Il rifiuto degli Stati Uniti di entrare in un confronto militare diretto con un avversario armato di armi nucleari solleva la questione di quali azioni al di fuori della guerra convenzionale dovrebbero essere considerate per aiutare l’Ucraina a difendersi dal dominio russo. Sentiamo sempre più richieste agli Stati Uniti di intensificare i loro sforzi di guerra irregolare: addestrare e armare la guerriglia ucraina, aumentare gli aiuti e il sostegno politico ai gruppi pro-democrazia in esilio o clandestini e sabotare i piani postbellici della Russia in Ucraina.

Il riemergere della Russia come avversario americano rende quasi automatico prendere in considerazione tali strategie, su cui abbiamo fatto affidamento anche durante la Guerra Fredda. Ma non dobbiamo lasciare che il fatto che abbiamo “vinto” la Guerra Fredda ci condanni a ripetere alcuni dei suoi errori più costosi. Gli Stati Uniti dovrebbero sostenere gli ucraini e altri nel loro sforzo di rimanere indipendenti. Ma Washington dovrebbe offrire questo supporto con più cure, condizioni e impegno a lungo termine. Qui, evidenziamo quattro errori e insidie ​​da evitare.

Armare nuovi ribelli a spese della governance esistente

I risultati a lungo termine del sostegno degli Stati Uniti ai Mujaheddin afgani sono ben noti, ma le lezioni di questo periodo sono più sfumate di quanto molti pensino. Nelle prime fasi della guerra, dopo l’invasione sovietica nel 1979 per sostenere il fragile governo comunista, gli Stati Uniti hanno finanziato e armato la resistenza, il che ha reso la guerra sovietica molto più lunga di quanto sarebbe stata altrimenti. La durata di questa guerra ha eroso il governo locale tradizionale e le istituzioni sociali. Le élite prebelliche – come gli intellettuali e i khan afgani – sono scomparse o sono fuggite; e gli aiuti militari statunitensi hanno creato una nuova classe di mediatori di potere regionali militarizzati.

Aiutare gli ucraini e altri combattenti della resistenza all’occupazione russa produrrebbe risultati simili? La risposta breve è no. Le istituzioni politiche e il sostegno popolare dell’Ucraina al governo esistente sono molto diversi da quelli dell’Afghanistan alla fine degli anni ’70. Ma la lezione che la guerra prolungata erode la capacità di governo e che un afflusso di aiuti – militari e non – dà origine a nuovi, meno prevedibili guerrieri e intermediari di potere è ancora valida. Ad esempio, mentre la Russia ha ampiamente esagerato l’influenza degli estremisti di destra nella politica ucraina, questi gruppi ora hanno più potere a causa della loro unità con altri nazionalisti ucraini mentre si difendono dal controllo russo. Le sfide dell’Ucraina con la corruzione e il ruolo degli oligarchi nella politica ucraina rendono anche le infusioni di denaro e armi non monitorate potenzialmente dannose a lungo termine.

Gonfiare le intenzioni avversarie

È difficile giudicare come sarebbe andato l’Afghanistan senza la decisione degli Stati Uniti di contrastare in primo luogo l’invasione sovietica. Ma inizialmente c’era un dibattito all’interno dell’amministrazione Carter sull’intento dietro di esso. Alla fine, Washington ha agito temendo che l’invasione dell’Afghanistan fosse un primo passo per prendere il controllo del petrolio del Golfo Persico. L’espansionismo sovietico era una preoccupazione chiave dei guerrieri freddi che assistevano alla caduta del regime dello Scià in Iran; e anche vedere l’Angola, il Mozambico, l’Etiopia e il Nicaragua passare sotto l’influenza sovietica.

Gli obiettivi sovietici, come abbiamo capito, erano meno grandiosi. Dopo la rivoluzione iraniana, hanno cercato di impedire all’Afghanistan di diventare islamista (e quindi anticomunista), temendo ripercussioni per le repubbliche sovietiche musulmane. Pensavano anche che il nuovo leader del governo comunista afghano stesse andando troppo veloce nelle riforme, perdendo il controllo, causando instabilità e lavorando per la CIA.

Col senno di poi, è più chiaro che i sovietici erano motivati ​​più dai loro problemi di sicurezza interna piuttosto che dall’espansionismo. L’intervento diplomatico o la negligenza, piuttosto che l’opposizione armata, potrebbero essere state le migliori linee d’azione per la sicurezza degli Stati Uniti a lungo termine, ma erano impossibili una volta che il nuovo impegno del presidente Reagan nell’affrontare l’espansionismo sovietico è arrivato a dominare il processo decisionale degli Stati Uniti.

Stiamo attualmente fraintendendo l’intenzione di Putin di affermare violentemente il controllo russo sulle nazioni che ormai da decenni tracciano un percorso indipendente? Probabilmente no. Ma le sue motivazioni contano. Anche oggi, alcuni esperti russi sottolineano le motivazioni interne piuttosto che espansionistiche dell’invasione russa, ma man mano che la guerra si approfondisce, le loro prospettive diventeranno meno popolari. Dovremmo fare in modo che la nostra determinazione ad aiutare il governo e il popolo ucraino non offuschi il nostro giudizio sulle motivazioni russe. Le epoche precedenti hanno dimostrato che le voci di moderazione o pazienza vengono soffocate quando aumentano le minacce e la percezione della minaccia.

Le conseguenze indesiderate del sostegno politico USA

La politica è imprevedibile e non c’è modo di anticipare ogni effetto delle nostre azioni. Una questione importante da considerare, tuttavia, riguarda il contraccolpo politico. Il coinvolgimento degli Stati Uniti durante la guerra civile salvadoregna è spesso ricordato per i suoi enormi costi umani, ma dovremmo anche ricordare il contraccolpo creato dal sostegno politico degli Stati Uniti ai moderati di El Salvador. Verso l’inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno cercato di consolidare il potere della fazione al governo moderata a spese degli estremisti sia di estrema destra che di sinistra della politica salvadoregna.

Nonostante le solide risorse e una comprensione a livello di base dei vari attori, lo sforzo è fallito perché Washington non prevedeva che l’interferenza degli Stati Uniti avrebbe prodotto un contraccolpo politico. Il coinvolgimento e la difesa degli Stati Uniti per le riforme economiche hanno portato alla formazione di una fazione politica di estrema destra. La sua leadership è stata in ultima analisi responsabile del modo macabro in cui l’esercito salvadoregno ha condotto la guerra contro l’insurrezione di sinistra. La guerra civile salvadoregna mette in evidenza che anche quando le risorse e le competenze erano in atto, e anche quando gli Stati Uniti hanno sostenuto attori con capacità di governo e approcci moderati, lo sforzo degli Stati Uniti per aiutare una fazione ha galvanizzato l’opposizione.

Una seconda domanda importante nel tentativo di anticipare le conseguenze riguarda le motivazioni degli alleati degli Stati Uniti. In Afghanistan, la profonda dipendenza degli Stati Uniti dal Pakistan per gestire le fazioni all’interno dei Mujaheddin ha creato conseguenze dannose. L’investimento del Pakistan nella fazione di Gulbuddin Hekmatyar non solo ha minato l’influenza di clienti probabilmente migliori dopo il conflitto, ma ha iniettato un effetto spoiler negli accordi di pace e nella formazione di un nuovo governo. I risultati potrebbero essere stati in linea con la ricerca del Pakistan di una maggiore profondità strategica contro l’India, ma non hanno sostenuto gli interessi degli Stati Uniti.

Tradire i nostri valori e obiettivi di governance a lungo termine

Diversi commenti occidentali hanno giustamente identificato la logica incoerente nel silenzioso sostegno cinese all’invasione russa dell’Ucraina: tradisce i valori cinesi di non interferenza e integrità territoriale. Le azioni dell’amministrazione Biden finora, al contrario, sono state coerenti con il meglio dei valori statunitensi. L’amministrazione ha dimostrato il valore della trasparenza declassificando le prove della formazione militare russa ai confini dell’Ucraina ed esponendo i pretesti di guerra fabbricati dalla Russia. Ha anche dimostrato il valore delle relazioni alleate degli Stati Uniti aspettando che i partner europei sottoscrivano le sanzioni di più ampia portata contro il sistema finanziario russo.

Ma se gli ucraini continuano una lotta a lungo termine per la loro indipendenza, le operazioni che possono avere un vantaggio strategico ma sono disallineate con i valori statunitensi sembreranno allettanti. In questo contesto, la Guerra Fredda è utile per ricordare parte della storia più oscura dell’arte di governo statunitense. Le operazioni clandestine statunitensi durante la Guerra Fredda erano famose per fornire elenchi di obiettivi che facilitavano le epurazioni del regime. La lezione inviata ai regimi amici è stata che i loro mecenati statunitensi guarderanno dall’altra parte ai loro crimini.

Mentre i freddi guerrieri possono guardare indietro a tali azioni come deplorevoli ma necessarie, i residenti di queste terre le hanno trovate catastrofiche. La competizione strategica oggi è in parte una gara di legittimità: il diritto morale a guidare nel sistema internazionale. Gli Stati Uniti non possono permettersi di sperperare questa legittimità, già erosa dagli eccessi della Guerra Fredda e dai disastri successivi alla Guerra Fredda.

Uno degli esempi più famigerati di fallimento morale nella politica estera statunitense è la decisione di armare illegalmente i Contras in Nicaragua attraverso la vendita segreta di armi all’Iran. L’affare Iran Contra mostra gli incentivi perversi delle operazioni segrete nelle società democratiche: la segretezza ha la priorità anche a scapito dei controlli e dei contrappesi in modo che la guerra irregolare diventi un’impresa privata. Ha mostrato al mondo che gli Stati Uniti hanno una politica estera sia segreta che pubblica, sfidando i nostri sforzi per costruire fiducia e fiducia con i nostri alleati.

Implicazioni

Gli sforzi della Guerra Fredda per rafforzare attori politici amichevoli e fornire aiuti militari agli insorti a volte fallirono, ma molti furono successi a breve termine. A lungo termine, tuttavia, hanno spesso danneggiato la sicurezza nazionale e globale. Gli eventi non si sono svolti come si aspettavano i responsabili politici statunitensi perché in particolare la politica in tempo di guerra è difficile da prevedere. Quello che possiamo prevedere è che la guerra cambia le strutture di potere e di governo esistenti. La distribuzione di armi e l’interferenza profonda nella politica degli altri crea contraccolpi e genera problemi di sicurezza più intrattabili in futuro.

Considerando questi errori e la terribile situazione in Ucraina, gli Stati Uniti dovrebbero sviluppare attentamente piani per sostenere un governo in esilio e definire le fasi successive delle operazioni di guerriglia. Il Presidente Zelensky è un leader ispiratore, ma cosa succede se il peggio gli accade o la sua coalizione vacilla: chi sosterrà Washington e come cambierà lo spazio di battaglia? I pianificatori dovrebbero riflettere sui rischi a lungo termine e sugli sforzi di mitigazione e su come le loro strategie sopravviveranno ai cambiamenti delle amministrazioni statunitensi. In definitiva, tale pianificazione può salvare l’Europa da una lunga guerra, affermare l’ordine internazionale e mostrare la legittimità della leadership globale degli Stati Uniti.