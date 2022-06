La Bielorussia sta diventando il fulcro delle minacce del Presidente russo Vladimir Putin di espandere la guerra in Ucraina.

Putin ha dichiarato in un’intervista alla televisione di stato Rossiya-1 il 5 giugno che Mosca “colpirebbe quegli obiettivi che non abbiamo ancora colpito” in Ucraina se l’Occidente manterrà la sua promessa di fornire a Kiev armi a lungo raggio. Mentre l’autocrate al Cremlino trasmetteva quel messaggio minaccioso, il dittatore bielorusso Alyaksandr Lukashenka era impegnato a svolgere il suo vero ruolo di piccolo aiutante e principale abilitatore di Putin.

Meno di due settimane prima della minaccia di Putin, il 24 maggio, lo stato maggiore ucraino ha annunciato che la Russia aveva schierato una divisione di missili Iskander-M a capacità nucleare nella regione di Brest in Bielorussia vicino al confine ucraino. I missili hanno una gittata di 400-500 chilometri, il che mette a una distanza impressionante gran parte dell’Ucraina centrale e occidentale. E il giorno dopo le osservazioni di Putin, il 6 giugno, lo Stato Maggiore ucraino ha annunciato che oltre agli Iskander, la Russia aveva schierato anche sistemi di cannoni antiaerei Pantsir-S1 e sistemi missilistici antiaerei S-400.

La minaccia di Putin, insieme ai recenti dispiegamenti di armamenti militari al confine bielorusso-ucraino e ai primi attacchi aerei da settimane contro Kiev, hanno sollevato allarmi che la Russia potrebbe essere in procinto di rinnovare il suo assalto alla capitale ucraina e rilanciare le sue precedenti ambizioni di guerra più espansive . Questi passi hanno anche chiaramente illustrato l’assurdità delle frequenti negazioni di Lukashenko di non essere un co-aggressore nella guerra della Russia contro l’Ucraina.

Come ha scritto di recente l’analista politico di Minsk Artyom Shraibman, “in ogni possibile occasione, Lukashenka ribadisce di essere sempre stato contrario alla guerra e vuole che finisca il prima possibile”. Eppure, allo stesso tempo, “le truppe russe, i jet e i sistemi missilistici non sono stati completamente ritirati dalla Bielorussia”.

Non solo non sono stati ritirati, ma vengono aumentati.

Vale anche la pena notare che mentre Putin stava minacciando di espandere la guerra in Ucraina e di schierare missili nucleari e sistemi antiaerei in Bielorussia per ovviare a quella minaccia, stava anche cercando di sfruttare l’escalation della crisi del grano che aveva creato bloccando I porti ucraini del Mar Nero per ottenere sollievo dalla Bielorussia dalle sanzioni occidentali.

In un commento ai media russi il 3 giugno, Putin ha affermato che “il modo più semplice ed economico” per esportare grano ucraino nel mondo è attraverso la Bielorussia. “Dalla Bielorussia può andare direttamente nei porti degli stati baltici, nel Mar Baltico e in qualsiasi altra parte del mondo”, ha osservato Putin. “Ma affinché ciò avvenga, le sanzioni contro la Bielorussia devono essere revocate. Non è la nostra chiamata, ma è così che la direbbe il Presidente Lukashenko”.

Questo potrebbe essere facilmente liquidato come trolling. Ma dimostra anche il grado in cui la Bielorussia di Lukashenka sia diventata effettivamente un’appendice della Russia di Putin.

Il destino di Lukashenko è ormai inesorabilmente legato a quello di Putin e all’esito della sua guerra contro l’Ucraina. Questo è qualcosa di cui l’opposizione bielorussa è molto consapevole mentre traccia il suo corso in caso di sconfitta russa. Se la guerra indebolirà Putin, lascerà anche Lukashenko vulnerabile.

“Se il regime di Putin è in qualche modo indebolito al punto da non poter sovvenzionare i suoi restanti alleati e proiettare potenza militare nelle sue immediate vicinanze, la Bielorussia potrebbe ripetere il processo visto nella regione alla fine degli anni ’80”, ha scritto Shraibman. “Proprio come i regimi comunisti dell’Europa centrale sono andati in pezzi quando l’Unione Sovietica si è mostrata incapace di sostenerli, la Bielorussia sarà costretta a riformarsi e occidentalizzarsi se la Russia di Putin diventa abbastanza debole. A condizione, ovviamente, che Minsk sia riuscita a mantenere intatta la sua statualità fino a quel momento”.

Ciò significa che se l’Ucraina può sconfiggere la Russia e preservare la sua sovranità e indipendenza, ciò potrebbe anche avere l’ulteriore vantaggio di innescare un cambiamento politico anche in Bielorussia. Una ragione in più per l’Occidente per mantenere la rotta nel sostenere l’Ucraina con tutte le armi, l’addestramento, la condivisione dell’intelligence e l’assistenza diplomatica di cui ha bisogno, nonostante le minacce di Putin e il sostegno di Lukashenko. Non è il momento di preoccuparsi di umiliare Putin o di spingere l’Ucraina a fare concessioni.

Putin ha iniziato quest’anno, il centenario della fondazione dell’Unione Sovietica, con il sogno di restaurare il vecchio impero attraverso una morbida annessione della Bielorussia e la sottomissione militare dell’Ucraina. Potrebbe ancora riuscire. Ma con l’anno quasi la metà, non è al di fuori del regno delle possibilità che potrebbe finire con nessuno dei due.

La versione originale di questo intervento è qui.