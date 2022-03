Il 2 marzo, 7° giorno di guerra in Ucraina, nel corso di una sessione straordinaria, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato a stragrande maggioranza una risoluzione che condanna l’invasione russa.

141 Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, 5 contro, 35 astenuti.

Il voto ha certificato come la maggior parte del mondo sia schierato contro l’azione della Russia, come sia improvvisamente cambiato il mood della geopolitica nei confronti di Mosca.

«È stata una squillante denuncia globale da parte del mondo contro la Russia», ha commentato ‘CNN‘.

Eppure, proprio questa quasi unanimità, questo voto schiacciante, ha evidenziato divisioni degne di nota tra gli Stati membri delle Nazioni Unite su come rispondere alla crisi. Cosa spiega le differenze negli atteggiamenti regionali e nazionali nei confronti della crisi ucraina?

Crisis Group -l’organizzazione indipendente e transnazionale, che svolge attività di ricerca sul campo in materia di conflitti violenti e avanza politiche per prevenire, mitigare o risolvere i conflitti- attraverso una serie di studi-Paese, ha cercato di evidenziare i fattori politici interni,geopolitici, economici, di sicurezza che determinano le singole diverse posizioni e che dunque hanno determinato il voto in sede di plenaria ONU.

Di seguito l’analisi Crisis Group della posizione del Messico, che alla risoluzione ha votato a favore.

«Prima dell’invasione russa, il governo del presidente Andrés Manuel López Obrador aveva inteso rafforzare i legami con la Russia e il Cremlino sembrava ricambiare l’interesse. Durante una visita a Mosca nell’aprile 2021, il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, ha affermato chei due Paesi si stavano “imbarcando su una fase di una relazione molto stretta. … La pandemia ci ha aperto le porte”. Il governo messicano ha particolarmente apprezzato la diplomazia russa sui vaccini, che le ha consentito di garantire l’accesso a oltre 20 milioni di dosi di Sputnik V.

Ciononostante, il Messico è emerso come un critico dell’invasione, anche se con lievi divergenze di opinione emerse tra gli alti funzionari del governo e la burocrazia della politica estera. López Obrador ha evitato la condanna diretta del presidente Vladimir Putin,osservando il tradizionale principio della politica estera messicana di non interferenza negli affari delle altre Nazioni (la cosiddetta Dottrina Estrada). Il Messico ha comunque adottato una chiara posizione critica in seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU, dove ora ha un seggio come membro non permanente. Al Consiglio ha scelto di condannare “l’invasione di cui è stata vittima l’Ucraina”. Parte della logica del governo messicano è stata la sua ‘esperienza storica’, con López Obrador desideroso di evidenziare che il suo Paese non solo fu conquistato dalla Spagna, ma “soffrì anche due invasioni dalla Francia e due dagli Stati Uniti. Abbiamo perso metà del nostro territorio”. Il Ministero degli Esteri ha adottato analoghe argomentazioni, pur continuando a insistere anche sull’importanza del principio di non intervento e sulla composizione pacifica delle controversie.

Come in molti Paesi dell’America Latina, anche in Messico l’attenzione si è concentrata sulle potenziali ricadute economiche della guerra. Il Messico dipende dagli Stati Uniti per la sua fornitura di gas naturale e la prospettiva di un aumento dei prezzi sta spingendo il governo a considerare altri mezzi per generare elettricità».