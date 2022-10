Ucraina, nel buio si intravede la luce?

‘Ci incontreremo ancora, non so dove, non so quando…‘ così cantava Vera Lynn nel 1939. La svastica avevano già ingoiato Cecoslovacchia e Austria; agli ebrei era stata imposta la Stella di Davide e il Reich del millennio stava invadendo la Polonia, ma Vera Lynn e milioni di europei con lei cantavano ‘We will meet again…‘. In questi giorni di inizio autunno, dopo sette mesi di una guerra che sarebbe dovuta durare una settimana, sembra che nessuno voglia più cantare.

Gli attentati ai gasdotti, l’offensiva dell’esercito ucraino, il bombardamento del ponte di Kerch,sembrano aver gettato nella confusione tanto i vertici del Cremlino quanto i gopnick chiusi nei loro blindati in Donbass. A giorni alterni si minaccia l’impiego dell’arma atomica e nel mezzo milioni di europei attendono l’inizio dell’inverno stretti tra la minaccia di una guerra possibile e una crisi economica già in atto. In questi casi riprendere il filo degli avvenimenti può servire a inquadrarli nei loro reali contorni.

Iniziamo dalla situazione sul campo. Ormai è chiaro a tutti che questa guerra è iniziata con un gigantesco errore di valutazione, sia delle proprie capacità sia di quelle del nemico. Eppure sarebbe bastato dare un’occhiata al passato di queste terre per capire che non sarebbe mai stata una passeggiata. Per tutta la primavera, l’armata russa, giorno per giorno, metro per metro, villaggio dopo villaggio, aveva continuato ad avanzare. Poi, ad un passo dall’ultima offensiva, quella che avrebbe portato alla conquista dell’intero Donbass e, forse, a Odessa, l’avanzata si era esaurita perché esaurito era l’esercito che l’aveva condotta. Troppo piccolo per il compito assegnato, sostenuto da una logistica precaria, privo di una guida decisa e univoca, si era fermato pensando di riprendere a combattere a sud, tra Kherson e Zaporizhzhya, dove gli ucraini sembravano aver ammassato la maggior parte del loro esercito.

Per parare l’eventuale colpo, Mosca aveva quindi concentrato da quelle parti la maggior parte delle sue unità, accettando l’allungamento di una catena logistica già precaria; l’essere sotto il pieno controllo degli assetti intelligence occidentali e una costante pressione che ha indotto il comando russo a utilizzare le sue riserve nel peggior modo possibile, vale a dire per alimentare costantemente le unità a contatto.

In termini numerici, a metà dell’estate in Ucraina meridionale erano concentrati quasi 60 gruppi tattici a fronte della ventina a presidio del Donbas e di appena 15 a presidio del settore nord.

Sun Tzu, già nel VI secolo a.C., in uno dei principi contenuti nel suo ‘L’arte della guerra‘ raccomandava: «Combatti il tuo nemico dove non è». E proprio al nord, dove i russi non c’erano più e di riserve neppure a parlarne, si è sviluppata la fortunata offensiva ucraina che ha innescato la catena di eventi che sta portando il fronte russo al limite del collasso. Lyman è caduta, Kharkiv liberata, Izium e Kupiansk in pieno controllo e l’esercito di Kiev ora preme su Lysychansk e domani, forse, su Severodonetsk .

Non va meglio a sud, dove nel settore di Kherson la testa di ponte russa è ormai prossima a venir divisa in due, mentre circolano voci sempre più insistenti di trattative locali per l’abbandono della città, a patto che venga garantita la funzionalità della diga di Nova Kakhovka, da dove parte il grande canale Nord Crimea, l’arteria che assicura il rifornimento di acqua dolce alla Crimea.

Più a nord, la centrale atomica di Enerhodar, è ancora occupata dai russi e bombardata dagli ucraini, e Zaporizhzhya sembra poter fungere da base di partenza per un’ultima offensiva che punti a Melitopol e poi al mare.

A questo quadro già di per se fosco, in queste ultime ore si è aggiunto l’attacco o l’attentato al ponte di Kersh, infrastruttura vitale non solo per la Crimea, ma anche per il sostegno logistico alle truppe russe del settore sud. Si è detto che l’esercito russo è arrivato al limite del collasso, ma il tempo che sta cambiando, la stanchezza dei soldati ucraini e una residua volontà di resistere da parte russa, hanno impedito di attraversare quel limite. Chi oggi parla di disfatta non ha forse notato che l’esercito russo è ancora in Ucraina e qui mantiene il controllo di buona parte del Donbass e del corridoio che da questo conduce a Kherson, per non parlare della Crimea.

Che tuttavia la situazione non sia delle migliori se ne è accorta anche la TV di Stato russa che ormai non ha più remore a parlare di serie difficoltà e della necessità di indire la mobilitazione generale,oppure di colpire senza risparmio tutti gli obiettivi che permettono agli ucraini di sopravvivere, vale a dire centrali elettriche, stazioni ferroviarie, ponti stradali, dighe e altre infrastrutture. Di lasciar perdere non ne parla nessuno.

Come sempre accade quando le cose vanno male, a Mosca i falchi sembrano oggi prevalere sulle colombe, ma anche a Kiev, ora che si intravede una concreta possibilità di vittoria, parlare di pace equivale a parlare di tradimento.

I due leader sembrano come imprigionati l’uno dal non poter perdere e l’altro dal non poter rinunciare a vincere.

Per il momento Vladimir Putin ha cercato di tacitare i più esaltati tra i suoi, ordinando la mobilitazione parziale dei riservisti. I numeri annunciati sono di 300.000 uomini, ma nella realtà le cartoline recapitate sono più di un milione. Quasi tutti i richiamati alle armi arriveranno dalle province della Russia profonda: dal Dhaghestan, dalla Buriazia, dalla Cecenia o dalla Jacuzia, immense regioni che faremo una gran fatica a individuare su una carta geografica.

San Pietroburgo e Mosca, come al solito, saranno trattate con un occhio di riguardo anche se è proprio qui che più forte si fa sentire la protesta. Tuttavia Putin sa bene che mentre Mosca strepita e a San Pietroburgo ci si mette in coda alla frontiera finlandese per espatriare, nei villaggi del Caucaso,oltre gli Urali o nella immensa Siberia il richiamo della Madre Russia è ancora forte, come forte è la povertà e la lusinga di una buona paga da volontario nell’esercito. Alla fine Putin avrà dunque il suo milione di soldati, addestrati ed equipaggiati ad un livello più che accettabile, pronti ad essere spediti in Ucraina. Quando? Secondo gli esperti non prima di quattro o sei mesi, cioè per la primavera 2023, nel frattempo ci si domanda se l’esausto esercito russo, in difensiva su tutti gli oltre 800 chilometri di fronte, reggerà per questi sei mesi o almeno fino all’inizio dell’inverno, quando saranno la pioggia e poi la neve a imporre una sosta.

Non che questo dispiaccia alle unità ucraine, alle quali l’offensiva è costata migliaia di morti.

Anche Kiev è, infatti, ben conscia che il momento di massimo sforzo offensivo è ormai alle spalle e che conviene trovarsi delle posizioni forti dove passare l’inverno. Come due pugili esausti, entrambi sembrano dunque attendere solo il suono della campana e il prossimo round.

La partita nel frattempo si è già spostata nelle cancellerie del blocco occidentale che finora, se pur con qualche incertezza, hanno sostenuto Kiev.

In piena crisi energetica e con ancora da gestire un difficile rientro dalla pandemia, nessuno nell’Unione Europea ha voglia di affrontare anche il problema di un milione e mezzo di nuovi soldati russi tra sei mesi in partenza per l’Ucraina. Saranno tutti mandati a combattere tra Kharkiv e Kherson? Certamente no, ma basta il numero per costringere Kiev ad aumentare a sua volta i livelli degli effettivi,portandoli a sua volta attorno al milione.

La domanda che Putin sembra rivolgere agli Stati Uniti e soprattutto all’Europa è quindi: «Siete disposti a pagare e armare un milione di soldati?» Anche se non impiegato, un esercito tanto grande è già di per sé un’arma strategica, forse più delle paventate armi nucleari tattiche.

Peraltro, ora che il fronte si è quasi stabilizzato e l’inverno è alle porte, nulla vieterebbe al Cremlino di riprendere l’offensiva già nel prossimo febbraio, ma questa volta non più con 150.000 uomini, ma con mezzo milione. A volerli interpretare, i segnali ci sono già. Ad esempio la decisione di inviare al fronte per tappare i buchi solo i richiamati delle classi più anziane, quelli che si erano congedati sette o otto anni fa, tenendo i più giovani e freschi in patria in addestramento intensivo per costituire, con ogni probabilità, il nerbo delle nuove unità da inviare in Ucraina prima del disgelo di primavera.

Quali, dunque, le prospettive nel medio periodo?Secondo la TV di Stato russa questa è una guerra che Mosca non perderà, dovesse impiegarci dieci anni. Tutto bene dunque? Non proprio. La situazione interna è grave, inutile negarlo. Già un centinaio di deputati da diciotto regioni della Federazione hanno firmato una petizione per chiedere le dimissioni di Putin, ma anche la Ėl’vira Nabiullina, direttrice della banca centrale russa e autrice del miracoloso salvataggio del rublo, si è sfilata, per non dire della posizione sempre più traballante del Ministro della Difesa, Sergej Šojgu, indicato come responsabile del fallimento di questa prima parte della guerra.

La traballante situazione ha poi causato grandi cambiamenti ai vertici militari. Dmitri Bulgakov, generale e vice Ministro della Difesa è stato rimosso e sostituito dal generale Mikhail Mizintsev, il cui soprannome di ‘macellaio di Mariupol’ la dice lunga sulla sua personalità. Ma non solo, anche l’aeronautica militare in Ucraina ha un nuovo comandante. E’ il generale Sergej Surovikin, soprannominato ‘Armageddon’ e già comandante delle forze aero-spaziali russe. Alexandr Lapin, generale comandante del Distretto militare centrale e responsabile del settore di Izium e Lyman, cadute all’inizio dell’offensiva ucraina, è stato sostituito da tempo, e via di questo passo.

Nel frattempo, anche per prendere fiato, a Mosca si agita lo spettro nucleare non si sa con quale reale convincimento, se non quello di spaventare l’opinione pubblica occidentale già pronta a gridare all’escalation e alla terza guerra mondiale.

A questo proposito è bene riflettere come non ci si trovi in presenza di una logica lineare, quella seguendo la quale per fronteggiare una grave crisi in campo tattico-operativo si aumentano gli sforzi in quella direzione. Piuttosto si è di fronte a una logica circolare, in cui gli avvenimenti accadono contemporaneamente ma su fronti molto diversi dove se da una parte si è in difensiva, da un’altra si conduce una forte offensiva. E’ questa, in fondo, la logica della guerra ibrida di cui tanto si parla.

Le esplosioni multiple ai gasdotti North-stream 1 e 2, la paventata minaccia dell’uso di ordigni nucleari, i sottomarini con mostruosi siluri termonucleari che navigano nel mar di Barents, la mobilitazione parziale così come i referendum indetti in territori che neppure si controllano, possono essere tutte interpretate come azioni volte ad aumentare la confusione e l’indecisione nel campo avverso, vale a dire da noi, proprio nel momento in cui Mosca non riesce ad affermarsi con la sola forza della armi.

Sempre in questa logica si inserisce la gestione dell’attacco al ponte di Kersh e la conseguente campagna di bombardamenti degli ultimi giorni. Il colpo inferto alla creatura di Putin, quel ponte che doveva significare il rientro in patria della Crimea, non poteva non avere conseguenze gravi. Tuttavia, al di là dei toni largamente usati dalla stampa e dai media occidentali per descrivere la reazione russa, proprio da questa si riescono ad intravedere alcuni barlumi che fanno ben sperare per il futuro.

Innanzi tutto, il non aver direttamente attribuito l’attacco al ponte all’esercito o ai missili di Kiev, fatto che avrebbe costituito di per sé una delle condizioni per il paventato rilascio di munizionamento nucleare tattico, è già un segnale che per ora non si intende superare nessuna ‘linea rossa‘. Si è saggiamente preferito parlare di terrorismo, di azione sconsiderata, di camion suicidi e di attività di settori del servizi segreti ucraini, piuttosto che di missili. Neppure Zelensky non si è certo affrettato a rivendicare l’azione. Primo punto positivo.

Il secondo si può intravedere nella dolorosa campagna di bombardamento missilistico in risposta. Anche in questo caso, insieme all’esplosivo viaggiano messaggi. Il più importante è che Mosca non voluti colpire i simboli del potere della repubblica ucraina, né quelli dei suoi sostenitori. Niente piazza Maidan, dunque, né palazzo del Governo, ambasciate o ministeri. Si è preferito neutralizzare infrastrutture energetiche e linee di comunicazione che almeno hanno una qualche valenza ai fini militari. I russi sono, infatti, a corto di missili e doverne lanciare più di un centinaio in due giorni deve essere costato parecchio. Questo è quindi un secondo segnale che, oltre ad avvertire di non superare la linea rossa dell’espansione del conflitto, fa capire che in qualche modo Mosca riconosce ancora l’esistenza del governo Zelensky, ad eccezione ovviamente di Kadyrov che con leggiadria lo ha invece invitato a nascondersi. Questo può dunque considerarsi un secondo punto positivo.

Il terzo viene da oltreoceano. Joe Biden si è finalmente accorto che è tempo di esercitare un controllo più stringente sull’uso che Kiev fa degli armamenti da lui copiosamente forniti. Non solo. A Washington si è sempre più riluttanti a far partire per l’Ucraina armi e munizioni che possano davvero colpire in profondità il territorio russo. D’altra parte, tra poco si terranno le elezioni di medio termine e un Biden che riesce a contenere il conflitto mondiale, o addirittura a favorire la pace, sarebbe un gran bel regalo.

Per la prima volta, se pur con la ruvidezza imposta dalla situazione, sia Mosca, per bocca del Ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, sia Biden hanno accennato alla possibilità di incontrarsi faccia a faccia per discutere di come far finire questa faccenda prima che davvero sfugga di mano. E’ questo un fatto che suggella con il crisma dell’ufficialità gli intensi colloqui segreti che le due parti mantengono da tempo e volti a scongiurare ogni possibile scenario nucleare.

L’opposizione che in patria inizia a farsi sentire dimostra che Putin si è indebolito abbastanza, ma forse ci si è resi conto che il dopo-Putin potrebbe essere addirittura peggiore di Putin stesso.

E’ importante tenere a mente due fattori. Il primo che sarà impossibile per i russi uscire da una guerra in una posizione di debolezza e il secondo che mai un nuovo inquilino del Cremlino vorrà iniziare il suo regno gestendo una sconfitta. La soluzione va quindi cercata con Putin, e avrà certo un prezzo salato. In primo luogo per gli ucraini, che, al di là dei proclami, è assai probabile dovranno accettare non pochi compromessi; secondariamente per noi europei, che non siamo stati in grado di giocare alcun ruolo in questa crisiche, qualora ben gestita, avrebbe potuto costituire uno dei momenti fondativi dell’Unione. Si è preferito, invece, trattarla come una crisi energetica, alla quale ciascuno degli Stati membri ha risposto a suo modo, adeguandosi poi alla lista delle sanzioni possibili presentate da Washington. La situazione è quindi estremamente fluida e di certo molto preoccupante, ma, a ben guardare, potremo anche essere d’accordo con Vera Lynn, fiduciosi che prima o poi…«we will meet again».