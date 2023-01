Ucraina: no ad una nuova ‘guerra per sempre’

Ogni volta che è stato chiesto se gli Stati Uniti cambieranno la loro politica riguardo al conflitto in Ucraina, per iniziare a spingere affinché Kyiv avvii i negoziati piuttosto che apparentemente fornire tutto il denaro e tutte le armi che chiedono, il ritornello dell’amministrazione Biden è stato una variazione coerente di “Continueremo a fare quello che stiamo facendo finché sarà necessario”.

Il tempo necessario per cosa?

Affinché l’Ucraina “vinca” la sua guerra contro la Russia, riprendendosi tutta la terra occupata o annessa dalla Russia dal 2014.

Sebbene non sia chiaro che ciò sia possibile, e ancor meno chiaro che perseguire un risultato così massimalista sia nell’interesse nazionale americano, Joe Biden e i suoi funzionari dell’amministrazione fanno continuamente finta di niente all’idea di poter porre fine alla guerra, o si fingono offesi a il suggerimento che la decisione non spetti interamente agli ucraini, una decisione che l’amministrazione Biden non può e non dovrebbe in alcun modo influenzare: sono stati gli ucraini, dopotutto, a eleggere Volodymyr Zelenskyy su una piattaforma di guerra.

Tranne, ovviamente, che è stato votato su una piattaforma di pace.

Come ora è apertamente riconosciuto, invece di sostenere Zelenskyj quando cercò di convincere gli ultranazionalisti nella parte orientale dell’Ucraina a sottomettersi all’autorità centrale e accettare le elezioni secondo la Formula Steinmeier per attuare Minsk II, come negoziato dai governi dell’Ucraina, Russia, Francia e Germania, l’amministrazione Trump ha alzato le spalle e ha detto a Zelenskyy di fare un’escursione. Gli ultranazionalisti in prima linea che hanno detto a Zelenskyj di andare all’inferno, sono quelli con cui il governo degli Stati Uniti lavora dal 2014 e si armano di armi pesanti dal 2017.

Non che tutte le armi stiano arrivando a loro, come nessuno è stato sorpreso di scoprire, e nemmeno gran parte del denaro per quella materia. La situazione è diventata così inaccettabile che il Washington Post , pur acclamandosi ancora per l’approvazione frettolosa di ogni nuovo stanziamento destinato all’Ucraina, ha osato chiedersi apertamente dove vadano tutte le armi e il denaro che non vanno in Ucraina. La CBS ha pubblicato un intero documentario, che è stato poi quasi immediatamente parzialmente ritirato sotto pressione, gettando uno sguardo critico sulla politica, che è il discorso dei media aziendali per “Questo è un problema enorme!”

Invece di fermare o rallentare il processo in risposta a queste giustificate obiezioni, il Pentagono è andato avanti in ottobre e ha messo le truppe statunitensi in Ucraina a supervisionare.

Ehm. Che cosa?

Ma mentre le morti si accumulano e lo stallo continua, gli americani dovrebbero tenere a mente che tutto questo fa parte del piano: far uccidere altre persone in modo che il governo degli Stati Uniti possa indebolire la Russia e intimidire la Cina . Almeno, questo è quello che pensano stia facendo il piano. È difficile dirlo con certezza. La Russia sarà economicamente e tecnologicamente meno solida a lungo termine, e a nessuno piace entrare in conflitto con il Tesoro degli Stati Uniti, ma ovviamente sembra avvicinare Russia e Cina. Faceva parte del piano? Se sì, era un buon piano?

Oltre ad ammettere finalmente ciò che già sapevamo, ovvero che gettare armi in un buco nero a mezzo mondo di distanza in uno dei paesi più corrotti del mondo industrializzato fosse una cattiva idea, il cosiddetto Quarto Potere ha davvero fallito miseramente. Sebbene prevedibile, la stampa aziendale non ha mai incontrato una guerra che non ama; la copia che il Wall Street Journal e il Washington Post stanno pubblicando è porno di guerra nudo: sogni ad occhi aperti sull’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) che fa saltare in aria le navi russe che bloccano Odessa o di cogliere il vantaggio dalla Cina e militarizzare, o meglio militarizzare ulteriormente, il Stretto di Taiwan per mostrare a Pechino che lo zio Sam non si lascerà intimidire.

Perché, sai, è così che la crisi dei missili cubani è stata risolta senza far saltare in aria il mondo.

Accidenti.

Poi ci sono i “think tank” tragicamente chiamati erroneamente, quelli di solito finanziati da una combinazione di denaro straniero e donazioni gentili da parte di terze parti altrettanto disinteressate come Lockheed Martin e Northrup Grumman, tutti così totalmente e ovviamente legittimi, non sono t richiesto di dichiarare eventuali conflitti di interesse mentre sbattono senza fiato le loro geremiadi sui pericoli di ripetere Monaco, sulla necessità di mantenere la credibilità delle garanzie di sicurezza americane – non importa quanto in precedenza mal pensate, ambigue o ora chiaramente inappropriate queste garanzie date le mutate circostanze del presente.

Anche se Tom Cotton non pensa che dovremmo chiederci se una politica di sicurezza progettata settant’anni fa in circostanze molto diverse meriti di essere messa in discussione, sembra una cosa prudente da fare.

Che fine ha fatto la guerra, di nuovo? L’appartenenza a un’alleanza di sicurezza che l’Ucraina non si qualificava né si sarebbe rafforzata, che è già troppo grande della metà e che non serve nemmeno più concretamente gli interessi americani? Democrazia? La democrazia ovunque è in gioco se svanisce in uno dei paesi più periferici e corrotti di tutta Europa, valutato alla pari della stessa Russia ?

Proviamo.

Diciamo “NO!” a un’altra guerra per sempre. Perché mentre gli infiniti conflitti delle guerre terroristiche potevano sedere e sobbollire trascurati e nascosti al sicuro, costando tranquillamente solo qualche trilione di dollari in più e un paio di migliaia di vite (americane), in nessun momento di questi conflitti si è avvicinato ai pericoli intrinseci di un possibile scambio diretto tra NATO e Russia, né i loro effetti portanti minacciavano la fame e l’impoverimento di così tante persone in tutto il mondo.

È durato abbastanza.

Sono stati commessi degli errori, va bene, succede. Nessuno ammetterà loro – prevedibile, ma anche questo non ha più importanza.

Ciò che conta è che il multipolarismo è un dato di fatto, vedi Olaf Scholz in Foreign Affairs , e che il terribile esempio di Washington ha fatto più di ogni altra cosa per minare “l’ordine internazionale basato su regole liberali”, vedi ogni altra invasione di un paese da parte di un altro nel corso del ultimi trent’anni. E mentre la capacità di Washington di resistere ai fatti è leggendaria quasi quanto la sua propensione a inventarseli, c’è ancora tempo e speranza che gli americani riescano a frenare il loro governo. La maggioranza non riesce ancora a trovare l’Ucraina su una mappa, sa che un assegno in bianco non è una buona politica e non crede che l’Ucraina vincerà.

La prospettiva di una leadership politica americana con il coraggio e la visione necessari per tracciare un nuovo corso può essere debole, ma ciò non dovrebbe impedire a coloro che si oppongono all’attuale politica di esprimere la propria opposizione.

Lontano da esso.

Come chiariscono i rapporti del Times di Londra sul Pentagono che “approva tacitamente” gli attacchi ucraini in profondità in Russia, l’attuale equilibrio precario tra i belligeranti potrebbe cambiare improvvisamente e con conseguenze orribili.

L’unico modo in cui questo sarebbe mai finito, al di fuori dell’escalation verso una guerra tra Russia e NATO e la probabile fine della civiltà umana, era attraverso un accordo negoziato. Sembra preferibile che qualsiasi divisione sia fatta con una penna piuttosto che con una pistola.

Se non altro è stato chiarito dall’invasione russa dell’Ucraina, il resto dell’Europa non è in pericolo. Se si potessero stringere accordi con personaggi come Joseph Stalin e Mao Zedong, i più grandi assassini di massa del ventesimo secolo, e dare un sostegno diretto ai regimi repressivi e dittatoriali di Suharto, Anastasio Somoza Debayle, Mobutu Sese Seko e Syngman Rhee, per citarne solo alcuni, sicuramente si può fare un accordo con l’attuale occupante del Cremlino.