un attacco erano militanti, sebbene le indagini successive abbiano mostrato che alcune o tutte le persone uccise erano civili. Uno degli incidenti più famosi si è verificato nel settembre 2009, quando le forze tedesche hanno convocato un attacco aereo statunitense su due petroliere circondate da persone che tentavano di sottrarre il carburante che era stato rubato dai talebani. La NATO ha affermato che tutte o la maggior parte delle persone uccise erano militanti: “Un certo numero di talebani sono stati uccisi e c’è anche la possibilità di vittime civili”.

Successivamente è emerso che 91 civili sono stati uccisi e un risarcimento è stato pagato alle loro famiglie.

Perché la Russia nasconde le vittime militari

Mentre ci sono alcune ragioni reali di incertezza o imprecisione nel riportare le vittime, ci sono anche ragioni strategiche o politiche che i governi potrebbero avere per pubblicare cifre fuorvianti.

Per mantenere il morale, i paesi hanno un incentivo a dire che ne hanno persi pochi e l’altra parte ne ha persi molti. E ci sono rapporti secondo cui l’esercito russo, che soffre di carenza di carburante e cibo, oltre a una resistenza più rigida del previsto, sta lottando con il morale.

Non è solo il numero totale di soldati russi che sono morti in Ucraina, ma che viene ucciso, che potrebbe essere motivo di preoccupazione per i funzionari russi. Secondo un recente conteggio, dei circa 20 generali russi inviati in Ucraina, almeno sei sono stati uccisi, un colpo devastante per la capacità russa di comandare le sue forze sul campo.

Anche le vittime militari ucraine sono variate. All’inizio della guerra, il presidente Volodymyr Zelenskyy suggerì che circa 1.300 combattenti ucraini fossero stati uccisi. Più recentemente, un portavoce del governo ucraino ha suggerito che il bilancio delle vittime militari non sarebbe stato reso noto fino alla fine del conflitto.

Conteggio delle morti indirette

C’è un altro, più sottile, problema con la comprensione del salario di guerra: la differenza tra il conteggio delle morti dirette in guerra e il conteggio delle morti indirette. Le morti dirette sono quelle che si verificano quando le persone vengono uccise con mezzi violenti, come bombe, proiettili e il crollo di edifici a seguito di un attacco.

Le morti indirette si verificano quando le persone muoiono perché il loro accesso a beni essenziali come cibo, acqua, medicine e cure mediche è stato interrotto o perso in una zona di guerra, o quando è stata interrotta l’elettricità o sono state costrette a fuggire e sono lasciate esposte a gli elementi.

Le persone in Ucraina sono state sfollate alla fine dell’inverno e lasciate con poco cibo o acqua. Gli ospedali sembrano essere stati presi di mira. Tuttavia, poiché i percorsi causali a volte non sono evidenti, o poiché la catena di eventi che portano al danno è lunga – i decessi possono verificarsi molto dopo la cessazione dei combattimenti – può essere difficile stimare quante morti indirette siano risultate da un particolare guerra.

Il rapporto tra morti dirette e indirette in guerra varia, ma è sempre più chiaro che, nella maggior parte delle guerre, specialmente dove le infrastrutture sono gravemente danneggiate e distrutte, le morti indirette tendono a superare in numero le morti dirette di guerra.

Con il progredire della guerra in Ucraina, ci saranno molti numeri di vittime in circolazione, con vari gradi di precisione. Ma per ogni persona uccisa o ferita da bombe, proiettili e fuoco, ne moriranno ancora di più a causa degli effetti della guerra sulle infrastrutture del Paese. E quel danno continuerà anche dopo la fine dei combattimenti, ogni volta che ciò accadrà.