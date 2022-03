Maria Vittoria Rava è sempre ‘in transito’: da una parte all’altra nei luoghi dove si deve rispondere alla domanda di emergenza e di intervento. Tutto questo si deve fare senza perdere tempo e svolgendo, con la Fondazione Francesca Rava di cui è Presidente, attività sanitarie e di assistenza di emergenza. Se non lo fa fisicamente, lo fa con la testa. Sinapsi costante.

Si direbbe che Maria Vittoria Rava è fatta di ‘fil di ferro’. Il ruolo della Fondazione Francesca Rava in Haiti con il terremoto e con l’attività di intervento contro l’emergenza sanitaria e la povertà minorile è ormai un fatto identitario ed una icona.

Ora la sfida è l’Ucraina.

La prima domanda riguarda qual è il valore aggiunto della Fondazione Rava nell’emergenza. “Il grande valore aggiunto è di azione: la velocità di esecuzione ovviamente in accordo con la Farnesina, Minsalute e con le altre istituzioni nazionali ed internazionali. Inoltre, è importante la logistica con basi in loco (si veda Ucraina) e la capacità di leggere i bisogni/domanda della gente e sviluppare la tracciabilità delle azioni. Per non essere ridondante e sprecare risorse. In questi momenti, si muovono molti soldi generosi, ma è importante spenderli bene e salvare le vite umane; in seguito viene la ricostruzione, ma dopo un anno. Abbiamo una rete di fornitori medicali a prezzi di favore; Federfarma ed altre associazioni industriali ci hanno dato aiuti velocemente. Prassi non burocratica, ma efficiente. Avendo la capacità di lettura del contesto in cui operiamo e per la prossimità dei nostri canali, abbiamo inviato farmaci per una medicina emergenziale specifica. Inoltre, si ha a che fare con medici del primo mondo, cioè abituati a gestire una sanità non per far sopravvivere, ma per far stare bene. Quindi, farmaci contro il diabete, contro l’ipertensione, ecc.”.

Le parole chiave degli interventi sono velocità, appropriatezza e gestione della filiera delle forniture. In Ucraina, Fondazione Francesca Rava porta aiuto sanitario agli ospedali, nelle strade e offre sostegno organizzando in Italia l’accoglienza dei profughi. Continuando la sua vocazione pediatrica (si ricordi Haiti) ed allargando l’attività a servizi sanitari ed assistenza agli adulti, si è attivata localmente per le necessità più urgenti. “La nostra guida è il primario dell’Ospedale Pediatrico della Bukovnian State Medical University di Chernivtsi, il Dottor Oleg Bodnar. Bodnar è un chirurgo pediatra volontario della Fondazione Rava e ha compiuto diverse missioni all’Ospedale St. Damien in Haiti. Curare molti feriti tra civili e soldati ed in particolare tra i bambini ricoverati negli ospedali pediatrici è il nostro dovere” .

Ospedali bombardati, materiale medico distrutto o fuori stock per l’impossibilità di approvvigionamento (anche i farmaci antidolorifici sono fuori stock). Mancano anche i farmaci normalmente somministrati a pazienti in cura nei reparti oncologici, tra cui anche molti bambini.

Per questo è importante mandare rifornimenti tempestivamente per poter garantire con velocità di fornitura e l’assistenza sanitaria ai soldati feriti ed ai civili di tutte le età qui ed oggi.

Acquistare e inviare strumenti chirurgici, kit di pronto soccorso, elettrocoagulatori, monitor per i parametri vitali, antibiotici, anticoagulanti, ferri chirurgici, ellettrobisturi, tourniquet (lacci emostatici perché le bombe a grappolo seminano ferite ad ampio raggio), coperte ipotermiche. Considerando l’iter di acquisto, la Fondazione Rava si è attivata per fare ordini nella prospettiva di imprenditorialità sociale che, in seguito, ha fatto la campagna di fund raising (obiettivo,per ora, 800.000 euro).

“La Fondazione Francesca Rava ha già inviato 9 convogli di aiuti umanitari e sanitari in direzione di Chernivtsi, Ucraina meridionale e di Tarnow e Łańcut, località di frontiera al confine polacco. Da entrambi i punti di raccolta gli aiuti sono stati smistati negli ospedali di tutto il paese grazie al coordinamento dei nostri contatti in loco. Si tratta di 300 bancali per un totale di 30.000 colli: 150 tonnellate di aiuti sanitari e beni di prima necessità per un valore di 900milauro.”

Ma non si sente una ‘ambasciatrice senza feluca’? “In che senso ?” chiede Maria Vittoria. La domanda presuppone il concetto di diplomazia sotto due aspetti: capacità di gestire con equilibrio, ma anche capacità di gestire le contrapposizioni, i contrasti sul terreno di servizi sanitari che non hanno parte e sono universalistici. “Sì, è vero. Riusciamo a gestire l’equidistanza e valorizziamo attività di moratoria nella belligeranza: per esempio, un network di mamme ucraine hanno postato le foto di giovani soldati russi feriti o purtroppo morti”.

La gestione di questi network è un valore aggiunto verso la tregua. In Ucraina, Fondazione Francesca Rava porta aiuto sanitario agli ospedali, nelle strade. Ed in Italia? I profughi? “La Fondazione Francesca Rava ha ricevuto moltissime richieste di aiuto per fornire sostegno e trovare una sistemazione alle famiglie ucraine in fuga dalla guerra, principalmente composte da donne e bambini (sono ca 92.000 i profughi previsti, ndr). E’ stata prontamente attivata una rete di solidarietà, con il coinvolgimento del Terzo Settore che si occupa di accoglienza e donatori singoli e privati, che si sono messi a disposizione. Oltre a facilitare l’accoglienza, la Fondazione affianca le famiglie ospitanti e quelle ospitate nell’iter burocratico preliminare (dichiarazione di ospitalità e di presenza presso il Commissariato di Polizia di competenza, segnalazione di presenza al Consolato Ucraino con eventuale assistenza e accompagnamento per la traduzione dei documenti dal cirillico all’italiano). Affiancamento nelle pratiche sanitarie per ottenere il codice STP indispensabile per accedere alle prestazioni sanitarie essenziali, corsi di Italiano e gestione dell’inserimento sociale.”

La Fondazione lavora in coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero della Difesa. E’ supporto per ottemperare le disposizioni secondo la vigente normativa anti Covid-19 (tamponi, vaccinazioni e green-pass).

La Fondazione offre l’ausilio per l’inserimento scolastico e le attività per l’inclusione sociale dei bambini e delle loro famiglie, attraverso corsi di lingua, organizzazione di momenti di svago e aggregazione, convenzioni per attività sportiva e un aiuto concreto per tutte le attività quotidiane (attivazione SIM italiana, dotazione di carnet per la mobilità urbana, donazione settimanale di beni alimentari e di prima necessità con accompagnamento programmato per l’acquisto di ulteriori prodotti con i volontari della Fondazione, donazione di vestiti e giochi per bambini).

Chiunque volesse offrire un alloggio o una stanza, a Milano o in zone limitrofe, può segnalare alla Fondazione Francesca Rava la sua disponibilità scrivendo un’e-mail accoglienzaucraina@nphitalia.org

“Sostenibilità dell’accoglienza e mettere in campo meccanismi che vanno oltre l’entusiasmo iniziale, metter in campo tutte le risorse di inclusione sociale e lavorativa. Le donne sono prevalentemente giovani ed in gamba;parlano Inglese e cercano un lavoro. Da subito.”

Per Maria Vittoria Rava le parole chiave dell’emergenza Ucraina sono: velocità, efficienza logistica e fund raising, portando a reddito funzionale tutto il know-how maturato con un grande senso di solidarietà agìta.