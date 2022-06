I leader dell’Unione europea devono decidere questa settimana se concedere all’Ucraina lo status di Paese candidato ufficiale all’UE. Questo è un momento di fondamentale importanza per gli ucraini che plasmerà anche la direzione futura dell’intero continente.

Concedere la candidatura dell’UE significherebbe solidarietà europea con l’Ucraina nella sua sanguinosa lotta contro l’aggressione russa. Significherebbe anche che l’Ucraina deve adottare le riforme dell’UE che elimineranno finalmente la corruzione sistemica e smantelleranno l’oligarchia marcia del Paese.

La corruzione guidata dagli oligarchi ha ostacolato il progresso dell’Ucraina da quando il Paese ha riconquistato l’indipendenza per la prima volta nel 1991. Ciò ha portato a due rivoluzioni di potere popolare e ha aperto la strada alla vittoria delle elezioni presidenziali del 2019 dell’outsider politico Volodymyr Zelenskyy con il mandato di ripulire il Paese.

La prospettiva di un’Ucraina riformata che si integri con l’UE è vista come una minaccia esistenziale da Mosca ed è stato uno dei fattori chiave alla base della decisione di lanciare un’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Qualunque cosa accada, Vladimir Putin è determinato prevenire l’europeizzazione dell’Ucraina.

Il 18 giugno è stato compiuto un passo importante quando il Consiglio europeo ha ufficialmente raccomandato all’Ucraina di ricevere lo status di candidato. “Gli ucraini sono pronti a morire per la prospettiva europea”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annunciando la decisione. “Vogliamo che vivano con noi il sogno europeo”.

La candidatura dell’Ucraina è stata approvata anche dai leader di Germania, Francia, Italia e Romania durante una recente visita a Kiev. Il prossimo passo è ricevere l’approvazione unanime per lo status di candidato da tutti i 27 membri dell’Unione Europea. Sembra probabile che ciò accada poiché anche l’Ungheria, che è ampiamente considerata lo Stato membro dell’UE più pro-Cremlino, ha dichiarato il suo sostegno alla candidatura dell’Ucraina.

Nonostante questa prospettiva ottimistica, probabilmente ci vorranno ancora molti anni prima che l’Ucraina possa aspettarsi un’adesione a tutti gli effetti all’UE. I candidati devono abbracciare gli standard dell’UE sui principi democratici e incorporare 80.000 pagine di norme che disciplinano i sistemi giudiziari e il commercio.

Né l’Ucraina è l’unica nazione che cerca di approfondire i legami con l’Unione Europea. Attualmente ci sono un certo numero di altri paesi che stanno tentando di effettuare il passaggio dalla candidatura all’adesione all’UE. La Turchia ha presentato domanda per la prima volta nel 1987 e ha ricevuto lo status di candidato nel 1999, ma da allora i colloqui sono rimasti in stallo. Nel frattempo, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e Albania hanno tutti lo status di candidati per diversi anni e rimangono davanti all’Ucraina nella coda dell’UE.

Soddisfare i criteri di adesione all’UE sarà un processo impegnativo. Mentre l’Ucraina è considerevolmente più libera della Russia, gli ucraini rimangono prigionieri di un sistema profondamente imperfetto ereditato dall’era sovietica.

Durante i primi anni dell’indipendenza, i politici e i burocrati ucraini hanno donato le risorse e i principali beni del Paese a familiari, amici e ladri. Ciò ha contribuito a creare un piccolo numero di clan oligarchici in grado di controllare l’agenda politica ed economica dell’Ucraina, impedendo al contempo i tentativi di stabilire lo stato di diritto.

La candidatura dell’UE costringerebbe l’Ucraina a stabilire lo stato di diritto e una magistratura indipendente. L’Ucraina dovrà adottare leggi antitrust per smantellare monopoli e giganteschi conglomerati. Deve intraprendere piani posticipati per privatizzare migliaia di imprese statali vendendole a prezzi di mercato ad acquirenti legittimi. Molte delle imprese pubbliche ucraine rimangono fonti di corruzione. La loro vendita eliminerà la corruzione e lo spaccio di influenza, fornendo al contempo opportunità di innovazione imprenditoriale.

La concessione dello status di candidato dell’UE all’Ucraina servirebbe a riconoscere che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è anche una dichiarazione di guerra contro l’Europa e i suoi valori. Putin non ha ancora invaso nessuno Stato membro dell’Unione Europea, ma lo farà se non verrà fermato in Ucraina.

Gli Stati membri dell’UE stanno già subendo gli effetti dell’aggressione russa in vari modi, tra cui forniture di energia armata e le inondazioni di rifugiati ucraini che sono entrati nell’UE dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio. Il blocco dei porti ucraini del Mar Nero da parte di Putin ora minaccia di innescare una crisi alimentare globale e alimentare una nuova ondata migratoria verso l’UE. “Quanti milioni di rifugiati ci saranno in Europa se la politica russa provoca carestia nei paesi africani e asiatici?” ha avvertito di recente il Presidente Zelenskyy.

Questi atti ostili non sono una novità. In realtà, Putin ha condotto per anni una guerra ibrida contro l’Europa. I suoi agenti e oligarchi operano nell’ombra della politica europea. Possiedono immobili di lusso, squadre sportive, giornali e spesso godono di prestigio ufficiale. Il dittatore russo ha cooptato influenti politici occidentali e la Russia si è intromessa in processi democratici che vanno dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e in Francia al referendum sulla Brexit del 2016 nel Regno Unito. Attraverso la disinformazione e altre forme di scuderia, Mosca è riuscita a destabilizzare e dividere le società in tutto il mondo occidentale.

Ora Putin sta conducendo una feroce “guerra calda” che prende di mira l’intera Europa, ha detto Zelenskyy durante un recente discorso. “Città ucraine distrutte dall’esercito russo; milioni di migranti; centinaia di migliaia di persone deportate dall’esercito russo; e decine di migliaia di ucraini uccisi. Queste sono tutte manifestazioni palesi della politica anti-europea della Russia. Iniziando questa guerra contro l’Ucraina, la Russia ha cercato di creare un trampolino di lancio per un attacco ad altre nazioni d’Europa. Ecco perché la nostra difesa in questa guerra e la nostra vittoria futura sono di fondamentale importanza per la sicurezza di tutti in Europa”.

Putin è la più grande minaccia alla sicurezza globale e deve essere fermato. L’Europa ha raccolto la sfida ospitando i rifugiati ucraini fornendo al contempo aiuti umanitari e fornendo armi, ma accettare l’Ucraina come candidato all’UE è una svolta. Rappresenta un rafforzamento storico dell’Europa “e uno smantellamento completo della capacità della Russia di batterci uno per uno”, secondo Zelenskyy.

Lo status di candidato ostacolerà le ambizioni imperiali di Putin e incoraggerà gli ucraini mentre lottano per sopravvivere. In definitiva, la prospettiva dell’adesione all’UE può trasformare il più grande paese d’Europa, l’Ucraina, in una democrazia con lo stato di diritto e la libera impresa.

La versione originale di questo intervento è qui.