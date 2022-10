Ucraina: l’offerta di Zelensky alla NATO cade piatta

Il 30 settembre, in seguito all’annuncio della Russia che Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia sarebbero stati annessi alla Russia, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un rinnovato appello per l’adesione dell’Ucraina alla NATO.

Il Presidente ucraino ha presentato la sua causa per l’adesione sottolineando che «de facto, abbiamo già raggiunto la NATO». Con questa dichiarazione, ha confermato l’affermazione della Russia secondo cui è «ora in una guerra diretta con gli Stati Uniti» o, come ha detto Putin il 21 settembre, che la Russia sta combattendo «l’intera macchina militare occidentale».

In altre parole, la richiesta di Zelensky ha ulteriormente alimentato i timori russi che l’Ucraina sia già diventata un vassallo occidentale. Per l’Ucraina e i suoi alleati, ha anche evidenziato, ancora una volta, che Kiev non è membro della NATO. E, a giudicare dalla risposta smorzata dei leader della NATO, le cose non cambieranno presto.

Prendiamo il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che ha ripetuto che la porta è aperta a tutti i Paesi europei prima di sbatterla di nuovo dicendo che «il nostro obiettivo ora è fornire supporto immediato all’Ucraina per aiutare l’Ucraina a difendersi dalla brutale invasione della Russia».

Se ciò non bastasse, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha praticamente chiuso la porta , dicendo che la domanda dell’Ucraina «dovrebbe essere presa in un momento diverso».

Questo è un promemoria per il popolo ucraino -il popolo che sta subendo direttamente gli orrori di questa guerra- che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO sono più che felici di inviare armi ai soldati ucraini, ma rimangono riluttanti a inviare i propri uomini e donne a combattere.

Biden ha ripetutamente insistito sul fatto che gli Stati Uniti «non combatteranno la terza guerra mondiale in Ucraina», da qui il motivo immediato per cui la NATO non accoglierà le suppliche di Zelensky: l’articolo 5 potrebbe essere attivato immediatamente di fronte alla continua aggressione russa contro le difese, le infrastrutture, e la popolazione in Ucraina.

Ma, in parte a causa di anni di politica confusa nei confronti dell’Ucraina, oggi la NATO si trova su quel precipizio.

Ora che la regione orientale dell’Ucraina, agli occhi della Russia, è entrata a far parte della Crimea come parte della Russia, i funzionari russi hanno avvertito che considereranno un assalto a quella regione come un assalto alla Russia, un assalto che giustificherebbe «l’uso di tutti i sistemi d’arma a nostra disposizione», nelle parole di Vladimir Putin. E questo darebbe inizio alla stessa terza guerra mondiale che si intende evitare chiudendo le porte della NATO all’Ucraina.

L’unica via d’uscita è la diplomazia e un accordo negoziato. Sfortunatamente, quella via d’uscita è stata ora complicata da un’altra dichiarazione di Zelensky. A seguito della sua richiesta di ascesa accelerata alla NATO, il Presidente ucraino ha invocato un decreto che vieta i negoziati con Putin. Il decreto «riconosce l’impossibilità di intrattenere negoziati con il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin». Zelensky ha aggiunto in un discorso video che «siamo pronti per il dialogo con la Russia, ma con un altro Presidente della Russia», escludendo di fatto i colloqui di pace.

La Russia, che a volte si è anche rifiutata di parlare, dice che parlerà se Zelensky cambia idea. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato: «ora aspetteremo che l’attuale Presidente cambi la sua posizione o l’arrivo del futuro Presidente dell’Ucraina».

Il fatto che l’Ucraina e la Russia vedano l’Ucraina come un membro de facto della NATO e che la NATO continui a rifiutare l’ingresso in Ucraina, evidenziano sia il pericoloso picco raggiunto dalla guerra, sia i fermi limiti alla volontà della NATO di essere coinvolta nella guerra. Ciò rende più critica la necessità di un accordo negoziato. C’è l’urgenza che gli Stati Uniti inizino finalmente a parlare con la Russia, per esortare Zelensky a riconsiderare il decreto, per tornare finalmente all’ultimo promettente punto di partenza -i colloqui di aprile a Istanbul- e riavviare i colloqui diplomatici che potrebbero finalmente porre fine a questo orribile conflitto.