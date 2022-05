Alcuni esperti e analisti militari confrontano l’invasione russa dell’Ucraina con l’invasione sovietica dell’Afghanistan. Naturalmente, tali analogie non possono essere del tutto esatte. I caratteri delle operazioni di combattimento e i teatri delle operazioni differiscono notevolmente. Tuttavia, da questo confronto si possono trarre alcune conclusioni. Aiuterà a modellare non solo gli sviluppi militari, ma anche il futuro dell’Ucraina del dopoguerra.

Il supporto militare fornito dalle nazioni occidentali ai talebani ebbe conseguenze decenni dopo. Così come le truppe sovietiche hanno lasciato il territorio dell’Afghanistan, quindi le forze russe prima o poi dovranno lasciare l’Ucraina. La maggior parte degli esperti politici lo prevede.

Tuttavia, dopo il ritiro sovietico, la pace non arrivò in Afghanistan. Inoltre, è sorta una nuova minaccia per la sicurezza dell’Occidente. Le armi occidentali sono state rivolte contro proprio quell’Occidente. Il mondo ha affrontato un fenomeno di terrorismo internazionale culminato con l’11 settembre. Gli Stati Uniti ei loro alleati sono stati immersi in due decenni di guerra senza successo. Durante la collaborazione con i talebani, la Casa Bianca aveva ignorato la sua ideologia islamista. Gli Stati Uniti si erano preoccupati solo contro chi il loro partner aveva fatto la guerra.

Oggi, le nazioni occidentali stanno fornendo un colossale supporto militare alle forze ucraine, compresi i nazionalisti ucraini. La resistenza eroica dei reggimenti nazionalisti ha permesso loro di spazzare via la stigmatizzazione della propaganda russa.

Tuttavia, vi sono rischi che in futuro gli stessi nazionalisti ucraini rappresentino una minaccia a lungo termine per la sicurezza dei paesi occidentali. In effetti, i nazionalisti ucraini contemporanei sono molto simili ai talebani degli anni ’80. Entrambi i gruppi costituiscono i movimenti radicali di estrema destra. In un caso prevale un fattore etnico, mentre nell’altro prevale un fattore confessionale. In condizioni di conflitto militare, il conservatorismo di tali movimenti si trasforma inevitabilmente in radicalismo.

Le vaste scorte di armi a disposizione di tali gruppi radicali avranno un impatto di vasta portata sulla sicurezza europea per i decenni a venire. Non si può escludere che dopo la guerra contro la Russia, l’ideologia di estrema destra dei nazionalisti ucraini sarà usata contro paesi come la Polonia e l’Ungheria. Il processo in corso di ‘afghanizzazione’ dell’Ucraina in futuro si ritorcerà contro i Paesi occidentali che oggi forniscono armi a Kiev.