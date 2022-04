Mentre il più grande conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale entra nel suo secondo mese, un numero sorprendente di politici e commentatori occidentali continua a chiedersi perché l’Ucraina non accetta semplicemente le richieste di Mosca. Non si rendono conto che non può esserci un accordo negoziato significativo con un regime che nega apertamente il diritto di esistere dell’Ucraina mentre cerca attivamente di distruggere la statualità e l’identità ucraine.

Queste richieste di compromesso con il Cremlino sono sintomatiche di un problema di percezione molto più ampio. Molti europei sono ancora riluttanti a riconoscere la discesa della Russia nel fascismo in piena regola sotto Vladimir Putin, nonostante le somiglianze con la Germania nazista che ora sono troppo ovvie per essere ignorate. In effetti, la società tedesca in particolare è straordinariamente ben attrezzata per riconoscere la sinistra traiettoria della Russia di Putin, ma sembra intrappolata nella negazione.

La grande ironia della guerra in corso è il tentativo della Russia di inquadrare il conflitto come una campagna per ‘denazificare’ l’Ucraina. Questa rappresentazione è molto in linea con la lunga tradizione del Cremlino di etichettare qualsiasi manifestazione dell’identità nazionale ucraina come ‘fascismo’. È anche un tentativo di offuscare la reputazione dell’Ucraina sulla scena globale associando il Paese ai criminali più famosi della storia.

Sfortunatamente per la Russia, il pubblico internazionale non è più completamente all’oscuro dell’Ucraina e comprende sempre più che gli insulti ‘nazisti’ di Mosca sono infondati. Come ha spesso evidenziato la copertura internazionale dell’attuale guerra, è assurdo e grottesco etichettare come ‘nazista’ un Paese democratico con un Presidente ebreo eletto dal popolo.

Allo stesso modo, la pietosa performance elettorale dei partiti di estrema destra ucraini è stata spesso citata come prova della vacuità delle affermazioni della Russia. Mentre i partiti politici di estrema destra hanno riscosso un notevole successo in tutta l’Unione europea negli ultimi dieci anni, la frangia nazionalista emarginata dell’Ucraina lotta costantemente per assicurarsi oltre il 2% dei voti. In termini pratici, la definizione di nazista di Mosca è politicamente priva di significato e include qualsiasi ucraino che rifiuta l’idea che il proprio paese appartenga alla Russia.

In contrasto con l’Ucraina democratica, la stessa Russia è ora in molti sensi l’epitome del neofascismo. Vladimir Putin ha costruito una cultura sorprendentemente fascista di nazionalismo estremo e militarismo espansionista alimentata da un senso di ingiustizia storica coltivato con cura insieme a richiami nostalgici a un passato altamente idealizzato e in gran parte immaginario. Questa è quasi una definizione da manuale del fascismo.

In qualità di leader supremo del suo stato a partito unico, Putin ha concentrato gran parte della sua attenzione ideologica sulla demonizzazione e disumanizzazione dell’Ucraina. In una serie di sproloqui volti a giustificare l’attacco del 24 febbraio all’Ucraina, ha denunciato l’intero Paese come un’illegittima ‘anti-Russia’ e ha dichiarato la sua intenzione di intraprendere quella che i media del Cremlino strombazzavano come la ‘soluzione finale’ della questione ucraina .

La conseguente invasione russa dell’Ucraina sta rapidamente assumendo la forma di una guerra di sterminio in stile nazista, con la distruzione sistematica della popolazione civile e notizie che emergono dalle regioni occupate di arresti di massa, liste di uccisioni e deportazioni forzate. Non sorprende che così tante persone ora considerino il marchio ‘Z’ della forza di invasione di Putin come una versione moderna della svastica di Hitler.

Mentre i colloqui di pace sono in corso sin dai primi giorni della guerra, la Russia ha finora mostrato scarsi segnali di disponibilità al compromesso. Al contrario, Mosca chiede la smilitarizzazione dell’Ucraina insieme alla suddetta ‘denazificazione’, che in pratica significherebbe lasciare il Paese indifeso e spogliarlo della sua identità ucraina. La Russia chiede anche il riconoscimento ucraino per l’annessione della Crimea e delle cosiddette repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale.

Anche se l’Ucraina accettasse queste pericolose proposte, l’esperienza degli ultimi otto anni indica che la Russia utilizzerebbe qualsiasi cessate il fuoco per riorganizzarsi e prepararsi al prossimo round di ostilità. Mosca cercherà anche di sfruttare un insediamento temporaneo per assicurarsi lo sgravio delle sanzioni e ottenere la forza economica per rafforzare ulteriormente le sue forze armate.

Ecco perché la scelta euro-atlantica dell’Ucraina non può essere sul tavolo durante i negoziati. Le richieste russe di neutralità ucraina mirano a garantire la sottomissione dell’Ucraina. Una volta che l’Ucraina si sarà piegata alle pressioni russe e avrà rifiutato l’integrazione euro-atlantica, troverà la sua sovranità permanentemente limitata.

Gli ucraini sanno bene cosa li attende se accettano l’occupazione parziale del loro Paese da parte del Cremlino. Dal 2014, la Crimea e l’Ucraina orientale occupata dai russi sono diventati buchi neri per i diritti umani completi di rapimenti, camere di tortura e centri di detenzione segreti. Mentre la Russia espande la sua presa sull’Ucraina meridionale e orientale, amministratori eletti, giornalisti e attivisti vengono ora arrestati nelle città occupate, tra cui Berdyansk, Nova Kakhovka e Melitopol. In caso di accordo di compromesso, milioni di ucraini in più sarebbero esposti a questi orrori.

Un altro errore è presumere che l’attuale conflitto sia esclusivamente ‘la guerra di Putin’. In effetti, tutte le prove disponibili indicano che una forte maggioranza di russi sostiene l’invasione, mentre le proteste contro la guerra nelle città russe sono state relativamente piccole e inefficaci. Nella stessa Ucraina, un gran numero di soldati russi è già accusato di aver commesso crimini di guerra. Putin non ha bombardato personalmente i quartieri residenziali di Mariupol né ha aperto il fuoco sui civili ucraini che cercavano di fuggire dalla prima linea del conflitto.

Gli sforzi occidentali per evitare un confronto con la Russia di Putin sono inutili. La resa dei conti geopolitica che tanto temono è già in atto, che piaccia o no ai leader politici europei.

Mentre gli ucraini muoiono a migliaia e fuggono a milioni, il prezzo pagato dal resto d’Europa è stato finora limitato all’aumento dei costi di cibo e riscaldamento. Tuttavia, è improbabile che questa guerra ‘fasulla’ duri. Se Putin non viene fermato in Ucraina, la logica agghiacciante della sua ideologia revisionista porterà a ulteriori atti di aggressione contro i vicini europei dell’Ucraina.

L’unica risposta pratica è fornire all’Ucraina le armi necessarie per sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Durante il primo mese di guerra, l’esercito ucraino ha già dimostrato di essere in grado di infliggere perdite catastrofiche alla forza d’invasione di Putin. Vi sono crescenti indicazioni che le truppe russe siano demoralizzate e abbiano poco stomaco per combattere. Ora è il momento di dotare l’Ucraina di avanzati sistemi di difesa aerea e missilistica insieme a droni, jet, armi anticarro e antinave.

Sarebbe opportuno e significativo anche concedere all’Ucraina lo status di candidato all’UE e proporre una corsia preferenziale verso l’adesione. Non solo questo segnalerebbe che l’Ucraina non farà mai parte dell’immaginario impero russo di Putin; sarebbe anche una chiara indicazione che l’Occidente è fermamente con l’Ucraina e ha fiducia nel futuro del Paese. Dopo tutto, come ha sostenuto il New Europe Center, chi offrirebbe l’adesione all’UE a un Paese che presto cesserà di esistere?

Le richieste all’Ucraina di raggiungere un compromesso con il regime di Putin sono miopi e inadeguate quanto sostenere i negoziati con la Germania nazista al culmine della seconda guerra mondiale. L’unico risultato che dovrebbe soddisfare l’Occidente è la completa sconfitta della Russia.

Se l’Ucraina smetterà di combattere in cambio dell’illusione di una tregua temporanea, le conseguenze sia per l’Ucraina che per il resto del mondo saranno gravi e i costi per fermare Putin aumenteranno ulteriormente. Invece, l’obiettivo della comunità internazionale deve essere la denazificazione della Russia.

Una versione in lingua tedesca di questo saggio è stata pubblicata in precedenza da Ukraine-Analysen.

* Kateryna Zarembo è associate fellow al New Europe Center e lecturer al National University of Kyiv-Mohyla Academy.