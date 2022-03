Ucraina: l'Italia in guerra contro la Russia

Nel discorso di Mario Draghi al Parlamento sulla posizione e le iniziative italiane con riferimento alla situazione in Ucraina, vi sono, a mio parere, tre cose da segnalare.

La scelta decisa di non limitarsi all’assistenza pura e semplice all’Ucraina, ma anche di fornire armi, e, al tempo stesso, di segnalare il problema dei profughi offrendo la disponibilità italiana.

L’affermazione, prettamente politica, secondo la quale «non si disegnano i confini con la forza».

L’esplicita affermazione del ruolo dell’Europa in quanto ente terzo sia rispetto ai contendenti, che rispetto alla NATO.

Una volta di più -e mi rendo conto che a furia di ripeterlo oltre ad apparire filo-russo (forse non più tanto, spero) rischio di apparire filo-Draghi- Draghi si mostra per quello che è: un politico consapevole e attento, poco legato a schemi rituali.

La scelta di fornire armi, oltre alle misure di carattere economico (le cosiddette ‘sanzioni’), implica una scelta di campo precisa ed una scelta di prospettiva.

In quanto scelta di campo è un cambiamento profondo nella storia delle relazioni internazionali, ma specialmente nella storia più recente dell’Europa.

L’Europa ha goduto in questi ultimi 70 anni di un periodo ignoto di pace: lo dicono tutti. In realtà non è affatto vero. Innanzitutto perché non si può dimenticare la durissima, violentissima, crudelissime e sanguinosissima guerra nei Balcani. Una guerra voluta, provocata, in parte diretta e in gran parte a vantaggio dell’Europa e di alcuni Paesi europei. Si può dire, vero? E si può ricordare che parte di quella guerra continua ancora in Kossovo dove si cerca di creare uno Stato con la forza. Si deve aggiungere che, in questi anni, non solo l’Europa ha partecipato attivamente ad una guerra solo apparentemente diversa, la cosiddetta guerra fredda, ma l’Europa, o gran parte di essa, ha attivamente, magari indirettamente, partecipato alla guerra del Vietnam, alle guerre più o meno sanguinose nell’Africa coloniale ed ex coloniale, alla guerra, anzi alle guerre, in Medio Oriente a quella di Israele contro la Palestina, e dei Paesi arabi contro Israele, alla guerra in e contro la Siria, alla guerra contro l’Iran, alla guerra in e contro l’Iraq, per non parlare della guerra in e contro l’Afghanistan. E non escludo di averne dimenticata qualcuna.

Ciò ci ha permesso di assomigliare agli alleati USA, che fanno guerre mai sul loro terreno, fino ad oggi quando la guerra ci tocca da vicino e ce ne sorprendiamo come se la guerra non esistesse. Però, stavolta facciamo una cosa diversa: formalmente, ufficialmente, e perfino con orgoglio (stavo per scrivere arroganza, ma lasciamo correre), violiamo in maniera plateale e sfacciata le norme internazionali vigenti in materia di guerra e neutralità.

Questo perché fornendo armi all’Ucraina noi violiamo le norme sul diritto di guerra, che vietano ai neutrali di fornire armi ai belligeranti: e quindi –l’ho già scritto, lo ripeto- siamo formalmente scesi in guerra contro la Russia.

Per favore, non nascondiamoci dietro il solito ditino ipocrita che ci caratterizza da sempre. Siamo in guerra coscientemente e deliberatamente contro la Russia, un Paese europeo, come Paese europeo è l’Ucraina. Siamo in guerra, ma non -se ho capito bene le parole di Draghi-, assolutamente non nello spirito e nel linguaggio di Edward Luttwak, tanto per indicare un esempio riconoscibile benché pittoresco. Draghi ha sottolineato che la nostra partecipazione è fondata sulla solidarietà, sulla reazione ad una guerra ‘premeditata‘, non ad una pretesa assurda nei mezzi per soddisfare la pretesa (magari legittima … forse interpreto troppo le parole di Draghi? Forse, ma è la mia convinzione).

Questo, forse, è il punto più importante del tema, nella misura in cui ‘giustifica‘ l’uso delle sanzioni, anzi, l’uso del termine ‘sanzione‘, almeno dal punto di vista europeo.

Cerco di spiegarmi meglio, ne ho accennato anche ieri: una ‘sanzione’ in termini tecnici può essere posta, alla luce del diritto internazionale, solo dalla Comunità internazionale. Che, come ho spiegato spesso qui, non è paragonabile ad una società di diritto interno, dove c’è una organizzazione verticale, uno Stato insomma. Nella Comunità internazionale, una autorità centrale manca, il che non vuol dire, come spesso si afferma, che ‘ci si fa giustizia da sé’, ma che le ‘sanzioni’ devono corrispondere alle esigenze del diritto, anche se sono praticate dai singoli Stati. Certo, a suo tempo, erano state immaginate le Nazioni Unite con questa finalità. Ma questa finalità non è stata realizzata, sia per motivi pratici (una parte fondamentale dello Statuto delle Nazioni Unite non è stata realizzata: la parte che prevede la costituzione di forze armate europee), sia perché la capacità di agire delle Nazioni Unite è stata fiaccata, e sostanzialmente distrutta, in una prima fase per volontà concorde delle ‘Grandi Potenze’, e in una seconda e definitiva fase dal rifiuto degli USA di utilizzarla, fino al punto, come qualcuno ricorderà, di minacciare di uscirne.

Sono quindi gli Stati che applicano direttamente le eventuali sanzioni nel rispetto del diritto internazionale. Ma, e questo credo che sia il punto per quanto riguarda l’Europa, gli Stati possono ‘reagire’ all’illecito altrui con misure di ritorsione o, se volete, di rappresaglia, di fronte ad un atto direttamente lesivo di un proprio interesse: quello alla pace, ad esempio, valevole in particolare per l’Europa.

In questo senso, le ‘sanzioni‘ economiche contro la Russia, sono una risposta, una ritorsione al danno determinato dall’attacco russo all’Ucraina, senza che la Russia avesse cercato il modo per risolvere la controversia contro la Ucraina e contro parte dell’Europa e degli USA.

Su questo ho già scritto a lungo: se è vero, come è vero, che la Russia si sentiva minacciata (ed era più che legittimo il timore) dalla ‘aggressività’ della NATO, aveva l’obbligo di almeno tentare una soluzione negoziale del problema. Se ciò sia stato fatto e se sia stato fatto da tutte le parti in maniera adeguata è tutto da vedere; ma, allo stato degli atti, la Russia non solo non ha fatto nulla per agire pacificamente, ma ha agito premeditatamente. Tutti gli osservatori, ma in particolare Draghi, notano che la preparazione specialmente economica di ciò durava da anni.

Da ciò, ancora, la scelta di partecipare al conflitto, fornendo armi, è una scelta di guerra e di parte. Di ciò deve esservi buona coscienza.

Da ciò deriva anche altro. Come ha detto Draghi, questa vicenda rafforza al massimo l’aspirazione, la volontà, di costruire un sistema di difesa europea. Opzione che sembra avere trovato buon riscontro nel Parlamento Europeo, dove, però, i toni antirussi, rischiano di falsare l’idea.

Un sistema di difesa europea ‘complementare‘, dice Draghi, a quello della NATO. Se nasce, e c’è da augurarsi che nasca al più presto, non deve assolutamente nascere in confronto, insomma ‘contro‘ chiunque, meno che mai contro la Russia, che, alla fine, è un Paese europeo. Se nascesse con questo marchio di fabbrica, non sarebbe complementare alla NATO, ma sarebbe un ausilio alla NATO, una aggiunta. E sarebbe un grave errore, a non commettere il quale, l’atteggiamento duro, ma contrario all’uso della propria forza da parte degli USA, favorisce questa scelta: visto che gli USA delegano all’Europa l’uso della forza eventuale, l’Europa ha motivi validi per attrezzarsi.

Due parole sole sull’altro aspetto di questa prima affermazione di Draghi, quello dei profughi, solo per sottolineare che, con quelle parole, e visto il modo in cui alcuni ‘Paesi di prima linea’ stanno accogliendo i profughi, diviene un sano e saggio modo per proporre a quegli stessi Paesi e ad altri Paesi europei di considerare il problema di tutti i migranti, sia che vengano dall’Ucraina, sia che vengano dal Nord Africa. Ci voleva Draghi per porre così chiaramente questo tema.