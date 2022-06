Gli Stati Uniti continuano a spararsi ai piedi nel loro inutile tentativo di danneggiare l’economia russa. Chiede anche ad altre nazioni di fare lo stesso e di convivere con l’inflazione, la scarsità di cibo e l’aumento dei prezzi dell’energia. I paesi europei hanno assecondato le sanzioni che hanno interrotto le loro forniture di gas naturale dalla Russia quando non esiste una fonte alternativa logica per loro. Tuttavia, il resto del mondo ha rifiutato di unirsi alle condanne degli Stati Uniti e dell’UE o ha accettato di dover convivere con le privazioni causate dalle azioni sconsiderate di altre nazioni.

Naturalmente, il continuo stato di illusione continua solo a prendere decisioni di politica estera fantasiosa a Washington. Il Countering Malign Russian Influences in Africa Act, HR 7311, è solo un esempio. Ma mentre gli Stati Uniti inventano sciocchezze mentre vanno avanti, i veri problemi che le nazioni africane hanno con gli Stati Uniti e il loro desiderio di avere buone relazioni con la Russia non vengono affrontati.

Il presidente russo Vladimir Putin ha recentemente accolto Macky Sall, presidente del Senegal e presidente dell’Unione africana (UA) a un vertice. I paesi africani sono particolarmente colpiti dalle sanzioni contro la Russia. Dipendono dalla Russia e dall’Ucraina per le forniture di grano e altri cereali. Quando il regime delle sanzioni ha rimosso la Russia dal sistema della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), ha impedito agli africani di pagare le materie prime, inclusi cibo e fertilizzanti. In un incontro virtuale con l’UE, Sall ha affermato: “Quando il sistema SWIFT viene interrotto, significa che anche se i prodotti esistono, il pagamento diventa complicato, se non impossibile”. In altre parole, l’Africa deve soffrire la fame a causa dell’ossessione degli Stati Uniti per la missione impossibile di smantellare la Russia o di tornare indietro nel tempo fino agli anni ’90, quando la leadership russa compromessa ha permesso al loro paese di essere aperto al furto internazionale.

Le nazioni africane non sono le uniche ad affrontare gravi crisi a causa delle sanzioni anti-russe. Gli Stati Uniti si aspettano che l’India e la Cina rinuncino alle forniture di petrolio russo e causino difficoltà in quei paesi. Biden visiterà presto l’Arabia Saudita e chiederà un aumento della produzione di petrolio, il che ovviamente significa che le nazioni dell’OPEC guadagneranno meno. Naturalmente, la visita di Sall in Russia avrebbe potuto essere un campanello d’allarme per Washington che erano necessari cambiamenti politici, invece sono ripiegati su vecchie strategie, avvertendo i paesi africani di non comprare grano dalla Russia, definendolo “rubato” dall’Ucraina. In un momento di opportunità, l’amministrazione Biden ha appena aggiunto al danno la beffa.

Gli Stati Uniti sono ancora il paese con la valuta di riserva mondiale e 800 basi militari in tutto il mondo. Questo potere non è mai usato a beneficio dell’umanità. La spinta a dominare non finisce mai e ci si aspetta che le persone in tutto il pianeta vadano d’accordo e soffrano a causa dei capricci americani.

Questo è ciò che gli Stati Uniti hanno detto al popolo venezuelano, che ha avuto il coraggio di eleggere e rieleggere governi di sinistra. L’amministrazione Trump ha chiesto la “massima pressione” contro il Venezuela, emanando dure sanzioni che hanno ucciso 50.000 persone, interrompendo l’accesso ai mercati esteri e scegliendo persino di riconoscere un presidente fasullo.

Ma è successa una cosa divertente sulla strada per distruggere la Russia. Gli europei che vanno d’accordo come bravi piccoli vassalli hanno ancora bisogno di petrolio e, secondo i rapporti, gli Stati Uniti hanno deciso di consentire al Venezuela di vendere alcune delle sue risorse ai loro burattini nel momento del bisogno. Gli Stati Uniti tentano di punire un paese, di revocare le loro punizioni su un altro, mentre dicono agli altri che devono morire di fame e stare zitti al riguardo.

Mentre il Congressional Black Caucuses (CBC) prende parte a fiabe sulla “maligna influenza russa”, gli africani prendono in mano la situazione e parlano direttamente con Putin. Sanno che devono ignorare i dettami degli Stati Uniti se vogliono sopravvivere. Ovviamente la Russia alla fine creerà il proprio sistema di pagamento con i paesi africani, proprio come ha fatto con la Cina.

Intanto continuano le vittorie russe in Ucraina. I contrattacchi ucraini che sono diventati un punto fermo dei media corporativi sono per lo più immaginari, più grinta per il mulino della propaganda di guerra. Joe Biden si mina se stesso sbottando che l’Ucraina potrebbe dover negoziare un accordo, annunciando anche che gli Stati Uniti continueranno a inviare denaro e equipaggiamento militare.

Gli Stati Uniti si stanno ancora una volta indebolendo da soli. Un impero in crisi si comporterà inevitabilmente in modo irrazionale. Richiede il controllo ma crea le circostanze che annullano gli stessi sistemi, come SWIFT, da cui dipende. Ma ci saranno più incontri con Putin e più Paesi che diranno che non si indeboliranno perché Washington glielo chiede.