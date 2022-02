Appare sempre più evidente: la crisi dell’Ucraina è una matassa (e Kiev non è il bandolo, al massimo un pretesto, per buttare nella cesta dei gatti la matassa), svolgendola si distende un filo al cui capo c’è l’ordine mondiale che verrà, quello del dopo post-Guerra Fredda. O almeno questa, al momento, è la lettura che una corrente di analisti sta avanzando.

Nella prima parte della conversazione che abbiamo fatto con Gav Don –tra i primi a a sostenere, fuori dal coro, che quello che stava andando in scena in Ucraina era una narrazione dietro la quale la sostanza era altra, e a smentire la possibilità che qualcuno per davvero avesse l’intenzione di fare una guerra in nome dell’Ucraina, a partire dalla Russia– abbiamo provato a ragionare sugli attori in campo (USA, Regno Unito, UE), la posizione di Mosca e gli obiettivi(al di là delle parole funzionali ad alimentare il gioco) di Putin, la sua guerra psicologica contro l’indipendenza dell’Ucraina, su che pensano e che vogliono gli ucraini (se davvero hanno voglia di scegliere tra l’Est e l’Ovest), se vogliono per davvero qualcosa (e qualche dubbio lo abbiamo avuto), il declino del potere egemonico degli Stati Uniti, ciò che ne deriva e ciò che comporta.

Tutto ciò senza eludere un ragionamento sui media, nel contesto dei quali il mainstream è praticamente un obbligo per i giornalisti, se no il rischio è “essere espulsi dal pool di stampa”, visto che alla fin fine la guerra ‘tira’ ed è pure semplice da raccontare, “molto più semplice da raccontare rispetto alla verità”. E poi, insomma, “le guerre sono come gli autobus: alla fine ce n’è sempre un altro”, parola di Gav.

Gav era un ufficiale di guerra della Royal Navy, da 30 anni lavora come analista geopolitico, da qualche tempo quasi esclusivamente per ‘Intellinews.com‘, e dedica gran parte del suo tempo alle relazioni internazionali.

Nella seconda parte di questa conversazione,Gav -testa da militare ora in servizio permanente al ‘dipartimento’ analisi geopolitica strategica-, ragiona sul ruolo e futuro della NATO -“Se avessimo la NATO meno gli USA e la Turchia, penso che potremmo dormire tutti più tranquilli”- e di AUKUS, delle alleanze militari così come oggi le conosciamo, della ‘santa‘ alleanza Russia – Cina, della Cina e della NON componente ideologica nel conflitto in arrivo dalla Russia o dalla Cina. E poi l’ambiguità, quella che “dà inizio alle guerre”, e come, alla fine, nel contesto della crisi in Ucraina l’ambiguità di fondo, almeno, sia venuta meno. E “La mancanza di ambiguità rende il pensiero chiaro e il pensiero chiaro tende a generare pace”. Ciò provando a ipotizzare se i‘gatti‘ sapranno non solo non aggrovigliare la matassa, bensì svolgerla correttamente e riavvolgerla a nuovo. I gatti al momento paiono abbastanza confusi (o forse sanno esattamente che fare, ma la narrazione prevede ancora qualche scena intermedia).

Gav, parliamo della NATO. Ha ancora senso esista, oppure è qualcosa di ormai superato?

Questa è una domanda difficile per me, emotivamente, perché sono cresciuto con la NATO, ho prestato servizio in essa e sono profondamente programmato in una mentalità in cui NATO=Buono. Ma i tempi vanno avanti. La NATO è nata nel 1949 con tre obiettivi chiari di fronte alla minaccia molto reale che Stalin semplicemente ordinasse all’Armata Rossa di passare la Manica. Gli obiettivi della NATO erano: tenere gli americani in (Europa), i tedeschi sotto e i russi fuori.

Ha avuto successo in tutti e tre gli obiettivi. Tuttavia, con il crollo del patto di Varsavia e la partenza di un milione di truppe russe dai confini orientali dell’Europa, ha perso una di quelle missioni. Per una generazione dopo il 1991 era probabilmente ragionevole mantenerlo come un’assicurazione protettiva contro un rinnovamento delle aspirazioni della Russia a controllare la Polonia e gli Stati baltici, ma forse quella sfida non è più credibile.

Con la riunificazione della Germania seguita da una generazione di comportamenti politici pacifici e cooperativi, la NATO non ha certamente più alcun ruolo nella moderazione delle ambizioni geopolitiche tedesche. In ogni caso, qualsiasi yen tedesco per il potere e la leadership ha ora uno sfogo pacifico nella Commissione Europea e nell’Unione Europea, dove le tensioni franco-tedesche possono essere risolte su un tavolo piuttosto che su un campo di battaglia, e il potere tedesco può essere espresso attraverso il funzionamento della Bundesbank (chiedete ai greci cosa significa se siete curiosi).

E questo lascia gli americani. Senza una reale minaccia russa, e con la Germania riabilitata, non c’è bisogno di avere truppe o aerei statunitensi con base in Europa (e in effetti ne sono rimasti pochissimi qui: ne sono rimasti solo 21.000 dei 100.000 americani e diverse decine di migliaia di personale USAF che aveva sede qui).

Allora da dove viene la NATO? In un limbo scomodo. L’unica volta nella sua storia in cui l’articolo 5 è stato invocato è stato dopo l’11 settembre, da parte degli Stati Uniti, per l’invasione dell’Afghanistan. Non un grande track record. Uno dei membri della NATO, la Turchia, è poco più che semi-attaccato e si dirige verso est. Una mezza dozzina di Stati dell’UE non sono affatto membri. Nel frattempo i membri della NATO si trovano scomodamente attratti dalle preoccupazioni asiatiche degli Stati Uniti.

Ma tutto ciò detto, l’Europa (e sto includendo il Regno Unito in quella frase geografica) ha interessi che occasionalmente richiedono la minaccia o addirittura l’uso di una forza militare credibile. L’Europa importa grandi quantità di energia e cibo ed esporta grandi quantità di manufatti, tutti via mare, quindi ha bisogno di una forza navale credibile per proteggere quei flussi. L’Europa ha anche una grande eredità di amicizie e obblighi in tutto il mondo che devono essere rispettati (si pensi ai soccorsi per lo tsunami del Tongano per un esempio attuale), e infine i Paesi europei devono essere pronti a servire il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. L’Europa (prendendola come UE + Regno Unito + Norvegia + Finlandia) ha la più grande economia collettiva del mondo e non può semplicemente uscire dal gioco militare.

Per quanto riguarda la Russia, oggi non è una minaccia, ma potrebbe diventarlo in futuro sotto un successore meno intelligente o più aggressivo di Putin. I presidenti sono mortali, dopotutto.

Poiché la maggior parte dei membri della NATO dispone individualmente di piccole forze militari, ha molto senso creare un sistema in cui le forze possano essere assemblate e moltiplicate in modo rapido ed efficace. Le forze armate sono credibili ed efficaci solo nella misura in cui hanno un comando unificato, un’intelligence unificata e una pratica regolare unificata. Se vuoi forze congiunte credibili, hai anche bisogno di un processo permanente di standardizzazione delle attrezzature e delle procedure, hai bisogno di un comando unificato e hai bisogno di reazioni rapide.

Ad esempio, la portata strategica richiede la capacità di rifornire di carburante navi e aerei a distanza, in volo o in navigazione. Per fare ciò, tutti devono adottare un unico standard dettagliato per le apparecchiature di collegamento attraverso le quali il carburante può fluire. Gli accordi di standardizzazione della NATO (STANAGS) sono un meccanismo piccolo ma vitale per garantirlo.

Ho citato solo un dettaglio. Ci sono altre mille aree in cui la forza fluisce dalla standardizzazione.

La NATO ha un ruolo in tutti questi compiti. Mentre questo ruolo viene svolto, una grande Europa può parlare con autorità e credibilità ed essere una forza positiva in un mondo incerto.

Ma niente di tutto ciò è compatibile con le ambizioni e le paure egemoniche degli Stati Uniti. Se avessimo la NATO meno gli USA e la Turchia, penso che potremmo dormire tutti più tranquilli. Questo è probabilmente un elemento nella lista delle cose da fare di Macron in questo momento, e forse anche di Putin.

NATO, AUKUS, ci pongono il problema di quanto sono attuali oggi le alleanze militari, almeno così come le abbiamo conosciute e come le abbiamo sotto gli occhi.

AUKUS è una bestia completamente diversa dalla NATO. La sua genesi risiede nel contratto tra il gruppo NAVAL in Francia e il governo australiano per la fornitura di sottomarini convenzionali (diesel-elettrici). I sottomarini sono costosi, ma i sottomarini convenzionali sono molto meno costosi di quelli nucleari. Una nave convenzionale media arriva a circa 600 milioni di dollari. Canberra si è lasciata sedurre a firmare un contratto per l’acquisto di 12 navi dalla Francia per un totale di oltre 4 miliardi di dollari ciascuna. Quando gli australiani si sono resi conto della misura in cui erano stati sovraccaricati, hanno annullato il progetto e AUKUS è stato concepito più o meno dall’oggi al domani per avvolgere la cancellazione all’interno di una scatola ‘geopolitica’.

In breve, AUKUS è solo un nome, non un’alleanza. Da allora le parti si sono rimescolate per riempirlo di significato. Al momento, il suo unico vero contenuto è che l’Australia ora acquisterà sette sottomarini a propulsione nucleare a circa 3 miliardi di dollari ciascuno dagli Stati Uniti o dal Regno Unito. In realtà si tratterà di navi americane, perché l’unico cantiere britannico in grado di costruire sottomarini nucleari è pienamente impegnato e impegnato per i prossimi 15 anni nella costruzione di sottomarini con missili balistici sostitutivi del Regno Unito, dopodiché inizierà a costruire la prossima classe di battelli caccia-assassini. Inoltre, l’Australia ha acquistato armi, sonar e sistemi statunitensi per una generazione, quindi il kit americano gli è ben familiare e facile da integrare.

Le prospettive per il contenuto politico di AUKUS sono scarse. Gli Stati Uniti, che si stanno avvicinandosi a una guerra per Taiwan, vorrebbero trascinare l’Australia in una posa bellicosa nei confronti della Cina e trascinare fermamente la marina britannica nell’Estremo Oriente. Nella loro mente almeno gli Stati Uniti vedono AUKUS come una scatola in cui inserire quelle idee. Il Regno Unito e l’Australia potrebbero non essere d’accordo.

Il coinvolgimento del Regno Unito è stato in una certa misura ben servito l’anno scorso, quando il Regno Unito ha inviato la sua nuova portaerei di medie dimensioni in Estremo Oriente per esercitarsi con le marine statunitensi e giapponesi. Tuttavia, c’è da chiedersi se le nuove idee ‘orientali’ del Regno Unito sopravviveranno alla partenza di Boris Johnson da 10 Downing Street. Spero di no.

Si è detto che questa è una guerra tra il gas russo e quello statunitense. E’ così?

Fino a pochi anni fa il gas naturale statunitense era un affare interamente domestico. La rivoluzione del fracking (mirata a produrre petrolio, non gas) ha provocato un forte aumento dei flussi di gas domestici, poiché il fracking produce molto più gas del petrolio. All’inizio il gas di riserva era inopportunamente arenato a miglia di gasdotti, quindi veniva generalmente bruciato alle teste dei pozzi come sottoprodotto senza valore. Poi è arrivata l’Asia con un forte aumento della domanda di importazione di gas. Poiché le fonti di nuovo gas (Qatar, Australia, Stati Uniti, Mediterraneo orientale, Nord Africa) erano troppo lontane per i gasdotti, l’unico modo per collegare la produzione con i mercati era quello di liquefare il gas e portarlo al cliente.

Con una produzione di gas quasi gratuita disponibile, gli investitori statunitensi hanno visto l’opportunità di raccogliere i flussi di gas in eccesso in una rete di gasdotti poco costosi e quindi monetizzare grandi quantità di gas come GNL in Asia. Il capitale si è riversato nel settore e oggi gli Stati Uniti hanno impianti in grado di esportare circa 200 miliardi di metri cubi di gas all’anno sotto forma di GNL. Per metterlo in prospettiva, il Regno Unito utilizza circa 60 miliardi di metri cubi all’anno. Oggi gli Stati Uniti hanno una capacità di esportazione di GNL maggiore del Qatar.

Il piano originale era di rifornire le economie asiatiche. Quando quest’anno la politica dell’energia verde della Commissione europea è esplosa in faccia, i prezzi del gas dell’UE sono aumentati vertiginosamente. Naturalmente gli esportatori statunitensi stanno deviando i carichi verso l’Europa il più velocemente possibile per prenotare gli slot dei terminal. Quindi, quello che stiamo vedendo è un sintomo della crisi ucraina, non una causa profonda. Ma nel mondo della geopolitica i sintomi possono diventare cause. Non ho dubbi sul fatto che i lobbisti di Washington stiano lavorando a tempo pieno per alimentare le tensioni con la Russia, nella speranza che Nordstream 2 venga permanentemente messo fuori servizio, o almeno lasciato inutilizzato, il che aprirebbe un mercato ad alto margine di prezzo elevato di 40 miliardi di metri cubi in Germania in cui potrebbero vendere per molti anni a venire.

Quando a questa crisi si porrà fine, o comunque sfumerà, ci troveremo con una ‘santa’ alleanza Russia – Cina in scontro con l’Occidente? Loro si propongono come ‘leadership globale alternativa’, ma quale è davvero l’alternativa che loro esprimono?

La risposta breve è sì. L’isteria atlantista che abbiamo visto è servita ad approfondire e rafforzare quella che era già una relazione funzionale. Russia e Cina sono passate da conoscenti commerciali a diventare amici fermi (sebbene non ancora alleati fermi).

Ma questo non li pone intrinsecamente in conflitto con l’Occidente. Entrambi gli Stati vogliono essenzialmente essere lasciati in gran parte soli a sviluppare le loro economie e le loro politiche in pace e sicurezza, e anche in gran parte nel rispetto del diritto internazionale (con alcune eccezioni che non abbiamo tempo per esplorare).

È vero che Mosca vuole che le ex repubbliche sovietiche tornino al suo ovile geopolitico, ma probabilmente con un atto democratico delle loro maggioranze. È anche vero che Pechino rivuole Taiwan (anche gli USA hanno formalmente riconosciuto che Taiwan è territorio sovrano della Cina). Nessuno dei due Stati ha mostrato alcun segno materiale di voler agire da egemone politico.

Ma c’è un’area in cui la Cina si troverà in competizione (non in conflitto) con gli Stati Uniti. Il capitale cinese gira il mondo alla ricerca di affari da fare, nell’acquisizione di risorse e nella fornitura di grandi progetti infrastrutturali (ferrovie, porti, ponti e aeroporti). Successivamente la Cina entrerà nel mercato anche come fornitore di armi. Gli Stati Uniti, da tre generazioni, si considerano il legittimo attore dominante in tutte queste aree. Quando si ritrova a perdere accordi, può reagire in modi che destabilizzano la pace.

Ancora una volta, possiamo vedere un parallelo nella transizione dall’egemonia britannica (dal 1860 al 1939) all’egemonia statunitense dopo il 1950. Per tre generazioni il capitale britannico ha avuto la possibilità di scegliere le opportunità di investimento globali. Quasi ogni ferrovia, ogni nave mercantile, ogni piantagione, ogni miniera e ogni pozzo petrolifero al di fuori degli Stati Uniti era di proprietà o finanziata dal capitale britannico, e quasi tutte le navi da guerra furono costruite sul Tyne o sul Clyde. La perdita di quella posizione egemonica fu gravemente dolorosa per il Regno Unito, sia psicologicamente che economicamente. La guerra che ha innescato il passaggio di consegne non è stata la seconda guerra mondiale, ma la prima. In vista di quella guerra, la Germania fece uno sforzo concertato per sfidare l’egemonia economica e militare della Gran Bretagna, che portò a quattro anni di guerra. Vedo la seconda guerra mondiale (almeno la parte europea) come una continuazione della prima dopo una pausa. Durante quella pausa la realtà che il potere britannico stava calando e che il potere americano stava crescendo era parzialmente visibile ma nessuno dei due lo riconosceva. Ci è voluta la seconda guerra per cristallizzare una realtà che esisteva già dal 1918. Il passaggio dal capitale statunitense a quella cinese sarà altrettanto doloroso. Se evitiamo una guerra su larga scala, saremo estremamente fortunati.

Il concorso è essenzialmente economico, con annesso un aspetto di sicurezza. La filosofia politica cinese è estranea a un liberale occidentale, ma Pechino ha mostrato esattamente zero interesse nel promuovere la sua filosofia altrove. La filosofia politica della Russia è essenzialmente la stessa soluzione capitalista liberale moderata che abbiamo praticato in Europa per tre generazioni, meno la responsabilità democratica. A differenza della Guerra Fredda, non c’è alcuna componente ideologica nel conflitto in arrivo dalla Russia o dalla Cina. A loro semplicemente non importa come l’Occidente gestisce la sua vita politica interna.

In questo ‘Occidente’ chi dovremmo annoverare e chi invece ne resterà fuori?

Come ho detto prima, ora viviamo in un mondo così complesso di agende, rischi, paure, capacità e ambizioni che prevedere in dettaglio come si comporterà l’Occidente è più o meno impossibile. Per fare solo un esempio, la Turchia fa parte della NATO, e quindi (in qualche modo) parte dell”Occidente’, ma i programmi di politica estera della Turchia sono per lo più orientali e locali. Se dovessimo elencare le preoccupazioni di Ankara, l’elenco direbbe ‘tenere sotto controllo i curdi, mantenere il pezzo di Siria settentrionale che stiamo occupando, mantenere Cipro del nord, far rispettare la nostra versione della Blue Homeland (la disputa della ZEE) contro Grecia e Cipro, promuovere uno Stato sunnita in Libia, tenere l’Iran dalla parte (come fonte di gas) ma a distanza (come sciiti), rimanere in buoni rapporti con la Russia, vendere armi all’Ucraina, porre fine al dolore economico interno, mantenere gli sciiti in generale movimento contenuto, promuovere le nostre relazioni con l’Azerbaigian per bilanciare l’espansionismo sciita, stringere una cauta amicizia con Israele come equilibrio per il potere sciita, punire Israele per l’apartheid anti-sunnita, portare la capitale cinese dove possiamo, costruire un canale per aggirare il Bosforo e quindi il Trattato di Montreux, restate amici della Commissione europea, tenere d’occhio i greci, comprare aerei da guerra statunitensi e missili antiaerei russi’.

Quindi, in un solo Stato, troviamo una dozzina di programmi, alcuni dei quali sono in violento conflitto con altri. Moltiplica quel problema per la quarantina di membri dell”Occidente’ e avremo un insieme irrisolvibile di equazioni. Cina e Russia hanno vite geopolitiche molto più semplici!

Sei fiducioso che da questa crisi emergano sviluppi positivi per la sicurezza sia in Occidente che sul fronte Russia – Cina?

Non molto. Le richieste scritte della Russia sono per lo più per spettacolo e saranno presto superate dalla realtà. Ma vedo due sviluppi positivi. In geopolitica, l’ambiguità è molto pericolosa. L’ambiguità porta gli Stati a correre dei rischi che poi producono reazioni fortemente avverse. Ad esempio, dal punto di vista della Germania nel 1939 era ambiguo se la Gran Bretagna avrebbe onorato gli obblighi del trattato nei confronti della Polonia, quindi ha invaso, e guarda come è andata a finire. La stessa ambiguità esisteva nei confronti del Belgio nel 1914. Nel 1991, gli Stati Uniti diedero a Saddam Hussein una guida ambigua su come avrebbero visto un’invasione del Kuwait. Nel 1982 il Regno Unito ha dato all’Argentina segnali ambigui sul suo interesse per le Isole Falkland, e così via. L’ambiguità dà inizio alle guerre.

Ora, almeno per quanto riguarda l’Ucraina, la crisi ha eliminato una grande ambiguità: nessuno nella NATO o nell’Unione europea manderà un solo uomo a difendere l’Ucraina. La mancanza di ambiguità rende il pensiero chiaro e il pensiero chiaro tende a generare pace.

La crisi ha anche parzialmente rimosso un’altra ambiguità: se la NATO sia ancora un’alleanza funzionale. Questa settimana vediamo due brigate di fanteria statunitensi che volano in Europa e navi da guerra della NATO che prendono posizioni avanzate nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Militarmente quelle mosse sono simboli, ma politicamente mostrano che l’alleanza è ancora in grado di schierare forza se lo desidera. Questo è un risultato sgradito per Mosca, ma un piccolo aspetto negativo.

Eliminata anche una terza ambiguità. Prima della crisi la crescente amicizia tra Russia e Cina era incerta. Ora è davvero un fatto riconosciuto e messo in pratica da entrambi gli Stati. Questo è un ottimo risultato, perché ora quando gli Stati Uniti considerano l’uso della forza militare per tenere Taiwan fuori dal controllo di Pechino (contro il diritto internazionale, come farebbero e chiariranno sia la Russia che Pechino), devono tenere in considerazione anche il possibile ruolo delle forze russe. Se questo alza il livello dell’azione militare statunitense, allora siamo tutti molto più al sicuro. Ma si sono create nuove ambiguità. Gli interessi dell’Europa e degli Stati Uniti ora non sono congruenti? In che misura il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato europeo ed è diventato una creatura di Washington? Dove si trova la Turchia? I divari tra la NATO e l’Unione Europea sono pericolosi? E probabilmente molti altri di cui qui non abbiamo tempo per discutere.

A conti fatti, la rimozione di quelle grandi ambiguità porta probabilmente più benefici rispetto all’apparenza di quelle più piccole. Forse il signor Putin ha fatto lo stesso calcolo. Forse, nonostante la retorica bellica, ora siamo tutti davvero più al sicuro di quanto non fossimo prima dell’inizio della crisi.

[La prima parte di questa intervista è stata pubblicata l’8 febbraio 2022]