Ucraina: l'Europa dice addio all'autonomia strategica

Lo sviluppo della guerra in Ucraina continua a riservare dolori agli ucraini, e problemi all’Europa, e all’Italia in particolare.

È la situazione politica generale che appare problematica, specialmente per l’Europa che si trova ad essere il campo di battaglia reale, senza avere la possibilità effettiva di decidere concretamente sulle scelte cruciali del conflitto.

L’Europa, in effetti, al di là delle buffonerie nostrane, aveva instaurato e stava instaurando un rapporto ‘amichevole‘, di rispetto reciproco, con la Russia che non era fondato solo sull’ipocrisia legata alle forniture di gas. Non per nulla la Germania era diventato il Paese più dipendente dal gas russo. Proprio in un’ottica che non contemplava uno scontro radicale con la Russia, e al tempo stesso tendeva ad immaginare un rapporto più autonomo nei confronti degli USA e dell’Alleanza atlantica.

In questa prospettiva, la relativa indifferenza di Donald Trump per l’Europa, ci aveva aiutati nella difficile costruzione di un percorso di cauta autonomia. Quel percorso che, nelle speranze della Francia, e, di recente, con Mario Draghi, dell’Italia, puntava alla costruzione di un polo europeo, amico degli USA, ma autonomo, almeno nelle scelte strategiche. E quindi non pregiudizialmente ostile alla Russia.

È incontestabile, credo, che l’avvento dell’Amministrazione democratica USA ha cambiato profondamente la politica statunitense, che, a mio giudizio, sostanzialmente per motivi propagandistici interni, ha ‘ritrovato‘ il vecchio nemico di sempre: la Russia.

E gli USA hanno preteso che fossero i Paesi europei a prendere iniziative ostili verso la Russia fino alle estreme misure, la fornitura di armi all’Ucraina, il cui risultato è che l’Italia come Paese singolo e parte dell’Europa è in stato di guerra contro la Russia. Sorvolo sulla pretesa assurda di appoggio aereo, che avrebbe significato uno scontro diretto tra europei e Russia.

Quanto sopra, con due ipocrisie, però.

La prima, enorme, che l’Italia, senza alcuna deliberazione parlamentare, e quindi in plateale contrasto con l’art. 78 della Costituzione, si trova in stato di guerra.

Badate, non è solo, questa, una constatazione formale, di eleganza costituzionale o simili cose: è una osservazione molto sostanziale, di violazione della Costituzione. L’art. 78 della Costituzione stabilisce che le Camere deliberano lo stato di guerra e che, solo a seguito di detta deliberazione, le stesse Camere deliberano quali poteri sono necessari e quindi devoluti al Governo per agire in conseguenza. E non solo, perché l’art. 87 affida al Capo dello Stato il comando delle forze armate previa la stessa dichiarazione dello stato di guerra.

Nulla di tutto ciò è stato fatto, per cui gli atti che il Governo dovesse fare e farà, ad esempio con il sequestro dei beni di cittadini russi ‘colpiti’ dalle cosiddette ‘sanzioni’, sono di estremamente dubbia legittimità, e quindi, direi, se impugnati potranno essere annullati. Da come stanno le cose, si potrebbe incorrere nella ironica conseguenza di dover, magari, pagare un risarcimento di danni a chi abbia subito sequestri.

Ma, quale che sia lo sviluppo delle cose, la cosa fondamentale resta: l’Italia si trova illegittimamente in stato di guerra, e le Camere non ne hanno nemmeno preso atto.

E ci sarebbe anche da aggiungere che, dato lo stato di guerra di fatto, ai tribunali militari vanno conferiti i poteri necessari, a norma del terzo comma dell’art. 103. Infine, come in ogni situazione di guerra, i cittadini del Paese contro il quale siamo in guerra andrebbero ‘internati‘, o almeno sottoposti a sorveglianza particolare, in quanto cittadini di uno Stato nemico.

Ma non finisce qui.

Seconda ipocrisia, dal punto di vista del diritto internazionale le cose sono alquanto complicate, innanzitutto dal fatto che l’Italia dovrebbe provvedere a predisporre le misure necessarie nei confronti degli appartenenti alle forze armate del ‘nemico‘ e, come dicevo, dei cittadini del Paese nemico presenti in Italia. Inoltre, però, i cittadini italiani presenti nel Paese ‘nemico‘ o catturati dal Paese ‘nemico‘, rischiano di essere trattati come tali, cioè come nemici e trattati di conseguenza.

Le norme di cui sto parlando sono state completamente ignorate dal Governo e dal Parlamento e mi domando davvero con preoccupazione se ci si sia resi conto del problema e quali potrebbero essere le conseguenze di questa sciatteria.

Che, oltre tutto, ha effetti devastanti sul piano politico internazionale, perché l’Europa e gli Stati europei sono diventati, come ho già cercato di spiegare, tecnicamente nemici della Russia, e quindi, tra l’altro, perdono ogni possibilità di intervenire come mediatori nel conflitto in atto, in quanto formalmente nemici.

Il che lascia spazio -e lo stiamo vedendo- all’intervento di altri soggetti, come Israele e la Turchia. Quest’ultima, pur essendo membro della NATO, ha evitato, a quanto pare, di fornire o promettere aiuti specialmente militari all’Ucraina e nemmeno alla Russia, con la quale ha relazioni speciali per quanto attiene alla situazione in Siria.

E qui, il danno politico per l’Europa e per l’Italia è evidente e molto rilevante, dato che l’Europa si spoglia completamente del proprio possibile ruolo di ‘terzo‘ rispetto al conflitto.

Abbastanza incredibilmente, il risultato di tutto ciò potrebbe essere devastante. Gli USA e la stessa Russia, avrebbero, d’un sol colpo e senza alcuno sforzo, realizzato il fine da tempo perseguito da entrambi, sia pure per motivi opposti, di impedire all’Europa di rafforzarne l’unità e assumere quella posizione autonoma e indipendente da entrambi. Nei confronti degli USA, da tempo ostili all’Unione Europea, che potranno tornare ad assumere una posizione di primazia nella politica europea asservendola interamente (e forse spaccata) alle strategie statunitensi.

Non è un caso che gli USA stiano già facendo di tutto per indurre i Paesi europei ad abbandonare i legami economici con la ‘nemica‘ Russia, anche sotto il profilo dei rifornimenti di idrocarburi, fino a proporre l’assurdo di venderci il gas americano, tra l’altro ottenuto con metodi devastanti dal punto di vista ecologico, che ci sarebbe consegnato con navi, per essere poi rigassificato in Europa, un vero assurdo, ma un buon affare per gli USA, pessimo per noi.

E infine, come ciliegina sulla torta, la situazione dell’Ucraina, che, tra l’altro, a breve sarà sostanzialmente territorio russo (nemico!) e che a causa della guerra ridurrà fortemente la produzione e la vendita di granaglie, porterà alla necessità di acquistare grano altrove, alla faccia degli ecologisti nostrani e della nostra salute, in gran parte geneticamente modificato.

Sulle conseguenze economiche e finanziarie inutile spendere parole.

Dal punto di vista della Russia, il vantaggio politico di una Europa divisa e in difficoltà economica è troppo evidente per essere anche solo citato.

Una vera meraviglia geopolitica, aggravata dal fatto che, alla fine, sarà la Cina quella che, probabilmente, contribuirà seriamente alla soluzione del conflitto, e potrà, perciò, agire liberamente in una Europa indebolita e, in un certo senso, affamata.