Ucraina: ‘Nessuno può rubarci il Natale’

L’Ucraina è uno dei cinque Paesi al mondo che celebra ufficialmente due Natali: il 25 dicembre e il 7 gennaio, in linea con i calendari gregoriano e giuliano. Sebbene il Paese sia solitamente molto festoso in questo periodo dell’anno, questo Natale sarà particolarmente toccante per gli ucraini, che si trovino nelle trincee, lontano dalle loro famiglie, sfollati, privi di calore o luce o dispersi all’estero.

Eppure molti sono determinati a mantenere vivo lo spirito natalizio.

“Le vacanze di Natale sono importanti per i bambini, indipendentemente dai tempi in cui viviamo”, ha detto Iryna Breza, una giornalista della città ucraina occidentale di Uzhhhorod. La parata annuale di San Nicola e dei mykolaychik, come gli ucraini chiamano i piccoli aiutanti di Babbo Natale, si è svolta nell’oscurità mentre i black-out continuano a causa dei bombardamenti russi sulle centrali elettriche. Folle di persone si sono comunque unite al coro popolare della Transcarpazia cantando, mentre gli striscioni recitavano: “Benvenuto San Nicola – Aiuta le forze armate ucraine”.

Il marito di Breza è di etnia ungherese e la loro famiglia celebra tradizionalmente entrambe le tradizioni natalizie, anche prima del 2017, quando il presidente ucraino Petro Poroshenko firmò la legge che dichiarava il 25 dicembre un giorno festivo. Prima della guerra, circa il nove per cento dei 42 milioni di ucraini erano cattolici o protestanti.

“Il 24 dicembre, vigilia di Natale, visitiamo mia suocera e mio suocero, i bambini decorano l’albero di Natale il giorno prima, raccolgono caramelle oltre ai giocattoli e ricevono regali. A gennaio celebriamo il Natale ortodosso; andiamo a casa di mia madre, mangiamo piatti tradizionali ucraini, come il kutya [un dolce budino di cereali], e cantiamo canti natalizi”, ha spiegato Breza.

Situata alla confluenza di quattro confini internazionali, Zakarpattia è la regione più diversificata dell’Ucraina e Breza stima che almeno il 30% delle famiglie festeggi il Natale in modo simile.

Mentre la guerra continua a infuriare e le famiglie lottano per la mancanza di elettricità e riscaldamento, lei rimane determinata a continuare a celebrare il Natale.

“La mancanza di elettricità e le sirene dell’aria che avvertono dei bombardamenti possono essere d’intralcio, ma anche con le candele, sono sicuro che sarà caldo e accogliente.”

Nonostante le difficoltà, Uzhhorod, la città più occidentale dell’Ucraina, è abbastanza riparata; la situazione diventa più precaria man mano che ti sposti verso est. Le preoccupazioni per la sicurezza hanno cambiato le celebrazioni natalizie a Kharkiv, a circa 40 chilometri dal confine russo, che è stata oggetto di continui bombardamenti dall’inizio dell’invasione su vasta scala a febbraio.

La centrale Piazza della Libertà non avrà il tradizionale albero di Natale, lo spettacolo di luci e il festoso mini-villaggio con capanne di legno. Il consiglio comunale ha deciso di spostare i festeggiamenti nella stazione della metropolitana Universitet, illuminata da lampadari, che funziona da rifugio antiaereo da 11 mesi.

“Sono sicuro che l’anno prossimo, dopo la nostra vittoria, accenderemo l’albero di Natale in piazza Svobody”, ha dichiarato Igor Terekhov, sindaco della città, il 19 dicembre, giorno di San Nicola, inaugurando l’albero.

Altri, invece, hanno rimandato i festeggiamenti. Prima della guerra, Yehor Horoshko, residente a Kharkhiv, e la sua famiglia si riunivano con i parenti in un villaggio nella regione di Sumy.

“Il Natale per noi è sempre una festa familiare, tradizionale, quando l’intera famiglia si riunisce in un posto, a un tavolo”, ha detto l’ex professionista IT di 46 anni.

Ma Yehor non ha programmi festivi quest’anno. Dal 24 febbraio ha lasciato il suo lavoro informatico e, insieme ai suoi colleghi, ha creato Hell’s Kitchen, un’organizzazione di volontari che ha dato da mangiare a personale militare e civile.

“La guerra non si ferma per la celebrazione”, ha detto. “Continuiamo a lavorare perché il nostro lavoro dipende dal fatto che i ragazzi avranno qualcosa da mangiare. Festeggeremo tutto dopo la vittoria”.

Nella capitale Kiev, la maestosa piazza Santa Sofia accanto all’omonima cattedrale dell’XI secolo ospita un albero di Natale, ma molto più scuro del solito. Gli attacchi russi alle infrastrutture critiche hanno fatto precipitare l’Ucraina nell’oscurità con l’arrivo dell’inverno, quindi l’albero è illuminato solo in determinati orari.

Non ci saranno punti ristoro, grotta di Babbo Natale o giostre per bambini. Una tenda accoglie invece i residenti che hanno bisogno di ricaricare i propri dispositivi elettronici.

Le persone possono acquistare alberi di Natale vicino alle stazioni della metropolitana, oltre a verdure e conserve. Ma la sopravvivenza ha attenuato l’atmosfera festosa, poiché le persone si concentrano sulle faccende domestiche nelle ore limitate in cui l’elettricità è disponibile.

Yurii Kravchenko, un ingegnere della compagnia energetica DTEK, ha affermato che sarà possibile ripristinare completamente l’approvvigionamento energetico a Kiev e nella regione solo dopo la guerra.

“L’Ucraina ha un disperato bisogno di generatori e altre apparecchiature critiche”, ha affermato.

L’edificio del consiglio comunale di Bucha, la cittadina alla periferia di Kyiv diventata famosa per le atrocità commesse durante l’occupazione russa a marzo, è diventato un hub dove le persone si recano per ricaricare dispositivi, lavorare al computer e riscaldarsi.

I bambini si riuniscono vicino all’albero di Natale nel corridoio, giocano tra loro o con i videogiochi, mentre gli adulti si scambiano notizie, chiedono sussidi e pagano le utenze, anche se alcune case mancano di elettricità e acqua per diversi giorni di fila.

Le stazioni ferroviarie forniscono un raggio di luce. Nella stazione principale di Kiev, la compagnia ferroviaria nazionale Ukrzaliznytsia ha eretto un albero di Natale che può essere illuminato pedalando su cyclette.

Ukrzaliznytsia, che ha fornito un’ancora di salvezza agli ucraini dall’inizio della guerra, ha collaborato con l’UNICEF per venire in aiuto di San Nicola e fornire un treno che trasporta 30.000 doni ai bambini nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv e Kherson. Il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ha anche fornito sussidi in denaro per le famiglie bisognose: al 30 novembre 2022, circa 200.000 famiglie in Ucraina avevano ricevuto un totale di 191 milioni di dollari USA in assistenza.

“La difesa aerea funziona bene, ma la slitta non può ancora volare”, ha detto Alexander Kamyshin, amministratore delegato delle ferrovie ucraine, commentando il treno di Natale. “Così la ferrovia è diventata il vettore ufficiale di San Nicola”.