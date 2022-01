Consapevolmente o meno, il governo russo ha lasciato agli Stati Uniti e alla NATO un perfetto ‘ponte d’oro‘ fuori dalla trappola che si sta sviluppando in Ucraina. In gergo diplomatico, questo significa trovare dall’altra parte un modo per abbandonare una posizione insostenibile senza eccessiva perdita della faccia o sacrificio di interessi veramente importanti.

Nell’attuale crisi tra la Russia e l’Occidente, il ponte d’oro è la neutralità ucraina, secondo le linee generali del Trattato di Stato austriaco del 1955, con il quale le truppe di occupazione occidentali e sovietiche si ritirarono da quel Paese, permettendogli di svilupparsi come una nazione democratica, di libero mercato. L’amministrazione Biden, direttamente o attraverso la mediazione tedesca e francese, dovrebbe cercare di ‘possedere’ l’idea della neutralità ucraina come risposta alle richieste della Russia.

La richiesta russa che l’Ucraina sia esclusa dalla NATO e che la NATO e Washington promettano di non posizionare truppe o condurre esercitazioni militari vicino ai confini della Russia è chiaramente inaccettabile così com’è. Chiede concessioni all’Occidente senza offrire nulla in cambio. Si tratta anche, tuttavia, solo di una prima mossa negoziale. Se l’Occidente in cambio propone la neutralità ucraina, sarà molto difficile per la Russia rifiutare. La questione dell’adesione all’Unione europea può essere accantonata, poiché, siamo onesti, non vi è alcuna possibilità che l’Ucraina entri nell’UE in un futuro prevedibile.

Ci sono diverse buone ragioni per cui sarebbe vantaggioso per l’Occidente, e per l’America in particolare, fare questa proposta. La prima è che l’Occidente non sacrifica nulla in termini strategici. Perché la verità è che l’Occidente non ha alcuna intenzione di combattere contro la Russia per difendere l’Ucraina.

Il Presidente Biden e altri leader hanno chiarito che non lo faranno, non più di quanto l’amministrazione Obama abbia combattuto per l’Ucraina nel 2014 o l’amministrazione Bush per la Georgia nel 2008 – nonostante tutti i precedenti discorsi di partenariato. L’idea che la Germania, la Francia o l’Italia lo facciano è semplicemente ridicola. In queste circostanze, insistere nel tenere aperta la porta alla futura adesione dell’Ucraina alla NATO è assurdo, profondamente immorale ed estremamente pericoloso sia per l’Ucraina che per i membri esistenti della NATO.

Perché, dopo tutto, qual è lo scopo dell’adesione alla NATO senza la garanzia dell’articolo 5 della difesa collettiva? E qual è il punto dell’articolo 5 se tutti sanno che in realtà non sarebbe soddisfatto in una crisi? Il risultato di mantenere questa mezza promessa all’Ucraina sul tavolo non è rafforzare la NATO contro la Russia; è minare la fede nella ragion d’essere centrale della NATO. Lungi dal difendere l’Ucraina, solleverebbe dubbi ancora più seri sul fatto che gli Stati Uniti e la NATO possano essere invocati per difendere gli Stati baltici, che sono membri della NATO, coperti dall’articolo 5.

Con la possibile eccezione della Polonia, i membri europei della NATO mancano del tutto della volontà di combattere la Russia a meno che la stessa NATO non venga attaccata direttamente. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, mancano sia la volontà che i mezzi per combattere la Russia a terra in Ucraina. Al momento ci sono solo quattro brigate da combattimento statunitensi di stanza in Europa, non abbastanza lontanamente da fermare un’invasione russa dell’Ucraina. Naturalmente, potrebbero essere massicciamente rafforzati per cercare di cacciare di nuovo la Russia; ma ciò significherebbe inviare la maggior parte delle forze armate statunitensi in Europa e preparare il pubblico americano per una guerra che coinvolgerà almeno decine di migliaia di vittime statunitensi e, nel peggiore dei casi, l’annientamento nucleare. Non è difficile immaginare come la Cina ne trarrebbe vantaggio.

C’è un motivo in più per l’Occidente di accettare la neutralità ucraina: come con il Trattato austriaco, bloccherebbe anche un’alleanza ucraina con la Russia; e la perdita che ciò causerebbe agli interessi russi supera di gran lunga i danni a quelli occidentali. Questo è un aspetto della questione che è stato assiduamente e inspiegabilmente ignorato dagli analisti occidentali – così come tutte le condanne peggiorative della ‘finlandizzazione’ ignorano il fatto che anche il trattato sovietico-finlandese del 1948 che stabilisce la neutralità finlandese nella guerra fredda escludeva anche i comunisti dal governo in Finlandia, ma ha permesso alla Finlandia di svilupparsi come una democrazia di libero mercato di successo e, per inciso, ha portato a un precoce ritiro sovietico dalla base militare di Porkkala, che per trattato i sovietici avrebbero potuto mantenere per altri 40 anni. Il governo ucraino dovrebbe considerarsi davvero molto fortunato se potesse ottenere un trattato come questo.

Dopotutto, l’Ucraina non porta nulla all’Occidente né in termini strategici né economici. Al contrario, è una responsabilità colossalemente costosa e pericolosa. Questo è il motivo per cui i commentatori americani che sollecitano l’armamento dell’Ucraina hanno dovuto ricorrere ad argomenti che non hanno nulla a che fare con l’Ucraina stessa – che una mancata difesa dell’Ucraina danneggerà la ‘credibilità’ degli Stati Uniti con la Cina (mentre la verità, come notato sopra, è che uno scontro tra America e Russia sull’Ucraina sarebbe il più grande regalo strategico immaginabile a Pechino).

Ancora più sciocco è l’argomento secondo cui se l’Occidente non difenderà l’Ucraina il prossimo passo sarà un attacco russo alla Polonia – un’idea che semplicemente non esiste nella mente dell’establishment russo, per l’ovvia ragione che non porterebbe alcun beneficio qualsiasi cosa alla Russia, creando enormi rischi e richiedendo grandi costi in sangue e tesori. Come mi ha fatto notare un funzionario russo: “Perché mai qualcuno pensa che vorremmo invadere la Polonia? Pensano che siamo pazzi? Lo abbiamo fatto abbastanza spesso in passato. È stato come ingoiare un riccio».

Al contrario, per l’establishment russo, l’Ucraina è di gran lunga l’interesse esterno più vitale della Russia, per ragioni che dovrebbero essere ovvie a chiunque abbia studiato la storia, la cultura, l’economia e la demografia russa e ucraina. In particolare, fino al 2014 l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Eurasiatica con la Russia è stato il fulcro della grande strategia di Putin; e, senza l’Ucraina, l’Unione Eurasiatica è poco seria come blocco internazionale. La sconfitta del piano di Putin da parte della rivoluzione ucraina del 2014 ha quindi segnato una terribile battuta d’arresto geopolitica per la Russia, che un trattato di neutralità ucraina cementerebbe. Allo stesso tempo, avendo affermato così spesso e così categoricamente che l’espansione della NATO è ciò a cui si oppone la Russia, sarebbe impossibile ora per Putin e il governo russo rifiutare la neutralità per l’Ucraina.

Un trattato di neutralità aprirebbe anche la strada a una soluzione del conflitto nel Donbas sulla base dell’accordo di Minsk II del 2015, firmato da Francia, Germania, Russia e Ucraina e sottoscritto da Stati Uniti e Nazioni Unite. I successivi governi e parlamenti ucraini finora non sono riusciti ad attuare la sua disposizione chiave, una garanzia di autonomia per il Donbas all’interno dell’Ucraina, e i governi occidentali non hanno esercitato alcuna pressione sull’Ucraina affinché lo facesse.

La ragione principale di questo fallimento è stata la convinzione che uno status speciale per il Donbas avrebbe impedito l’eventuale adesione dell’Ucraina alla NATO. Con quel problema fuori dal tavolo, questa soluzione — del tutto democratica, che in qualsiasi altra circostanza l’Occidente sosterrebbe con tutto il cuore — può avere effetto. Questi accordi metterebbero fine alla minaccia di una guerra che arrecherebbe danni catastrofici sia all’Ucraina che al prestigio occidentale; porre fine alla tensione militare che ha tanto indebolito la crescita economica dell’Ucraina negli ultimi anni; escludere la rinnovata egemonia russa sull’Ucraina; e rimuovere un’enorme risorsa geopolitica da Pechino. Per obiettivi come questi, vale la pena sacrificare un po’ di amour propre occidentale.