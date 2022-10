Ucraina: mobilitazione e annessione creeranno più problemi alla Russia

Nel luglio 2022, analisti militari fedeli al Cremlino hanno notato che alla Russia mancava la forza lavoro per una massiccia offensiva. All’inizio di settembre, gli esperti russi pro-guerra avevano previsto un “aumento radicale del contingente russo” dovuto al trasferimento di altre unità dell’esercito regolare in Ucraina, ora situata al confine con la Russia. È abbastanza logico che, per “legalizzare” il trasferimento di coscritti al fronte, Mosca avesse bisogno di una dichiarazione formale delle regioni occupate dell’Ucraina come “territorio russo”. Tuttavia, anche questo, combinato con il rifornimento dell’esercito con nuovi coscritti, non risolverà i problemi del Cremlino.

Nonostante le sconfitte al fronte, il Presidente russo Vladimir Putin non sembra aver abbandonato i suoi piani per attaccare Odesa e Mykolaiv, soprattutto se non riesce a convincere l’Ucraina e l’Occidente ad accettare l’annessione dei territori ucraini occupati. Tuttavia, gli analisti dubitano seriamente della possibilità di una simile offensiva. La mobilitazione in Russia è stata caotica e dimostra una carenza di strutture di addestramento e persino di attrezzature di base per le nuove reclute.

All’inizio di ottobre 2022, il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt, che ha visitato le strutture militari dei soldati appena mobilitati, ha descritto le condizioni decrepite lì: “Sala da pranzo distrutta, docce rotte e arrugginite, letti insufficienti e quelli esistenti stanno cadendo a parte. Mancanza di uniformi, piazza d’armi sembra essere stata bombardata”. I volontari di varie regioni russe non nascondono il fatto che devono provvedere a se stessi le medicine di base e gli oggetti di uso quotidiano, inclusi tappeti, sacchi a pelo, lenzuola calde e stoviglie, tra gli altri elementi essenziali.

Ogni giorno vengono visualizzati altri video in cui gli uffici di arruolamento istruiscono i coscritti ad acquistare tutto da soli: dai kit di pronto soccorso ai tamponi da donna, che possono essere usati come agenti emostatici. Alcuni noti propagandisti ammettono apertamente che, tra tutte le regioni russe, solo una ha pensato di vaccinare i mobilitati contro il COVID-19, l’influenza e il pneumococco e che, anche senza mobilitazione, dopo la leva autunnale, “gli ospedali sono pieni di coscritti con polmonite”.

L’addestramento al combattimento del nuovo esercito non sta andando meglio. I giornalisti britannici notano che le persone che non hanno mai prestato servizio militare vengono spesso arruolate e inviate al fronte con poca o nessuna formazione. Inoltre, l’esercito russo ha un disperato bisogno di comandanti di combattimento junior esperti. In questo contesto, sarà problematico per la Russia mantenere i territori già conquistati, per non parlare di organizzare un’offensiva.

Tuttavia, i fallimenti in prima linea sono solo una parte dei nuovi problemi del Cremlino. Come previsto, la mobilitazione ha portato a un aumento del malcontento e dell’ansia nella società russa. Secondo l’ultimo sondaggio del Levada Center, il 47 per cento dei russi ha provato ansia o paura dopo aver appreso del decreto di “mobilitazione parziale”. Nel frattempo, il sostegno alle azioni delle truppe russe era al livello più basso dall’inizio della guerra, pari solo al 44 per cento.

La propaganda militare afferma sempre più che la guerra ha dato alla Russia la possibilità di ricostruire la sua economia e liberarsi dalla schiavitù economica; tuttavia, in pratica ciò si è rivelato esattamente il contrario. Ilya Grashchenkov, direttore del Center for Regional Policy Development, ha ammesso che la mobilitazione sta distruggendo l’imprenditorialità russa e sta portando a un esodo di massa di startup dal Paese, che sta diventando “poco interessante per lo sviluppo del business”.

Oltre ai problemi di mobilitazione, le sconfitte al fronte hanno portato a un nuovo ciclo di conflitti nella leadership militare russa, che ora vengono combattuti apertamente. All’inizio di ottobre 2022, il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, e il fondatore della famigerata compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, hanno pubblicamente criticato lo stato maggiore e il ministero della Difesa russi, accusando il colonnello generale Alexander Lapin di arrendersi a Krasny Liman e la leadership militare di coprire l’incompetenza e la negligenza di Lapin. I militari, a loro volta, hanno affermato che tali affermazioni sono dannose e ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo comune.

Tuttavia, Kadyrov ha un certo numero di sostenitori tra i militari professionisti. Le pubblicazioni sul sito web Military Review, vicino al Ministero della Difesa russo, mostrano chiaramente che si è verificata una divisione non solo tra l’esercito regolare e altre formazioni paramilitari, ma anche all’interno dello stesso esercito russo. Pertanto, diversi autori del sito hanno criticato aspramente il Ministero della Difesa, accusandolo di “azioni strane e illogiche sullo sfondo di un silenzio mortale”. Alcune pubblicazioni accusano direttamente i generali di incompetenza in quanto “disegnano bei rapporti e li mettono sul tavolo del comandante supremo” ma non raccontano la vera storia.

Tuttavia, queste difficoltà impallidiscono rispetto ai problemi a lungo termine causati dall’annessione dei territori occupati in Ucraina. Dopo la cattura della Crimea, la Russia è diventata uno stato senza confini internazionalmente riconosciuti. Ora, questi confini sono diventati completamente sfocati. Mosca ha annunciato che i nuovi territori sarebbero diventati parte della Russia entro i confini esistenti il ​​giorno della loro formazione e annessione. Secondo questa logica, Krasny Liman, recentemente liberata dalle truppe ucraine, è considerata anche una città “russa”. Questo fatto testimonia diversi punti.

Primo, quella che il Cremlino chiama oggi “Russia” è diventata un territorio di guerra, poiché formalmente, secondo la legge russa, non c’è differenza tra Liman e, diciamo, Belgorod. La liberazione di Liman è diventata anche un chiaro segnale per altre regioni russe che Mosca può facilmente perdere il controllo del suo “territorio” e il governo federale non è in alcun modo in grado di interferire con questo processo. Gli analisti militari russi, infatti, esprimono già la loro indignazione per il fatto che “per la prima volta dalla fine della Grande Guerra Patriottica, una città russa è stata consegnata al nemico”, rivelando la “crisi più profonda” dell’esercito russo.

Mikhail Khodorkovsky, un politico russo dell’opposizione ed ex capo della Yukos, ha espresso pensieri simili. Secondo lui, con l’annessione dei territori ucraini, Putin ha formalizzato il crollo del proprio Stato, poiché anche i popoli della Russia possono esercitare il diritto all’autodeterminazione, a cui il leader russo fa così insistente appello. Khodorkovsky ha espresso fiducia che, dopo che Putin avrà perso la guerra in Ucraina, simili referendum si terranno “in tutta la Russia”.