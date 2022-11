Ucraina: (non)sanzioni e trattative di pace

Volendo parlare della situazione in Ucraina e intorno all’Ucraina, voglio iniziare da una frase, solo apparentemente banale o perfino ridicola. La frase è dell’orrido (si deve dire sempre così, hanno deciso i media italiani e statunitensi) Alexander Lukaschenko, che dice: «Grazie a Dio McDonald’s ha lasciato la Bielorussia. Anche noi sappiamo tagliare in due un pezzo di pane e metterci un pezzo di carne in mezzo».

Permettetemi, con tutto il rispetto per McDonald’s, quella frase, qualunque ne fosse il contesto, è di una grande ironia. Di una ironia devastante e inattesa in quel personaggio. Non perché danneggi la ditta, ma perché, come dire, ne scopre il trucco di fondo: in fin dei conti, quella ditta che fa? Panini con Hamburger: pezzi di pane con la carne in mezzo! Se li fa un altro, che differenza c’è? Va bene, è chiaro, la sto ‘tirando’!

Ma, siccome Lukashenko è il male e Vladimir Putin il pessimo, la ditta rinuncia ad un mercato di qualcosa come quattrocento milioni di possibili consumatori, per seguire gli ordini di zio Sam. Ve lo ricordate il manifesto ‘I want you for US Army‘?; la McDonald’s in divisa.

In nome delle ‘sanzioni‘. E, permettetemi, chiamatemi vile leguleio, dite quello che volete, ma un fatto è certo: le sanzioni sono tali solo se definite da un tribunale e applicate da un potere esecutivo legittimato ad eseguirle. Mi pare già di sentire un possibile lettore, sbuffare e borbottare “quello è filo-Putin” oppure “eh già, in nome delle regole, dobbiamo spingere l’Ucraina a perdere la guerra”, e così via dicendo.

Nulla di tutto ciò, tranquilli. Ma quelle non sono sanzioni, sono rappresaglie, o, se preferite, ritorsioni, o quello che volete, ma sanzioni no.

Orbene, parliamoci chiaro. Il diritto internazionale, come sistema giuridico, è una bestia strana (per i non internazionalisti, per noi è pane quotidiano, in qualche caso, il mio, pure senza companatico!), perché è un ordinamento giuridico in cui manca una Autorità dotata del potere di fare e imporre le norme. Non c’è nemmeno un Parlamento. Eppure ci sono le norme: ebbene sì, ci sono. Qualche mio collega, che già avrà arricciato ogni sopracciglio disponibile, ora arriccerà anche il labbro superiore e dirà che i soggetti dell’ordinamento (gli Stati, per lo più) sono quelli che ne mettono in pratica le regole, e quindi anche le sanzioni. Vero, ma lo fanno legittimamente solo se l’ordinamento (qualche mio collega ora sarà svenuto: il diritto internazionale ordinamento, bestemmia!) stabilisce che quelle ‘sanzioni‘ possono essere inflitte sulla base del fatto che si è accertata, da parte di una autorità giudiziaria (che manca, come tale, nel diritto internazionale!), la responsabilità del soggetto al quale si intendono applicare le sanzioni. Dove, beninteso, per autorità giudiziaria si intende un qualsiasi ‘ente terzo’.

Insomma, come mi è capitato di scrivere qualche tempo fa, sul fatto che Riina sia stato un delinquente, siamo tutti d’accordo, ma per poterlo mettere in prigione, si è dovuto allestire un processo, con giudici imparziali, avvocati, pubblici ministeri, prove, testimoni, eccetera. Un processo nel quale i singoli reati sono stati accertati, e si è, probabilmente, accertato che almeno alcuni dei crimini imputati a Riina non li aveva commessi, eccetera.

Tutto ciò, nel caso di questa guerra non c’è stato. Sì, ci sono alcuni -se volete molti- Stati che hanno accusato e detto che era colpevole la Russia di questo e di quello. Ma lo hanno detto loro, non un tribunale. E nemmeno la maggioranza degli Stati. E meno che mai la maggioranza della popolazione mondiale. Anzi, sotto quest’ultimo profilo, è stata proprio una minoranza sparuta a applicare le ritorsioni, o rappresaglie. Solo per lenire i mal di pancia di molti miei colleghi, preciso che forse c’è una piccola differenza tra ritorsione e rappresaglia, ma lasciamo perdere: non sono sanzioni. Qualcuno, che non condivido, le chiama ‘contromisure’, ma insomma non sanzioni.

Questo è un punto cruciale, ma proprio ‘crucialissimo’.

Con grande ira, mal repressa, del Governo ucraino -secondo molti osservatori autore del lancio intenzionale dei due missili sulla Polonia- gli USA (gli altri Stati che agiscono con gli USA non contano nemmeno come il due di briscola) stanno dicendo, forse hanno detto, o diranno tra poco che “ora basta guerra”.

Come in tutte le guerre da sempre, perfino dalle guerre puniche, odiate dal consulente del Governo signor Roberto Cingolani (se le avesse studiate e le studiassero altri quante cose capirebbero!), a un certo punto ci si mette d’accordo per cessare il fuoco e si iniziano trattative di pace. Partendo, come ovvio, dallo status quo, che può essere diverso da quello da cui si era partiti prima della guerra. Se non volete, seguendo Cingolani, studiare le guerre puniche, andatevi a leggere il trattato di Qadesh tra Ramses II (quello che non ha cacciato gli ebrei) e il re ittita Kattushili III.

Orrore, orrore, disastro, strillerete: bel sistema, allora la cattivissima Russia da distruggere e cancellare dalla carta geografica, sta dove sta e quindi si tiene i territori occupati e da lì tratta, orrendo!

Uno scandalo, direte, diranno. E invece è sempre così.

Strano: dopo la guerra dei sei giorni (1967) Israele ha occupato la Cisgiordania, le alture del Golan (siriane), una fascia di territorio del Libano e il Sinai. Finita la guerra al sesto giorno (sarà un caso, ma mi ha sempre colpito … ma che volete, io sono strano!) Israele là stava e là è restata. Sono iniziate trattative, nelle quali molti Stati (quasi tutti) dicevano che Israele aveva scatenato una guerra di aggressione, ma da lì si è partiti a negoziare. Alla fine, Israele ha lasciato il Sinai, ha promesso di lasciare la Cisgiordania (ce l’ha ancora), si è tenuta Gerusalemme ovest, per poi prendersi anche quella est, sta ancora negoziando sulle alture del Golan, una parte delle quali vuole annettersi, eccetera.

Purtroppo le guerre finiscono sempre così.

Si tratta da dove si sta. Poi si vede: appunto qualcosa restituisci, qualcos’altro te lo tieni, su altro dai dei risarcimenti, eccetera. È la vita, bellezza!

Quando Carlo De Benedetti ha accusato e fatto causa a Silvio Berlusconi perché, secondo lui, si era fregata la Mondadori, dopo un processo infinito, Berlusconi ha pagato una certa cifra e si è tenuta la Mondadori.

Ma: da dove si ‘parte’ per discutere? Questo è il punto cruciale. Solo per dire, secondo una parte degli israeliani si parte dai tempi di Mosè, di Giacobbe, di Isacco, insomma da molto tempo fa: da quando il territorio era ebraico, o meglio israelitico. Un assurdo? Sì. Partire da tremila anni fa, è semplicemente ridicolo, ma si cerca di farlo ogni volta, nel caso di Israele la cosa è nonché assurda anche autolesionista, basta leggere il Deuteronomio: gli israeliti di Mosè e Giosuè hanno conquistato la terra di Canaan eccetera, togliendola agli abitanti che ci stavano prima e in qualche caso (vedi Gerico) anche uccidendone tutta la popolazione, salvo i pochi amici (spie) che c’erano.

E dunque si potrebbe continuare, citando tanti casi. compreso quello dell’Italia, che ha negoziato nel trattato di pace di … perdere una parte del suo territorio: la Dalmazia ecc…

E allora? Perché la cosa non dovrebbe valere anche per Ucraina, Russia e USA?

Poi si tratterà di accertare (non ‘affermare’, ‘accertare’) di chi sia la colpa di che. Ma solo così si potrà farlo da persone civili, che magari si odiano, ma che cercano, per una volta, di applicare le regole.

Certo, non si potrà ‘partire’ dal 24 Febbraio 2022.

Ma bisognerà organizzare la pace, organizzare la trattativa, trovare enti e persone super partes: ci si dovrà, come dice un certo Francesco, “sporcare le mani”, come in tutte, o quasi, le guerre della storia del mondo.