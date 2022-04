Il Presidente Joe Biden e gli alleati della NATO in Europa stanno cercando di aiutare l’Ucraina a combattere l’aggressione russa, ma non così tanto che la Russia si vendicherà militarmente contro di loro.

Le decisioni e le calibrazioni di questi leader si basano tutte su una domanda di fondo: l’Ucraina è un interesse vitale per il mio Paese?

La risposta a questa domanda: cos’è un interesse vitale? – ha guidato la formazione della politica estera occidentale per generazioni ormai. È convinzione comune tra gli analisti politici che i paesi debbano dare la priorità e difendere quelli che sono noti come i loro interessi nazionali vitali, strategici o fondamentali.

L’affermazione sembra del tutto sensata. Se le preoccupazioni morali sui diritti umani sono escluse dall’equazione, sicuramente non ha senso versare sangue su interessi non vitali, non strategici e periferici.

Ne consegue che, se l’Ucraina è un interesse vitale, gli Stati Uniti e i loro alleati europei dovrebbero aiutarla a resistere all’invasione russa e prevalere. Se l’Ucraina non lo è, allora non dovrebbe, in ogni caso, in misura significativa.

Tuttavia, quando la situazione è vista dal mio punto di vista di storico e politologo, ciò che sembra ovvio a prima vista risulta essere molto più complicato a un esame più attento.

Soggettivo e mutevole

L’approccio degli interessi vitali ha due difetti fatali: non è affatto ovvio cosa sia un interesse vitale e gli interessi vitali possono cambiare nel tempo.

Ciò è in gran parte dovuto al fatto che è impossibile sostenere che gli interessi vitali siano oggettivamente reali e che tutti i Paesi definiscano i propri interessi vitali sempre allo stesso modo.

In realtà, tutta una serie di fattori soggettivi – stile di leadership, ideologia, cultura, tipo di regime e storia – determinano quali interessi sono vitali tanto quanto, se non di più, qualsiasi qualità oggettiva possiede il presunto interesse. Come afferma il ’2022 Index of U.S. Military Strength’ prodotto dalla conservatrice Heritage Foundation, “Misurare o classificare una minaccia è problematico perché non esiste un riferimento assoluto che possa essere utilizzato per assegnare un punteggio quantitativo”.

Un altro rapporto, questa volta sugli ‘Interessi strategici americani nell’Artico’, illustra bene le acque torbide in cui si trova la scuola degli interessi vitali:

“Durante il culmine della Guerra Fredda, la regione artica era considerata un terreno di gioco geostrategico e geopolitico per gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, poiché bombardieri strategici e sottomarini nucleari attraversavano e gareggiavano sotto la calotta polare. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, la regione ha perso importanza strategica per gli Stati Uniti. Ora, 20 anni dopo, alti funzionari militari e diplomatici statunitensi hanno rivolto ancora una volta la loro attenzione all’Artico, ma in un modo molto diverso rispetto alla Guerra Fredda”.

Che strano: all’inizio l’Artico era strategico, poi è diventato non strategico, prima di riacquistare finalmente uno status strategico. L’Artico ovviamente non era cambiato. Ciò che è cambiato sono state le percezioni dei politici sia occidentali che russi.

‘Troppo piccolo, troppo debole, troppo povero’

Secondo John Mearsheimer, l’influente politologo dell’Università di Chicago più associato all’approccio degli interessi vitali, “l’Ucraina non è un interesse strategico vitale per l’Occidente. È un interesse strategico vitale per i russi, l’hanno chiarito perfettamente, e non solo per Putin”.

Ma poi Mearsheimer si contraddice: “Putin è un uomo del 19° secolo. Vede il mondo in termini di equilibrio delle politiche di potere… Nel caso dell’Europa, pensavamo come le persone del 21° secolo”. In altre parole, sembra che Mearsheimer dica che l’Ucraina è importante per Putin, non perché è importante, è importante e sarà sempre importante per la Russia in qualche modo. Piuttosto, è importante perché è un uomo del 19° secolo, che si rifà a un periodo di ambizioni imperiali e di governo della Russia, quando divenne il più grande Paese del mondo. Di conseguenza, se Putin fosse un uomo moderno o uno zar del XV secolo, l’Ucraina avrebbe meno importanza o per niente.

Se si definisce un interesse vitale come qualcosa che influisce immediatamente sulla sopravvivenza fisica di un paese e sulle sue caratteristiche distintive come il Paese che è, allora l’Ucraina non è un interesse oggettivamente vitale della Russia. L’Ucraina è troppo piccola, troppo debole e troppo povera per minacciare la sopravvivenza della Russia in qualsiasi scenario immaginabile. Per analogia, si può pensare al Canada rispetto agli Stati Uniti. La Russia ha dissimulato per mesi prima dello scoppio della guerra, sostenendo di temere che l’Ucraina diventasse un avamposto militare di una NATO aggressiva.

In effetti, gli eserciti della NATO sono in condizioni miserevoli, le regole della NATO non richiedono una risposta militare nel caso in cui un Paese non membro venisse attaccato e le possibilità dell’Ucraina di entrare a far parte della NATO nei prossimi 20 anni erano quasi nulle. Gli obiettivi dichiarati dalla Russia in Ucraina sono passati dall’arginare l’espansione della NATO alla protezione della regione del Donbas, ma il loro vero obiettivo, come hanno esplicitamente affermato i politici russi dall’inizio della guerra, non è impedire all’Ucraina di aderire alla NATO, ma distruggerla come Stato e nazione.

Minacce immaginarie

Se accettiamo che Putin abbia una mentalità imperialista del 19° secolo, tuttavia, l’Ucraina rappresenta nella sua testa una minaccia per la Russia. Allo stesso modo, gli ebrei non erano una minaccia oggettiva per la Germania. Fu la mente deformata di Hitler a identificarli come tali.

L’invasione russa dell’Ucraina non è stata, quindi, la conseguenza inevitabile dell’invasione della NATO della ‘neutralità’ dell’Ucraina nei confronti della Russia. Americani, europei, russi e ucraini sapevano benissimo che l’Ucraina non rappresentava una minaccia oggettiva per la Russia. Piuttosto, la guerra è stato il culmine delle aspirazioni imperialiste di Putin, proprio come la Seconda Guerra Mondiale fu il culmine di quelle di Hitler e non il prodotto di una presunta minaccia alla Germania da parte della Polonia, della Francia o degli ebrei.

L’Ucraina non ha minacciato o addirittura influenzato la sopravvivenza fisica dell’Occidente dall’indipendenza del Paese nel 1991 e, quindi, non era un interesse oggettivamente vitale dell’Occidente. Ma Putin lo ha trasformato in un tale interesse lanciando una guerra genocida su vasta scala contro l’Ucraina a febbraio.

L’Ucraina si è ora trasformata in un cuscinetto tra l’Occidente democratico e quello che credo essere il marchio di fascismo imperialista di Putin. La sopravvivenza dell’Occidente, sia fisica che come nazioni democratiche, dipende quindi oggettivamente, ed è soggettivamente percepita come dipendente, dalla sopravvivenza e dalla capacità di prevalere dell’Ucraina.