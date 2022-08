Sei mesi dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina, la guerra si è apparentemente stabilizzata in una situazione di stallo. La prima linea si è appena mossa in due mesi.

Le vittime da entrambe le parti sono state immense. In un modo che ricorda quasi la prima guerra mondiale, i recenti progressi della tecnologia militare hanno notevolmente rafforzato il potere difensivo, indebolendo le forze corazzate ammassate sostenute dalla forza aerea che nelle generazioni successive al 1939 furono responsabili di vittorie offensive in stile‘Blitzkrieg‘. I missili anticarro e antiaerei portatili, insieme all’artiglieria mobile e ai droni, sono ora padroni del campo di battaglia e causano spaventose perdite a carri armati, mezzi corazzati, aerei da attacco al suolo ed elicotteri.

Né sembra probabile che questo quadro possa cambiare molto nel prossimo futuro. I fattori che hanno lavorato contro la Russia faranno lo stesso con le forze ucraine se lanceranno offensive di massa. Al massimo, l’Ucraina potrebbe riconquistare Kherson, tagliando le linee di rifornimento russe sul fiume Dnepr. La Russia potrebbe prendere l’intera regione di Donetsk, raggiungendo così uno degli obiettivi chiave dichiarati dell’invasione originale; ma sembra estremamente improbabile che entrambe le parti possano ottenere una vittoria completa.

Il rischio più grande per l’Ucraina è probabilmente quello di lanciare un’offensiva che fallisce gravemente con perdite così pesanti da consentire alla Russia di lanciare una controffensiva di successo. Anche in questo caso, tuttavia, è probabile che i guadagni siano solo limitati.

È importante ricordare quanto questo sia davvero inaspettato. Prima della guerra, sia la Russia che l’Occidente si aspettavano una rapida vittoria russa. I diplomatici occidentali sono fuggiti da Kiev. Gli analisti prevedevano un’occupazione russa dell’intera Ucraina e un governo ucraino in esilio.

Ciò che dobbiamo quindi riconoscere è che l’Ucraina, con il massiccio aiuto militare dell’Occidente, ha già ottenuto una grande vittoria, anche se non completa. Di conseguenza, l’Ucraina ha raggiunto il suo obiettivo più importante, quello di assicurarsi la sua indipendenza e la sua possibilità di avvicinarsi all’adesione all’Occidente. Questo successo è stato ottenuto sul campo di battaglia, ma forse ancora più importante attraverso la dimostrazione della forza e dell’unità del nazionalismo ucraino.

Questa che ora si sta combattendo probabilmente non è quindi più una lotta ‘esistenziale‘ per l’Ucraina. È una battaglia per quantità limitate di territorio a est. Allo stesso modo, la Russia ha subito una massiccia sconfitta storica. La speranza di Mosca di trasformare l’intera Ucraina in uno Stato cliente è stata distrutta per tutto il tempo prevedibile. Questo capovolge quasi 400 anni di storia russa e sovietica, dal XVII secolo al 1991, oltre a svuotare in termini contemporanei il fatto che dal IX al XIII secolo le aree che ora sono Ucraina e Russia facevano parte di un unico Paese, Rus’ di Kiev.

L’idea che la Russia possa installare con successo un regime fantoccio a Kiev sostenuto dall’esercito russo è ora fantastica quanto l’idea che possa farlo a Varsavia o a Praga.

Una seconda conclusione è che il prestigio militare russo, e quindi l’idea che la Russia abbia la capacità di invadere i Paesi della NATO, è stato gravemente danneggiato. Questo pensiero può sembrare controintuitivo, ma in un certo senso, dall’invasione russa dell’Ucraina, l’Occidente è in una posizione più forte rispetto alla Russia e ora può permettersi di avere meno paura di Mosca, non di più. L’idea degli eserciti di carri armati russi che attraversano la Polonia fino alla Germania è ovviamente chimerica.

Il rischio di un’escalation involontaria verso la guerra nucleare resta comunque molto reale. Dal momento che le armi nucleari sono l’unica area in cui la Russia rimane una superpotenza, c’è un’ovvia tentazione per Mosca di impegnarsi in un rischio nucleare -e chiunque decida di camminare lungo un baratro corre il rischio di caderci sopra.

Qualunque cosa accada, l’Ucraina non si unirà alla NATO, perché l’alleanza ha ampiamente chiarito che non combatterà mai per l’Ucraina. D’altra parte,l’invasione della Russia, e le conseguenti atrocità, hanno assicurato che gli ucraini non si considereranno mai più naturalmente legati alla Russia.

Inoltre, a causa dell’enorme simpatia occidentale generata dalla guerra, l’Ucraina ha ora la possibilità di ottenere qualcosa di molto più importante della NATO in termini di vera occidentalizzazione: l’adesione all’UE. Tuttavia, l’Ucraina non può nemmeno iniziare il lungo percorso di riforme necessarie per raggiungere questo obiettivo finché la guerra continuerà e dominerà l’economia e la società ucraine. Questo è un argomento forte per l’Ucraina per cercare una pace di compromesso precoce.

Dal punto di vista degli Stati Uniti, anche mantenere la guerra in corso indefinitamente per indebolire la Russia si è rivelato inutile. La Russia ha dimostrato di essere già troppo debole per minacciare interessi americani davvero vitali, se non attraverso l’escalation nucleare e il danno economico, i quali entrambi i rischi saranno aumentati, non attenuati, da un prolungamento indefinito della guerra. Dobbiamo anche ricordare che su una questione chiave, quella del terrorismo islamista e della minaccia dello Stato islamico e di altri gruppi estremisti, gli interessi di USA e Russia sono ancora allineati.

La vera minaccia per gli interessi americani e occidentali se la guerra in Ucraina continua, è il danno collaterale alle loro economie e a quello del mondo dalla guerra, dalle sanzioni occidentali e dalla rappresaglia russa. La lotta al cambiamento climatico ha già subito gravi danni a causa del ritorno alla sicurezza energetica sotto forma di carbone e dell’espansione del fracking per petrolio e gas. Il pericolo del cambiamento climatico è stato drasticamente enfatizzato dalle ondate di caldo che hanno colpito l’India, l’Europa e la Cina negli ultimi mesi e dai loro effetti sui raccolti. Quando si tratta di valutare le minacce più pericolose per i cittadini dei Paesi occidentali, il cambiamento climatico dovrebbe avere la precedenza sulla Russia.

La fame, i disordini politici e l‘aumento della migrazione minacciano parti chiave del mondo a causa di queste ondate di caldo, oltre ai tagli alle esportazioni russe e ucraine di grano e fertilizzanti. E nello stesso Occidente, l’inflazione, la carenza di energia e le difficoltà economiche rischiano di alimentare ulteriormente l’estremismo e l’instabilità della politica interna.

Queste sono le maggiori minacce di questa guerra e gli argomenti più forti per cercare una soluzione politica precoce. Naturalmente, l’accordo dell’Ucraina su qualsiasi accordo è essenziale; ma gli Stati Uniti e l’Occidente hanno fornito un sostegno massiccio all’Ucraina, di una scala che fa impallidire la loro assistenza a qualsiasi altra parte del mondo. Loro e i loro cittadini stanno subendo notevoli danni economici a causa della guerra e rischiano danni molto maggiori per se stessi e per il mondo in futuro.

Questo dà all’Occidente, e agli Stati Uniti in particolare, sia il diritto che il dovere di avere voce in capitolo nella ricerca di un accordo per porre fine alla guerra. E come ogni soluzione praticabile, questa deve basarsi sul riconoscimento delle realtà di base: che anche se un accordo può comportare alcune limitate revisioni territoriali, l’indipendenza dell’Ucraina e il percorso verso l’Occidente sono ormai fissi e immutabili.

Il momento di iniziare i negoziati di pace è ora, non dopo mesi o anni in cui sono morte decine di migliaia di persone e l’Ucraina ha subito danni ancora maggiori.