Ucraina: ‘massimalisti’ dominanti negli USA, per quanto ancora?

Con la fine della Guerra Fredda nel 1989-1991, ci si poteva aspettare un profondo ripensamento della politica estera americana. L’Unione Sovietica era morta, in gran parte per autoimmolazione. Gli Stati Uniti – nel loro momento unipolare – erano ora liberi dalle pressioni sistemiche che li avevano portati durante la Guerra Fredda a costruire un imponente esercito e dare rifugio a una schiera di alleati.

Ma è emerso molto poco nuovo pensiero. Studiosi come Francis Fukuyama e Samuel Huntington hanno riflettuto sulla fine della storia e sullo scontro di civiltà. Il presidente George HW Bush ha parlato di un Nuovo Ordine Mondiale. Ma le élite sia di sinistra che di destra hanno scelto di non lottare seriamente con il significato di questo spostamento di potere.

Quello che è successo invece è stata più una continuazione del passato che uno spostamento da esso. Vecchi presupposti e teorie sulla natura del mondo che avevano dominato durante la Guerra Fredda si sono fissati e irrigiditi nelle menti dell’establishment della politica estera. Piuttosto che un momento di ripensamento, il nostro approccio alla Guerra Fredda è stato messo sotto steroidi. Le élite hanno fornito una varietà di motivazioni, prima il problema degli stati canaglia, seguito dal terrorismo globale e dalla responsabilità di proteggere, e ora dalla grande competizione di potere. Non sorprende che la strategia (e i budget) per ciascuno di questi problemi fossero simili: primato .

Sfortunatamente per l’America, sulla strada per il Foro Imperiale accadde qualcosa di non molto divertente. Continuavamo a sentirci frustrati o peggio, sia in Somalia, Iraq, Afghanistan, Libia e molti altri posti in tutto il mondo. Il mondo semplicemente non si conformerebbe ai nostri desideri. Ciò ha messo in difficoltà il primato poiché sempre più persone, incluso un certo Donald Trump, si chiedevano se fosse un bene per l’America. Si sono chiesti se un approccio diverso e più sobrio potesse essere migliore. Alla fine sono venuti a sostenere la fine delle nostre disavventure in Medio Oriente e il ritiro degli Stati Uniti dalla guerra in Afghanistan nel 2021 ha suggerito un nuovo futuro per la politica estera americana.

Poi è iniziata la guerra Russia-Ucraina, un anno fa.

Questo conflitto ha rinvigorito i primatisti su entrambi i lati della nostra divisione ideologica. I primatisti erano rimasti indietro quando le loro teorie hanno fallito test dopo test in Medio Oriente ei nostri alleati in Europa e in Asia hanno resistito alle nostre richieste di condivisione degli oneri. Prima dell’invasione russa, la moderazione era il ragazzo figo sul blocco e stava guadagnando slancio. A destra, gli anni di Trump avevano costretto i primatisti conservatori a giocare in difesa e cercare di mantenere il loro controllo (attraverso il respingimento di Capitol Hill e persino contrastando il presidente dall’interno della sua stessa amministrazione). Ma se la lotta per l’Afghanistan è stata Star Wars con la sua (temporanea) vittoria dell’alleanza ribelle contro le forze del primato, l’Ucraina è stata l’Impero colpisce ancora.

Una volta iniziato il conflitto ucraino, i primatisti di destra hanno liquidato con entusiasmo i nostri fallimenti in Medio Oriente e hanno abbracciato una posizione intensa e aggressiva filo-ucraina che inizialmente ha affrontato poche sfide. Potremmo chiamare queste persone “massimalisti ucraini” poiché definirli semplicemente filoucraini non sarebbe giusto nei confronti dei loro critici che non sono anti-ucraini di per sé ma si preoccupano maggiormente delle conseguenze per l’America dell’approccio più aggressivo adottato dai massimalisti .

Oggi, i massimalisti ucraini sono ancora al posto di guida nel dibattito politico. In coalizione con Biden e i Democratici (con moderazione progressista in gran parte MIA), mantengono un grande potere per influenzare l’approccio degli Stati Uniti all’Ucraina. Ma la loro posizione sta venendo erosa poiché molti di destra, stanchi del conflitto, si preoccupano della minaccia di un’escalation e si chiedono perché le priorità di politica estera e interna (leggi: Cina) sembrino passare in secondo piano. Potrebbe anche darsi che l’energia e lo slancio della destra siano con coloro che sono scettici nei confronti di un ruolo più attivista degli Stati Uniti nel conflitto, in particolare per quanto riguarda la spesa per assegni in bianco, l’idea di fare tutto il necessario per tutto il tempo necessario all’Ucraina per raggiungere i suoi obiettivi di guerra o espandere il nostro coinvolgimento.

A Washington, i massimalisti ucraini di destra hanno dominato nel 2022 con eccezioni chiave. Le élite conservatrici nei think tank e negli uffici del Congresso hanno sventolato vigorosamente la bandiera blu e gialla mentre spendevano il verde con poca cautela. Questi massimalisti hanno talmente definito l’atmosfera nella prima metà dell’anno che non è stato facile limitarsi a sollevare domande sul nostro approccio all’Ucraina.

On the Hill, il Congresso ha autorizzato 113 miliardi di dollari per l’Ucraina nel corso di quattro pacchetti di aiuti approvati nel 2022. I grandi nomi repubblicani sulla collina hanno sostenuto in modo particolare l’Ucraina, incluso il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell. L’unico disegno di legge pulito, votato nel maggio 2022, è stato sostenuto da un’ampia maggioranza di repubblicani. Solo 11 senatori repubblicani e 57 membri della Camera repubblicana hanno votato contro.

Eppure quell’opposizione ha rappresentato un’importante erosione del sostegno repubblicano all’Ucraina dall’inizio dell’anno. Inoltre, ha mostrato una spaccatura fondamentale nel partito e nel movimento conservatore sulla politica estera che era in crescita da anni. Come ha osservato l’analista neoconservatore Dalibor Rohac a proposito del voto, “la frattura della politica estera all’interno del Partito Repubblicano era in piena evidenza”.

Nonostante le maggioranze repubblicane di Hill siano ancora ampiamente favorevoli all’Ucraina, gli spostamenti a destra sono continuati nella seconda metà dell’anno e nel 2023. Oggi, molti più repubblicani sono scettici sul fatto che i massimalisti abbiano ragione. L’equilibrio di potere sulla collina è cambiato sia a causa dell’erosione che di un po’ di sangue fresco. Per quanto riguarda la prima, la Rappresentante Marjorie Taylor Greene (GA) ha spiegato che “C’è stato un cambiamento all’interno della nostra conferenza. Ci sono solo pochi di noi che hanno votato no dall’inizio, ma ogni conto di spesa che è arrivato attraverso i nostri numeri è cresciuto. A questo si sono aggiunti nuovi membri come il senatore JD Vance, che è stato per qualche tempo una voce forte e articolata di moderazione sulla politica estera, mentre la classe delle matricole della Camera ha aggiunto anche gli scettici dell’Ucraina, tra cui Andy Ogles(Tenn.), Anna Paulina Luna e Cory Mills (entrambi della Florida) ed Eli Crane (Arizona).

Il cambiamento nel caucus – e nel potere del presidente – potrebbe essere abbastanza significativo da rendere difficile far passare un nuovo pacchetto di aiuti, in particolare un disegno di legge pulito. Vale anche la pena notare che il crescente sostegno alla responsabilità degli aiuti ucraini suggerisce che anche i massimalisti si sentono un po’ accaldati.

La fonte dell’opposizione a destra non è sempre chiara o uguale per ogni membro. Per quelli come Sens. Rand Paul, Mike Lee e Vance, sembra più filosofico che puramente politico; abbracciano una grande visione strategica diversa e più contenuta su come proteggere il nostro paese. Per altri, potrebbe essere più guidato dai costituenti e partigiano. I sondaggi e ciò che i rappresentanti stanno ascoltando suggeriscono che gli elettori repubblicani stanno diventando più scettici sull’approccio degli Stati Uniti (e di Biden) all’Ucraina.

Come ha detto ad Axios il rappresentante Kelly Armstrong (ND) : “Quando le persone vedono un aumento del 13% dei prezzi dei generi alimentari; energia, bollette che raddoppiano… se sei una comunità di confine e sei invasa da migranti e fentanil, l’Ucraina è la cosa più lontana dalla tua mente”. Per alcuni come il senatore Josh Hawley (così come l’ex incaricato di Trump Bridge Colby), soprannominato ” The Prioritisers ” da un’analisi accademica, temono che il massimalismo ucraino distolga risorse e attenzione da priorità più urgenti come Cina e Taiwan.

L’erosione del dominio dei massimalisti durante il 2022 è stata plasmata anche da ciò che voci chiave repubblicane e conservatrici dalla collina hanno aggiunto al dibattito mentre la guerra in Ucraina continuava a trascinarsi. Ad esempio, sotto la nuova guida di Kevin Roberts, la Heritage Foundation (e la Heritage Action) hanno posto dei segnalicontro un approccio con assegno in bianco agli aiuti all’Ucraina. Heritage Action ha avvertito che il pacchetto di aiuti di maggio all’Ucraina ha messo “l’America per ultima”.

Allo stesso modo, il Center for Renewing America, guidato da Russ Vought (ex amministrazione Trump), si è opposto regolarmente ai massimalisti ucraini. Questi gruppi hanno fatto eco all’opposizione a lungo termine all’approccio degli Stati Uniti all’Ucraina, prima e dopo l’invasione, da Stand Together (Koch), così come istituzioni come Defense Priorities, The American Conservative e Cato Institute. Entro novembre 2022, un’ampia coalizione di voci di centrodestra ha firmato una lettera a, come Axiosdescritto, premere “i legislatori per ritardare l’esame di qualsiasi ulteriore aiuto all’Ucraina fino a quando il nuovo Congresso non avrà prestato giuramento”. Ciò includeva Stand Together e affiliati, Heritage Foundation, FreedomWorks, Conservative Partnership Institute, American Moment e persino l’America First Policy Institute (con la firma del generale Keith Kellogg).

Chiaramente, la destra non è monolitica e c’è una base significativa di sostegno per un approccio alternativo, più realista.

Uno degli aspetti più interessanti delle divisioni a destra riguardo alla politica ucraina è come si sta comportando con i candidati annunciati e probabili per la nomina presidenziale del partito repubblicano nel 2024. La cosa più notevole è che le due figure che guidano i primi sondaggi (e hanno maggiori probabilità di vincere la nomination) si sono posizionate sul lato più moderato del dibattito. L’ex presidente Donald Trump (e suo figlio Donald Jr.) hanno criticato in modo aggressivo la posizione dell’establishment. Anche il governatore della Florida Ron DeSantis ha abbracciato lo scetticismo sull’approccio del fare qualunque cosa serva.

Data l’importanza di dare segnali d’élite nel plasmare l’opinione pubblica sulla politica estera, lo scetticismo di Trump e DeSantisriguardo al punto di vista dell’establishment repubblicano sull’Ucraina potrebbe fornire un’importante finestra su come apparirà la base del partito più ci avvicineremo al 2024 e più lungo sarà il la guerra va avanti.

Mentre Trump o DeSantis hanno maggiori probabilità di ottenere il consenso del partito rispetto a qualsiasi altro, nel mix del 2024 ci sono anche voci più massimaliste. Nikki Haley, Mike Pence e Mike Pompeo rappresentano l’establishment repubblicano e hanno segnalato un forte sostegno all’Ucraina. Inoltre, il loro approccio generale alla grande strategia degli Stati Uniti e alle questioni particolari suggerisce poca differenza con il modo in cui Biden e McConnell hanno affrontato il conflitto. Probabilmente sarebbe tornato al futuro con ognuno di loro.

Eppure, nonostante il forte respingimento, l’élite di destra sostiene ancora sia il primato che la posizione massimalista ucraina. Il leader della minoranza al Senato Mitch McConnnell aveva ragione sul fatto che, come riportato dalla CNN : “I rapporti sulla morte del sostegno repubblicano a una forte leadership americana nel mondo sono stati notevolmente esagerati. … Non guardare Twitter, guarda le persone al potere. I leader repubblicani sono impegnati in una forte alleanza transatlantica. Ci impegniamo ad aiutare l’Ucraina”.

Per coloro che vogliono che gli Stati Uniti sostengano l’Ucraina fino in fondo, questo dovrebbe fornire un po’ di soccorso. Per altri, la dose di acqua fredda di McConnell dimostra che hanno molto più lavoro da fare per vincere su questo particolare problema e sulla più ampia battaglia per cambiare la cultura strategica americana e la nostra grande strategia.