Ucraina: lo stratagemma della pace potrebbe servire alla Russia per riarmarsi

Con la Russia che ora sta chiaramente perdendo la guerra in Ucraina, Vladimir Putin sta cercando di tornare al tavolo dei negoziati. Da più di un mese, funzionari del Cremlino e delegati del regime chiedono colloqui e posizionano la riluttanza ucraina come un ostacolo al progresso verso la pace.

A prima vista, questi appelli possono sembrare allettanti. Dopotutto, la guerra scatenata dal Cremlino a febbraio ha causato indicibili sofferenze umane nella stessa Ucraina e ha scatenato una crescente crisi economica globale. Allo stesso tempo, i politici occidentali non devono sopravvalutare la disponibilità della Russia a porre fine all’invasione. In realtà, Putin cerca di assicurarsi una pausa piuttosto che la pace.

Nonostante le battute d’arresto sul campo di battaglia degli ultimi mesi, lo Stato russo rimane relativamente forte. Ciò porta Putin a credere che alla fine potrà ancora raggiungere i suoi obiettivi militari se riuscirà a sopraffare l’Ucraina e sopravvivere all’Occidente. Tuttavia, il suo esercito ha un disperato bisogno di tempo per riorganizzarsi e riarmarsi. Centinaia di migliaia di russi mobilitati sono in formazione. Nuove armi vengono reperite e preparate. Un cessate il fuoco fornirà all’esercito russo il respiro di cui ha bisogno prima di rinnovare il suo assalto alla nazione ucraina.

Finora, l’Ucraina ha rifiutato l’idea di negoziati, con i funzionari di Kiev che affermano di non credere che la Russia sia sinceramente interessata alla pace. Tuttavia, l’apparente entusiasmo della Russia per i colloqui ha generato una notevole attenzione internazionale e ha portato a un vivace dibattito sull’opportunità di una svolta diplomatica. Molti di coloro che attualmente sostengono un ritorno al tavolo dei negoziati sembrano essere guidati da una serie di presupposti falsi e pericolosi sulla Russia moderna.

Il presupposto più ovviamente errato è che un cessate il fuoco porterebbe pace e stabilità. Mosca ha una lunga tradizione di ignorare qualsiasi accordo non appena è conveniente farlo e non ha alcuna credibilità come partner nei negoziati. In effetti, esperti di spicco della TV russa ammettono apertamente che l’attuale spinta ai colloqui è uno stratagemma per riorganizzarsi e continuare la guerra in condizioni più favorevoli.

Un altro malinteso comune è l’idea che prevarrà il pragmatismo. Tale pensiero ignora i valori imperialistici condivisi da molte élite russe. Mentre la classe degli oligarchi del paese ha apparentemente subito perdite considerevoli a causa della guerra, i miliardari russi devono comunque la loro ricchezza al continuo patrocinio di Putin. Mantengono il controllo delle loro attività principali che potrebbero ancora riguadagnare il loro valore precedente. Inoltre, se la Russia riuscirà a sottomettere l’Ucraina, ci saranno grandi opportunità per un ulteriore arricchimento. È un grave errore presumere che i politici ei leader economici russi siano guidati dagli stessi valori delle loro controparti occidentali.

Come i suoi predecessori zaristi e sovietici, la Russia di Putin rimane uno stato profondamente autoritario che poggia su solide fondamenta di burocrati, forze dell’ordine e personale militare che conta molti milioni. Finché questo nucleo rimane intatto, Putin ha poco da temere. Non ci saranno rivolte interne, anche se manda a morire in Ucraina ondate su ondate di reclute scarsamente addestrate. Coloro che si oppongono alla guerra o si rifiutano di partecipare tendono a considerare futile la protesta e preferiscono lasciare il Paese.

La guerra ha reso la maggior parte dei russi significativamente più povera, ma non è nemmeno riuscita a innescare disordini sociali significativi. Al contrario, è probabile che l’aumento della povertà rafforzi la stabilità del regime e spinga più giovani russi a entrare nell’esercito. Un numero sproporzionatamente elevato delle truppe che attualmente combattono in Ucraina proviene dalle regioni più povere della Russia. Coloro che non si arruolano nell’esercito saranno probabilmente troppo presi dalle lotte quotidiane per avere tempo per la politica. Nel frattempo, i fortunati che continueranno a percepire un generoso stipendio statale rimarranno fedeli al regime.

È anche importante riconoscere il profondo entusiasmo dell’opinione pubblica russa per la guerra in Ucraina. La stragrande maggioranza dei russi non ha visto nulla di sbagliato nell’invasione e occupazione della Crimea del 2014. Allo stesso modo, un sondaggio dopo l’altro indica un chiaro sostegno della maggioranza all’attuale invasione. Nonostante la diffusa conoscenza dei crimini di guerra commessi in Ucraina, non esiste alcun movimento contro la guerra di cui parlare nella Russia di oggi. Le mogli e le madri dei soldati russi pubblicano prontamente video sui social media lamentandosi della mancanza di addestramento offerto ai loro uomini mobilitati, ma nessuna protesta per la guerra stessa.

Tali atteggiamenti riflettono l’efficacia della macchina di propaganda creata dal regime di Putin. Negli ultimi due decenni, il Cremlino ha riaffermato lentamente ma costantemente il controllo centrale sull’intero spazio informativo russo. Questo controllo è stato utilizzato per alimentare la paranoia anti-occidentale e riabilitare il passato autoritario. Gli ucraini sono stati demonizzati e disumanizzati a tal punto che molti russi ordinari non mettono più in dubbio la necessità di distruggere lo stato ucraino e di estinguere l’identità nazionale ucraina.

Nonostante una serie di imbarazzanti sconfitte e ritirate, l’invasione russa dell’Ucraina è tutt’altro che conclusa. Il regime di Putin rimane fondamentalmente sicuro in patria e l’esercito russo continua a occupare quasi il 20% dell’Ucraina. Mosca può teoricamente mobilitare molti milioni di russi per sostenere l’invasione e può anche contare su consegne di armi da paesi come Iran, Bielorussia e Corea del Nord. Sul fronte interno, il Cremlino sta attivamente mettendo l’intera economia russa su una base di guerra come parte degli sforzi per aumentare la produzione militare e prepararsi a quella che promette di essere una lunga guerra.

Ci sono poche ragioni per credere che le attuali aperture di pace del Cremlino siano sincere. I politici e i commentatori occidentali devono stare attenti a non presumere che la Russia sia in condizioni così pessime da essere pronta a fare il tipo di profonde concessioni necessarie per una pace giusta e duratura. Gli ucraini sono fermamente convinti che un accordo duraturo sarà possibile solo dopo la sconfitta decisiva della Russia. Qualunque cosa al di fuori di questo sarà una pace prematura che porterà a più guerre.

La versione originale di questo intervento è qui.