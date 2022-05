La battaglia di Mariupol è finita e la Russia è impegnata a proclamare la liberazione della città. In realtà, Mariupol è stato assassinato. Questa ex vivace metropoli di quasi mezzo milione di persone ora è sull’orlo dell’estinzione, spinta alla sottomissione da una feroce campagna di annientamento russo. I circa 100.000 residenti rimanenti di Mariupol si ritrovano ridotti a vivere tra le macerie senza medicine, acqua corrente o elettricità.

Con la Russia al controllo della città, non c’è modo di conoscere il bilancio finale delle vittime o di valutare la reale portata della catastrofe che ha colpito Mariupol. Durante le ultime settimane dei combattimenti, il sindaco di Mariupol Vadim Boychenko ha stimato che più di 20.000 civili sono stati uccisi e ha notato che questo era il doppio del numero di morti registrato nell’intero biennio di occupazione nazista della città durante la seconda guerra mondiale. “Putin è un male più grande di Hitler e dobbiamo fermarlo”, ha commentato Boychenko.

Il pubblico globale si è abituato alle scene apocalittiche di Mariupol e non è più scioccato dalla distruzione di un’intera città. Per cogliere l’intera portata del crimine di Putin, è fondamentale ricordare Mariupol com’era prima dello scoppio della guerra.

Mariupol è sempre stata una città speciale con una popolazione diversificata inclusa una grande comunità etnica greca. Situato sul Mar d’Azov, nell’Ucraina meridionale, è stato caldo e soleggiato per la maggior parte dell’anno. Sebbene l’aria fosse densa dall’industria pesante situata nel cuore di Mariupol, i residenti locali tendevano ad essere orgogliosi della loro città e ferocemente leali.

La guerra è arrivata a Mariupol per la prima volta nella primavera del 2014, quando Mosca ha tentato di prendere il controllo della regione circostante del Donbas durante le fasi iniziali del conflitto in corso di otto anni tra Russia e Ucraina. La città fu conquistata dalle forze russe, ma questa occupazione si rivelò misericordiosamente breve.

Dopo la liberazione, Mariupol acquisì importanza come la più grande città del Donbas ancora sotto il controllo ucraino. Situato a pochi chilometri dalla prima linea del conflitto ribollente con la Russia, è diventato un centro amministrativo ed economico, nonché una vetrina per gli standard di vita più elevati e le maggiori libertà personali offerte dall’Ucraina.

Mentre le regioni dell’Ucraina orientale sotto l’occupazione russa appassivano e stagnavano, Mariupol fiorì. Questa città era uno specchio in netto contrasto con l’atrofia delle parti del Donbas controllate dai russi. Dopo il 2014, Mariupol ha accolto con favore un nuovo brillante ufficio di interazione con il governo in cui le persone potevano andare a sposarsi e registrare le nascite senza la soffocante e corrotta burocrazia vecchio stile per cui l’Ucraina era famosa. Caffè e bar hipster sono spuntati in tutta la città, insieme a eleganti spazi di co-working e hub IT. Una nuova autostrada collegava la città alle regioni limitrofe dell’Ucraina meridionale.

Mariupol ha anche beneficiato del successo delle riforme di decentramento dell’Ucraina. Il tentativo di dare alle comunità locali più voce in capitolo su come vivono le loro vite e spendono i loro budget ha creato un’autentica competizione politica tra le persone che volevano servire le loro comunità e non solo saccheggiarle. Ciò era sorprendentemente diverso dal modello autoritario di paternalismo promosso in Russia e nell’Ucraina orientale occupata dai russi.

Sebbene quasi ogni singolo edificio di Mariupol sia stato raso al suolo, sono le persone che contano davvero. Le storie personali dei residenti di Mariupol meritano di essere ascoltate.

Per caso, ho incontrato di recente alcuni profughi che erano usciti dalla città. Insieme a un amico, abbiamo aiutato una famiglia di tre persone durante l’ultima tappa del loro viaggio di 1200 km verso un rifugio temporaneo nell’Ucraina occidentale. La madre ha spiegato come era scappata da Mariupol con la figlia di 12 anni e il figlio di 11 anni. Si erano fatti strada insieme attraverso l’Ucraina, portando con sé i loro pochi beni più preziosi, comprese le icone religiose e un orsacchiotto preferito.

Questi sopravvissuti hanno usato l’unica parola “inferno” quando hanno tentato di descrivere ciò che avevano vissuto a Mariupol. Una volta arrivati ​​al loro alloggio e completato il processo di check-in, la madre si è resa conto di aver finalmente portato in salvo i suoi figli. Sopraffatta dall’emozione, lasciò andare qualche lacrima prima di ricomporsi. Scene simili sono state ripetute innumerevoli volte negli ultimi mesi. Questo sta accadendo in Europa nel 2022.

Coloro che sono riusciti a uscire sani e salvi da Mariupol hanno pianto lacrime di sollievo per la loro sopravvivenza e lacrime di dolore per coloro che si sono lasciati alle spalle. Sono anche in lutto per la morte della loro città natale. Il Mariupol che ora vedete sui vostri schermi TV è una scena del crimine dove decine di migliaia di civili sono stati uccisi.

Questo non è il Mariupol che i sopravvissuti ricordano. I loro ricordi sono di un luogo bellissimo e vibrante con un forte senso di comunità in cui le famiglie hanno lavorato duramente per costruire i propri sogni. In quanto sede di una delle più grandi acciaierie d’Europa, la città ospitava alcune persone molto dure che svolgevano regolarmente lavori pericolosi e meritavano di essere rispettate. Questa tradizionale durezza è stata una delle ragioni per cui Mariupol è stato difeso così valorosamente, nonostante il terrore russo scatenato su di esso.

La macchina della propaganda del Cremlino sta ora tentando di ritrarre la distruzione di Mariupol come una vittoria russa. Invece, la lunga difesa di Mariupol contro avversità schiaccianti dovrebbe essere ricordata come un potente esempio dell’eroismo ucraino che ha catturato l’immaginazione del mondo.

Le truppe ucraine che hanno tenuto per mesi il vasto complesso industriale dell’Azovstal lo hanno fatto sapendo che avrebbero dovuto affrontare una morte o prigionia quasi certa. Hanno combattuto comunque, sicuri nella consapevolezza che la loro posizione stava bloccando intere unità dell’esercito russo che altrimenti sarebbero state scatenate altrove in Ucraina.

Mariupol va ricordato anche come uno dei peggiori crimini contro l’umanità del ventunesimo secolo. Le atrocità commesse dalle truppe russe in tutta l’Ucraina hanno inorridito il pubblico globale e hanno innescato un’indagine sui crimini di guerra internazionali insieme ad accuse di genocidio. Anche in questo triste contesto, Mariupol spicca. Putin ha ordinato la distruzione della città pur sapendo che centinaia di migliaia di civili non potevano fuggire.

La natura calcolata dell’assalto è stata immediatamente evidente nel bombardamento mirato del Mariupol Drama Theatre, che veniva utilizzato come rifugio improvvisato da oltre 1.000 civili. Nonostante le grandi lettere poste sul terreno fuori dal teatro che recitassero la parola “BAMBINI”, la Russia ha colpito l’edificio con un’esplosione devastante e deliberata. Le stime attuali indicano che circa 600 civili sono stati uccisi solo in quell’attacco.

Mariupol è stata distrutta per inviare un messaggio agghiacciante a tutti gli ucraini del destino che attende chiunque rifiuti l’invito di Putin a unirsi al cosiddetto “mondo russo”. Il fatto che Mariupol fosse una città prevalentemente di lingua russa che aveva tradizionalmente sostenuto le forze politiche filo-Cremlino sembra solo aver rafforzato la determinazione di Putin di punire la città per la sua sfida.

Dopo Mariupol, non ci possono essere più illusioni sulla possibilità di un compromesso di pace con Putin. Una città un tempo segnata dagli odori dell’industria pesante e della brezza marina è ora avvolta dal fetore dei corpi in decomposizione intrappolati sotto le macerie. A meno che Putin non venga sconfitto in modo decisivo, più paesi e città in tutta l’Ucraina subiranno la stessa sorte. La prossima città in linea per tale devastazione è Severodonetsk nell’Oblast’ di Luhansk. Altri seguiranno sicuramente. Dopo Mariupol, nessun leader europeo può affermare di non essere stato avvisato.

