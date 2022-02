Mentre aumentano le tensioni con la Russia, i lobbisti ucraini lavorano febbrilmente per plasmare la risposta degli Stati Uniti. Le aziende che lavorano per gli interessi ucraini hanno inondato uffici del Congresso, gruppi di riflessione e giornalisti con più di 10.000 messaggi e riunioni nel 2021, secondo un’analisi del Foreign Agents Registration Act, o FARA, che presenta un prossimo rapporto del Quincy Institute. Per mettere in prospettiva questa straordinaria campagna, la lobby saudita, nota per essere una delle più grandi lobby straniere a Washington, ha riportato 2.834 contatti, appena un quarto di quello che hanno fatto gli agenti ucraini.

La Russia ha posizionato più di 100.000 soldati al confine con l’Ucraina e, proprio ieri, ha iniziato a condurre esercitazioni militari con la Bielorussia al confine con l’Ucraina in quella che alcuni temono potrebbe essere la via di un’invasione. Con l’aumento del numero delle truppe russe al confine con l’Ucraina, sono aumentati anche gli sforzi degli agenti ucraini negli Stati Uniti per assicurarsi il sostegno militare degli Stati Uniti e della NATO.

Più specificamente, la campagna di vasta portata si è concentrata sull’arresto del gasdotto Nord Stream 2, che secondo i funzionari ucraini rappresenta una minaccia per la loro sicurezza tanto quanto le truppe russe. Se completato, il gasdotto consentirebbe alla Russia di esportare gas naturale direttamente in Germania e nel resto d’Europa, mettendo a repentaglio i miliardi che l’Ucraina guadagna attualmente dal transito del gas russo in Europa.

Il Congresso è stato l’obiettivo principale degli agenti ucraini, con oltre 300 membri del personale della Camera e del Senato e membri del Congresso che hanno ricevuto più di 8.000 e-mail, telefonate e incontri con i lobbisti ucraini. Agenti che rappresentano la Federazione ucraina dei datori di lavoro dell’industria petrolifera e del gas, o UFEOGI, la più grande associazione di compagnie energetiche in Ucraina, hanno invaso Capitol Hill con titoli come ‘Gli ucraini chiedono al Senato degli Stati Uniti di sanzionare l’arma dell’oleodotto di Putin’, e altri che affermano ‘Mosca considera le concessioni un segno di debolezza’.

I lobbisti sembrano aver trovato un orecchio amichevole nei repubblicani del Senato, in particolare il senatore Ted Cruz, R-Texas. A gennaio, hanno diffuso un tweet del primo ministro ucraino in cui affermava che il Nord Stream 2 ‘non è una minaccia esistenziale per la nostra sicurezza e democrazia meno delle truppe russe al nostro confine’. Il sentimento è stato ripreso, quasi alla lettera, due giorni dopo da Cruz, che ha detto che sperava di «sollevare la minaccia esistenziale rappresentata dal Nord Stream 2».

Nel 2021, i lobbisti di UFEOGI si sono anche concentrati intensamente sui senatori che hanno co-sponsorizzato la legislazione del 2020 per bloccare il completamento del gasdotto Nord Stream 2, tra cui Cruz; John Barrasso (R-Wyo.); Tom Cotton, (R-Arca.); Ron Johnson, (R-Wis.); e Jeanne Shaheen, (D-N.H). Questi senatori, tutti membri della commissione per le relazioni estere che in precedenza avevano preso posizioni dure nei confronti della Russia, sono stati contattati almeno 100 volte nel 2021 e, in più occasioni, i membri dello staff si sono incontrati direttamente con i lobbisti.

All’inizio del 2022, dopo che Cruz ha presentato un disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla costruzione dell’oleodotto, i lobbisti hanno lavorato febbrilmente per sostenerlo. Quando il disegno di legge è stato preso di mira dall’amministrazione Biden, che ha affermato che era «progettato per minare l’unità dei nostri alleati, non per punire la Russia», gli agenti dell’Ucraina hanno risposto rapidamente con un brief ‘fatto sul campo’ inviato a quasi tutti gli uffici democratici del Senato e metà degli uffici repubblicani del Senato che sfatano i punti di discussione dell’amministrazione.

Il brief è stato diffuso per conto dell’UEFOGI da Daniel Vajdich, l’ex consigliere per la sicurezza nazionale senior per la campagna presidenziale di Cruz del 2016 e attuale Presidente di Yorktown Solutions, il gruppo di pressione che rappresenta l’UFEOGI. Gli agenti ucraini di KARV Communications hanno anche inviato un brief ai giornalisti spiegando: ‘L’unico messaggio che la Russia comprende è la fermezza e la pressione’.

Il disegno di legge di Cruz ha ricevuto un sostegno di parola ma, nonostante gli sforzi di Vajdich e di altri lobbisti, non è stato approvato. Un atto legislativo rivale, introdotto dal senatore Bob Menendez (D-N.J.), e sostenuto dall’amministrazione Biden ha una possibilità migliore; cerca anche di bloccare il completamento del gasdotto Nord Stream 2 ed è stata definita la ‘madre di tutte le sanzioni’. La spinta lobbistica dell’Ucraina a Capitol Hill è stata aiutata dall’ex membro dello staff di Menendez, Brittany Beaulieu di Yorktown Solutions, che ora rappresenta UFEOGI e il movimento civile per un’Ucraina giusta, un’organizzazione no profit il cui obiettivo principale è ‘la deoligarchia dell’Ucraina’. Nel suo nuovo ruolo di lobbying per conto dell’Ucraina, Beaulieu ha diffuso tweet del suo vecchio capo sulla necessità di ‘una maggiore assistenza alla sicurezza in Ucraina e nuove sanzioni al Cremlino’.

Yorktown Solutions ha anche distribuito un articolo del comitato editoriale del Wall Street Journal avvertendo che «un voto fallito sulle sanzioni sarebbe un motivo in più per il signor Putin per non prendere sul serio le minacce delle sanzioni statunitensi», in riferimento alla legislazione Menendez che imporrebbe sanzioni alla Russia indipendentemente se invade l’Ucraina. I giornalisti della redazione del Wall Street Journal – che opera indipendentemente dal comitato editoriale – sono stati contattati in almeno 147 occasioni nel corso del 2021, inclusa l’organizzazione di un incontro con la leadership dell’UFEOGI, secondo l’analisi del Quincy Institute sui documenti FARA.

Infine, i gruppi di riflessione sono stati contattati più di 1.100 volte dagli agenti ucraini e più della metà di questi sono stati diretti a uno in particolare: l’Atlantic Council. Questa straordinaria sensibilizzazione includeva molteplici incontri con studiosi dell’Atlantic Council, come l’ex ambasciatore USA in Ucraina John Herbst, che ha sostenuto un approccio più militarizzato alla Russia durante la crisi ucraina. Herbst ha recentemente dichiarato a NPR che il Presidente Joe Biden dovrebbe «inviare più armi in Ucraina ora. Con tutti i mezzi, porta ulteriori forze USA e NATO lungo il confine con la Russia». Herbst è stato anche al centro di un pasticcio dell’Atlantic Council lo scorso marzo, quando lui e altri 21 membri dello staff dell’Atlantic Council hanno firmato una lettera in opposizione al lavoro di due colleghi del Consiglio Atlantico che suggerivano un approccio basato sulla moderazione nel trattare con la Russia.

L’Atlantic Council ha anche lanciato ‘UkraineAlert’ che pubblica articoli quotidiani sulla dissuasione della Russia. Un recente articolo, ‘Sondaggio: il pubblico occidentale sostiene un sostegno più forte all’Ucraina contro la Russia’, rileva che il sondaggio in questione è stato commissionato dalla Fondazione Victor Pinchuk e dalla strategia europea di Yalta, fondata da Pinchuk; tuttavia, l’articolo non menziona che la fondazione è un grande contributore dell’Atlantic Council, cuci dona 250.000-499.000 dollari all’anno, o che lo stesso Pinchuk – il secondo uomo più ricco in Ucraina – siede nel comitato consultivo internazionale dell’Atlantic Council.

Dopo l’Atlantic Council, la Heritage Foundation è stata il secondo think tank più contattato dagli agenti ucraini. Heritage ha costantemente spinto per soluzioni militarizzate alla crisi Russia-Ucraina ed è stata contattata 180 volte nel corso del 2021 dagli agenti ucraini. Questa sensibilizzazione era rivolta a esperti di alto livello della fondazione, come il Vicepresidente, James Carafano, che ha ripetutamente sminuito gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti relativi all’Ucraina.

La lobby ucraina amplifica le voci di coloro che spingono per risposte più aggressive degli Stati Uniti alla crisi attuale, ma gli interessi ucraini sono tutt’altro che gli unici attori in questa battaglia di lobbying dietro le quinte. Il settore della difesa statunitense, ad esempio, ha speso più di 117 milioni di dollari in attività di lobbying nel 2021. Con i produttori di armi statunitensi che hanno venduto miliardi di armi all’Ucraina, i loro amministratori delegati vedono le turbolenze come una buona opportunità di business. E, naturalmente, i gruppi di interesse russi stanno spendendo in modo esorbitante in operazioni di influenza e lobby negli Stati Uniti: circa 182 milioni di dollari dal 2016, secondo OpenSecrets.