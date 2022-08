L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia è in corso da quasi sei mesi. È passato abbastanza tempo perché i responsabili politici negli Stati Uniti e nell’Unione europea ora siano in grado di individuare i punti deboli dell’esercito russo. E dovranno farlo se vogliono determinare il modo migliore per aiutare le forze armate ucraine. Le recenti esplosioni alla base aerea di Saki in Crimea -una struttura che si trova a 225 km dalla prima linea, in un’area che i russi hanno dichiarato essere protetta dal loro sistema di difesa aerea- dimostrano che l’Ucraina ha trovato nuovi modi per sfruttare i difetti dell’esercito russo. Quindi, cosa avrebbe dovuto imparare l’Occidente sulle motivazioni, le tattichee la strategia della Russia?

L’uso di dati imprecisi da parte del Presidente Vladimir Putin spesso mina le sue decisioni. Il pio desiderio di Putin sul potere dell’esercito russo si riflette nella sua apparente aspettativa che potrebbe conquistare l’Ucraina con solo 150.000 militari. Questo è significativamente inferiore ai 250.000 soldati delle forze armate ucraine e lontano dal rapporto tra le forze offensive e di difesa tradizionalmente necessarie per una campagna di successo: 3:1.

Putin sembra aver deciso di lanciare l’invasione sulla base dell’aspettativa che i cittadini ucraini si sarebbero arresi senza combattere e che i loro leader politici sarebbero scappati. Chiaramente, i dati su cui ha attinto erano profondamente imperfetti. Diversi studi disponibili pubblicamente condotti poco prima dell’invasione su vasta scala hanno mostrato che gli ucraini avrebbero preso risolutamente le armi per difendere la loro patria. Ma il Cremlino -come molti esperti occidentali- deve averli semplicemente ignorati.

Pertanto, nel sostenere l’Ucraina, l’Occidente dovrà rendere conto dei pregiudizi di Putin e dei dati imperfetti a sua disposizione. Le ripetute minacce di aggressione militare da parte dei politici russi contro i Paesi della NATO -in particolare gli stati baltici- potrebbero rivelarsi qualcosa di più di una semplice propaganda. Tuttavia, dato che tale aggressione sarebbe suicida per la Russia, l’Ucraina può usare queste minacce contro di essa.

L’esercito russo fa affidamento su massicci attacchi di artiglieria. All’inizio dell’invasione su vasta scala, l’esercito russo è entrato in Ucraina in colonne in marcia piuttosto che in formazioni da combattimento. L’ipotesi dei russi che non avrebbero affrontato resistenza ha causato loro enormi perdite nei primi giorni di guerra, costringendoli a ritirarsi dalle regioni di Kiev, Chernihiv e Sumy. L’addestramento inadeguato e l’incompetenza del personale militare russo -combinati con le rigide gerarchie in cui operavano, che lasciavano gli ufficiali incapaci di agire di propria iniziativa- significavano che non erano in grado di coordinare rapidamente avanzamenti in profondità nel territorio nemico.

L’esercito russo ha risposto a questi fallimenti tornando a tattiche basate sul fuoco di sbarramento: ha lanciato massicci attacchi di artiglieria sulle posizioni ucraine che sono durati diverse ore, aprendo la strada a offensive che coinvolgono fanteria e veicoli corazzati. I russi hanno utilizzato principalmente questa tattica -che ha portato a maggiori guadagni territoriali rispetto a qualsiasi altro approccio- nell’Ucraina orientale, dove hanno concentrato più della metà delle loro forze.

Ma la situazione è cambiata dopo che gli Stati Uniti hanno fornito all’Ucraina M142 HIMARS,lanciarazzi mobili multipli che le forze armate ucraine hanno utilizzato per distruggere più di 50 depositi di munizioni russe in poche settimane. Ciò ha gravemente inibito la consegna di munizioni alle unità di artiglieria russe, riducendo così l’intensità dei bombardamenti in diverse aree e rallentando l’avanzata russa nell’Ucraina orientale. Tuttavia, i missili che l’Ucraina ha ricevuto dagli Stati occidentali hanno solo una portata compresa tra 15 km e 92 km, il che significa che non possono raggiungere molti depositi chiave di munizioni russi e altre infrastrutture.

La logistica è un anello debole nell’esercito russo. Tutte le campagne militari si basano sulla logistica. Un carro armato senza carburante è di scarsa utilità, come hanno dimostrato i russi nei primi giorni della loro invasione su vasta scala, quando hanno abbandonato molti veicoli e altre attrezzature per mancanza di rifornimenti. L’episodio ha rivelato che la logistica dell’esercito russo era così mal organizzata che molte unità semplicemente non potevano raggiungere le loro destinazioni. Ci sono molte cause di tale disorganizzazione: le operazioni delle forze ucraine per interrompere la logistica russa, la corruzione e la negligenza nell’esercito russo, l’indolenza dei generali russi e così via. Ma resta il fatto che questa è un’evidente area di debolezza nella campagna di Russia.

La concentrazione di forze dell’esercito russo nell’Ucraina orientale ridusse la lunghezza del fronte su cui stava combattendo, accorciando le sue linee di rifornimento alla Russia e occupando Luhansk e Donetsk. Ma, come discusso, il successivo utilizzo da parte dell’Ucraina di HIMARS e di altri sistemi ha interrotto ancora una volta la logistica della Russia.

Il Cremlino permetterà all’esercito russo di subire enormi perdite. Il Pentagono stima che fino a 80.000 soldati russi siano già stati uccisi o feriti in guerra. Questo è più di quanto i sovietici abbiano perso in dieci anni di combattimenti in Afghanistan.

La Russia ha anche sacrificato una quantità colossale di equipaggiamento, inclusi più di 1.700 carri armati (equivalenti al 65% del suo inventario prebellico); 4.000 veicoli blindati; e 200 aerei. Ad esempio, in una singola battaglia a Bilohorivka a maggio, la Russia ha perso quasi 1.000 soldati e quasi 100 pezzi di equipaggiamento mentre cercava di attraversare il fiume Siverskyi Donets.

Uno dei motivi principali per cui le forze russe hanno subito enormi perdite è che il Cremlino dà la priorità agli obiettivi politici, rispetto agli obiettivi militari, come si potrebbe vedere a Izium e Severodonetsk. La cattura di Severodonetsk divenne un obiettivo politico semplicemente perché era l’ultima città con una grande popolazione nella regione di Luhansk. Il Cremlino voleva impadronirsi della città come prova che controllava l’intera regione. Tuttavia, l’operazione aveva un valore strategico limitato e richiedeva ai russi di indebolire le loro posizioni su altri fronti.

L’esercito ucraino ha evacuato i civili da Severodonetsk prima di sfruttare l’importanza politica della città per disegnare in un gran numero di truppe russe, che furono costrette a combattere in un’area in cui non potevano usare tutte le loro forze di artiglieria.

A meno che la Russia non annunci una mobilitazione generale (che sarebbe politicamente costosa per Putin), queste perdite di personale eroderanno le sue capacità di combattimento. Tuttavia, la Russia ha già iniziato ad attingere alle sue riserve sostanziali di sistemi sovietici come lanciarazzi multipli Grad, carri armati T-62, veicoli corazzati MT-LB e cannoni semoventi 2S7 Pion. Sebbene questa apparecchiatura sia tutt’altro che nuova, rappresenta una minaccia tangibile in grandi quantità.

Il terrorismo contro i civili fa parte della strategia del Cremlino. Dall’inizio dell’invasione su vasta scala, i bombardamenti russi hanno ucciso più di 5.000 civili e ferito almeno altri 7.000. La Russia ha deliberatamente preso di mira i civili per intimidirli, usando munizioni a grappolo e lanciarazzi multipli, attacchi aerei e missilistici (anche con sistemi antiaerei S-300 ), torture e stupri.

Il Cremlino ha impiegato una strategia simile nelle guerre in Cecenia e Siria. Come per la massiccia e indiscriminata campagna di bombardamenti dell’esercito russo ad Aleppo, nel 2016, anche questi attacchi ai civili sono progettati per causare una crisi migratoria nell’UE e quindi costringere l’Unione a negoziare con Mosca il prima possibile, a condizioni sfavorevoli per Kiev. Finora, tuttavia, la strategia ha solo reso meno probabile che gli Stati occidentali cerchino di costringere Kiev a fare concessioni. Inoltre, la brutalità di questi attacchi ai civili fornisce una giustificazione per inasprire le sanzioni alla Russia e dichiararla uno Stato sponsor del terrorismo (una mossa che alcuni Paesi hanno già fatto, e che altri -compresi gli Stati Uniti- stanno valutando).

L’Occidente può aiutare l’Ucraina a contrastare le tattiche e la strategia dell’esercito russo in tutte queste aree. Dovrebbe farlo nei seguenti modi:

– Aumentare la fornitura di radar controbatteria con cannoni semoventi, inclusi gli americani M109A6 e M109A7 Paladin (l’Ucraina ha attualmente il meno avanzato M109), il tedesco PzH 2000 e il francese Caesar. Insieme, questi sistemi migliorerebbero una capacità di controbatteria ucraina che ha già dimostrato il suo valore in battaglia.

– Continuare a fornire all’Ucraina HIMARS e sistemi missilistici a lancio multiplo M270, oltre a munizioni aggiuntive, in particolare ATACMS, che hanno una portata di 300 km. Ciò consentirebbe all’Ucraina di interrompere ulteriormente la logistica russa distruggendo depositi di munizioni a centinaia di chilometri dalla prima linea.

– Continuare a migliorare la capacità di difesa missilistica dell’Ucraina fornendole i sistemi antiaerei NASAMS, in grado di intercettare i missili da crociera. Questi autori stimano che l’Ucraina avrà bisogno di almeno dieci batterie NASAMS per proteggere efficacemente le più grandi città dell’Ucraina e i civili che vivono lì dai bombardamenti terroristici della Russia. Un’altra opzione sarebbe quella di fornire all’Ucraina caccia MiG-29 dalla Slovacchia (argomento in discussione da diversi mesi). I piloti ucraini hanno ripetutamente dimostrato di poter abbattere i missili in arrivo se hanno l’aereo per farlo.

– Intensificare le sanzioni occidentali alla Russia, che ne stanno riducendo la capacità di condurre operazioni offensive. La designazione della Russia da parte dei Paesi occidentali come Stato sponsor del terrorismo sarebbe un passo cruciale in questo processo, poiché taglierebbe tutti i legami ufficiali tra Mosca e le capitali occidentali, rendendo così ancora più difficile per il Cremlino ottenere sostegno economico o di altro tipo altrove nel mondo.

– Aumentare le consegne di veicoli blindati in Ucraina. Poiché l’esercito ucraino sta ancora subendo intensi sbarramenti dall’artiglieria russa, sarà in grado di rafforzare le parti vulnerabili della prima linea e reagire alle scoperte russe solo se avrà i veicoli corazzati e i carri armati di cui ha bisogno, inclusi veicoli da combattimento di fanteria, personale corazzato portaerei e principali carri armati (sistemi che gli consentono di trasportare fanteria e distruggere bersagli sul campo di battaglia).

Infine, gli Stati occidentali non dovrebbero lasciarsi intimidire dalle minacce russe di escalation se forniranno all’Ucraina una tecnologia più avanzata, come ATACMS. Data la tendenza del comando russo a fare affidamento su dati imprecisi, indulgere in un pio desiderio e perseguire obiettivi politici a qualunque costo, è probabile che i suoi tentativi di escalation si ritorceranno contro.

Il sostegno occidentale rimane un fattore decisivo nella capacità dell’Ucraina di resistere all’aggressione russa. E l’Ucraina ha dimostrato la sua capacità di resistere all’esercito russo e di impiegare efficacemente le armi occidentali.

Le forze ucraine avranno bisogno di maggiore sostegno se vogliono continuare a proteggere l’Europa schiacciando la macchina militare russa.