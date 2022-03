Ucraina: l'Europa verso una istituzionalizzazione federale

Appare sempre più difficile comprendere la logica di ciò che accade intorno e nell’Ucraina.

Guardata, poi, la situazione con il filtro di stampa e televisione italiane, la comprensione di ciò che accade, è ancora minore. L’unica cosa chiara è la quasi unanimità degli attacchi livorosi e perfino insultanti a ‘Putin‘. La parola ‘Putin‘ è diventata un insulto: Putin è un criminale di guerra, Putin ci vuole portare alla guerra nucleare, Putin è un imbecille incapace perché voleva la guerra di tre giorni e invece ha una guerra lunga, ma che dici lunga, lunghissima, e via così. Di recente, anche la follia megalomane di Putin, che ci si augura venga presto ucciso.

Nessuno si chiede mai o si propone di analizzare il perché di questa guerra, certamente orrenda, come tutte le guerre, ma che, se se ne analizzassero le cause sul serio, forse pur restando orrenda come ogni guerra, ci farebbe capire meglio non tanto il torto o la ragione, ma forse cosa si è fatto e non si è fatto per evitarla.

Il pullulare di esperti che più esperti non si può, le maratone quotidiane delle tv, senza la solita schiera di super-giornalisti, ma ormai risolte in un sorta di autocoscienza quotidiana, sempre più per addetti ai lavori, anzi, per addetto ai lavori, sempre in modo assertivo, definitivo, allusivo … ‘tutti sappiamo vero?’, ‘ci siamo capiti, dai’, e così via. Ad evitare equivoci, sia chiaro, è perfino interessante, io la seguo religiosamente, ma non tanto per ciò che dice o scopre, ma per il modo in cui gli attori (nel caso, di Mentana due, o meglio uno e mezzo, dove l’uno è Mentana) si compiacciono di ciò che dicono, si congratulano con sé stessi, si strizzano gli occhi. Ma, ripeto, io la seguo e immagino che altri la seguano a loro volta: non ci sono scoop, ma una ‘narrazione‘, un’altra parola chiave che ora è di moda. Fino a ieri, se c’era un incontro tra due tizi, si trattava di una ‘interlocuzione’, ora c’è la guerra, c’è Putin, c’è Zelenski, e allora c’è la ‘narrazione’. La narrazione di Putin, quella di Biden, quella di Zelenski, e così via narrando.

Ogni tanto, ma sempre meno, compare qualche esperto che osa contraddire il conduttore di turno e quello lo mette al suo posto e poi non lo chiama più. La narrazione deve essere unitaria e univoca, niente voci fuori del coro. Io, che un pochino lo sono, ho la fortuna di essere ospitato da un giornale che accetta le opinioni altrui. Ma resto fortemente colpito da questo fatto: l’univocità dei commenti; cambia solo il tono, ma la sostanza è solo quella. Negli ultimi giorni, infine, lo scandalo e la condanna senza appello, per il fatto che la Russia (Putin direbbero i nostri giornalisti e politicanti varo) ha fatto sapere l’ovvio, e cioè che se arriva un convoglio di armi diretto all’Ucraina, la Russia si riserva di bombardarlo, anche prima che varchi le frontiere ucraine. Beh, è una ovvietà, la Russia ne avrebbe diritto, sono rifornimenti che servono a prolungare la resistenza per cui la Russia ha tutto il diritto di impedire certi rifornimenti. Ma lasciamo perdere: la Russia, pardon Putin, è un delinquente e quindi il diritto internazionale per lui non vale. “Ma è un aggressore!” mi pare di sentir dire da qualche Lettore. Ebbene, da un certo punto di vista lo è da altri no, ma comunque è un belligerante a cui si applicano le regole della guerra, tutte.

Ormai è un circolo vizioso, si dicono sempre le stesse cose, stancamente.

Voglio quindi concludere con questo la serie di articoli su questa sporca assurda guerra, che, però, ed è questo che voglio dire oggi, che però è il frutto avvelenato di mille ipocrisie, di ideologie fasulle, di volontà di potere, di difesa di interessi privati prima e più che pubblici.

Questa guerra, tanto per cominciare, è una guerra in senso tecnico, cioè nel senso del diritto internazionale, e quindi delle convenzioni che regolano lo svolgimento delle guerre, con particolare riferimento alla protezione dei cittadini non combattenti. Mi si risponderà che mai, nessuna guerra di questo secolo e di quello precedente ha rispettato questa esigenza. Dalle due stragi che hanno concluso la seconda guerra mondiale, alle vere e proprie stragi, spesso prolungate nel tempo al punto di apparire, nei fatti, quasi genocide: la guerra in Vietnam con i bombardamenti a tappeto, la guerra contro l’Iraq con la ‘ricostituzione’ di uno Stato a piacere dell’occupante, quella in Afghanistan, contro i Talebani che l’hanno vinta e fanno strage degli afghani ingannati dalle promesse di modernità, quella contro i palestinesi nella Cisgiordania e a Gaza con le varie ‘operazioni piombo fuso’, eccetera, quella che ha distrutto non tanto la Federazione jugoslava, quanto gli Stati e le popolazioni che ne facevano parte, e così le altre. Insomma, le guerre hanno finito per gravare sempre più sulla popolazione civile, a mano a mano che le guerre diventavano più ‘tecnologiche‘ e meno fondate sugli eserciti veri e propri.

Visto quanto ho detto fin qui, scriverò ancora qualcosa solo con riferimento alla questione della posizione inedita dell’Europa e delle sue conseguenze.

Sebbene non sia la prima volta in assoluto, quello dell’Ucraina è certamente il primo caso in cui l’Europa, l’Europa in quanto istituzione, anzi, per citare Mario Draghi (e Emmanuel Macron), l’Europa sovrana, dichiara di fatto (il che non è molto onorevole) guerra alla Russia, un Paese europeo. L’abitudine di non dichiarare la guerra che si vuole fare è, ormai, del tutto usuale, ma certo dichiararlo è meglio, è più … leale, meno ipocrita.

Ma la cosa importante è questa: l’Europa, non solo i singoli Stati che ne fanno parte, è in guerra. Con le decisioni del ‘vertice informale’ (altra buffoneria ipocrita) di Versailles, è l’Europa proprio che fornisce aiuti a una delle parti in conflitto: quindi l’Europa è in guerra. Il che determina una sorta di effetto collaterale: anche i Paesi dell’Unione Europea che non abbiano fornito armi all’Ucraina, sono, diciamo così, in guerra ‘per relazione‘, in quanto membri della UE. Per cui, nel caso in cui la Russia lo volesse, sarebbe perfettamente legittimata a colpire un qualunque Paese europeo.

Da un altro punto di vista, però, una conseguenza, forse non calcolata, si affaccia: nel momento in cui l’Europa fa una cosa sporca assai (la guerra), mostra di esistere o di volere esistere come entità ‘altra‘, sia rispetto agli USA, sia rispetto alla NATO, sia rispetto agli Stati membri. Mai come oggi, la possibilità di costruire concretamente una struttura difesa europea è stata tanto vicina, assieme alla convinzione, che si fa strada proprio in conseguenza della guerra, della necessità di una politica unica per l’approvvigionamento energetico. Un passo decisivo verso la creazione di una politica economica comune dell’Europa, dotata delle necessarie istituzioni.

Due passi, cioè, verso una istituzionalizzazione federale, della quale c’è urgenza assoluta, anche se il collante di questa istituzionalizzazione è stata la guerra. Non per caso, secondo me, Mario Draghi poco entusiasta della NATO e degli USA, ha fatto contro la Russia dichiarazioni durissime e perfettamente allineate agli USA. Forse proprio per marcare il fatto che l’Europa c’è ed è unita e può quindi fare quei passi istituzionali di cui parlavo, senza apparire ostile agli USA, ma presentandosi come una entità unita e forte: alternativa.

Se passando sotto questa forca caudina ci si avvia ad una unità europea vera, ne sarà valsa la pena.