La guerra commerciale tra Russia e NATO parallela alla guerra in Ucraina ha già suscitato serie preoccupazioni per una possibile carenza di energia per il prossimo inverno nell’Europa orientale e in Germania, poiché queste regioni ottengono gran parte, se non la maggior parte dell’energia necessaria non solo per il loro settore industriale ma anche per riscaldare le loro aree residenziali dalle forniture russe di gas naturale. La Germania sta già proponendo di ospitare le persone negli stadi riscaldati e la Commissione europea sta già raccomandando un taglio del 15% per gli Stati membri dell’UE nel consumo di gas naturale.

Il possibile impatto di una simile crisi energetica in queste regioni non deve essere sottovalutato e potrebbe essere molto peggiore di quanto chiunque si aspetterebbe a questo punto. A causa delle interruzioni nelle consegne di gas naturale e petrolio greggio, Mosca sembra già mostrare i muscoli con la prospettiva di armare la dipendenza dell’Europa orientale e della Germania dall’energia russa. La Russia può usare la sua capacità di causare un considerevole danno economico e, in una certa misura, anche esistenziale a queste società, per cercare di rivolgere l’opinione pubblica in queste società contro lo sforzo bellico della NATO a sostegno dell’Ucraina, o nel caso più estremo, forse anche contro la stessa NATO, poiché le narrazioni dei gruppi filo-russi in questi Paesi stanno già incolpando l’Ucraina, l’Alleanza Atlantica e gli Stati Uniti per le già presenti difficoltà economiche.

Un risultato peggiore potrebbe essere l’interruzione di massa nei sistemi di riscaldamento delle aree residenziali di questi Paesi. Dati i freddi inverni della regione, la prospettiva che le persone si congelino nelle loro case o debbano trasferirsi in rifugi per settimane, o forse anche più a lungo, colpisce il livello più basso della gerarchia dei bisogni di Maslow. Una situazione del genere potrebbe causare un malcontento di massa senza precedenti in queste società, che la Russia potrebbe utilizzare per tentare di ricattare virtualmente l’Europa orientale e forse anche la Germania dal di fuori della NATO senza un solo colpo di pistola. Date le vaste riserve di gas naturale e petrolio greggio degli Stati Uniti e del Canada, in questo caso più estremo, un quadro Lend-Lease offerto a questi Paesi in merito a queste materie prime potrebbe essere l’unico modo per garantire il futuro dell’alleanza.

La guerra in Ucraina è diventata una guerra permanente sostanzialmente ad aprile. Apparentemente in questo caso dichiarare unilateralmente una vittoria limitata sarebbe il minore dei due mali per la Russia: circa un quinto del territorio ucraino è già sotto l’occupazione russa e non sembra possibile avanzare significativamente più avanti dato il ritmo estremamente lento di avanzamento e le elevate perdite della Russia e il proseguimento di una guerra di logoramento permanente farebbero solo aumentare ulteriormente le già elevate perdite della Russia. Ma la Russia non sembra ancora interessata ad annunciare un cessate il fuoco per congelare il conflitto lungo le linee del fronte attuale. Per invertire il corso della guerra, la Russia avrebbe bisogno che si verifichi un evento rivoluzionario e il fatto che stia ancora spingendo avanti suggerisce che stia davvero aspettando un evento del genere.

L’unica possibilità della Russia di trasformare la guerra potrebbe essere minare l’impegno occidentale ad aiutare l’Ucraina e mantenerla fuori dal controllo della Russia. Date le preoccupazioni energetiche emergenti in Europa, gli incidenti in cui la Russia ha tagliato le consegne di petrolio greggio o gas naturale in Europa per brevi periodi negli ultimi mesi e il track record della politica estera sovietica nel sovvertire le società nemiche come uno dei suoi strumenti principali, causando un crisi nell’Europa orientale e in Germania e cercare di far sì che queste società incolpino l’Ucraina, il sostegno della NATO all’Ucraina e la stessa NATO potrebbero essere l’opzione più adatta. Se la Russia dovesse riuscire a causare un malcontento di massa e un’immensa pressione pubblica in Germania e nella NATO, spingendo i governi degli Stati membri dell’Europa orientale a ritirarsi dal sostegno dell’Ucraina, ciò significherebbe una possibile svolta che la Russia non potrebbe mai sperare di ottenere sul campo di battaglia.

Naturalmente, non è ancora sicuro fino a che punto la Russia sia disposta a spingersi. Potrebbe o meno armare ulteriormente le sue forniture energetiche all’Europa nel prossimo inverno. Tuttavia, anche la guerra commerciale già in corso tra l’UE e la Russia ha già causato notevoli difficoltà economiche all’Europa orientale e alla Germania, e non sappiamo nemmeno dove risiedano i limiti di queste società, prima che le difficoltà economiche si sarebbero renderli disposti a seguire la narrativa dei gruppi filo-russi, iniziando a incolpare il sostegno all’Ucraina, alla NATO e l’allineamento filo-USA dei loro governi in generale per le loro difficoltà. Il congelamento nelle loro case potrebbe non essere nemmeno necessario; anche una grave recessione causata dalla crisi energetica può essere sufficiente, e il problema è che quando la società di un Paese supera la soglia del ‘dolore’, allora è già troppo tardi.

D’altra parte, la Russia può cambiare improvvisamente sia le sue azioni che le sue richieste a piacimento. Per quanto riguarda le possibili azioni della Russia, l’unica base solida per resistere al ricatto sarebbe se i Paesi in questione avessero riempito i loro depositi di gas prima dell’inverno, che generalmente si verifica entro ottobre. Quindi, se entro ottobre i paesi in questione non avessero abbastanza gas in deposito per sopravvivere all’inverno, questo sarebbe un primo segno di problemi e probabilmente un imminente ricatto russo. Alla fine di luglio 2022, l’Europa aveva i suoi depositi di gas riempiti solo al 66% e l’analisi di Wood Mackenzie ha suggerito che l’Europa avrebbe riempito i suoi depositi di gas solo a un livello del 75-80% entro l’inverno, il che significherebbe che, sebbene i Paesi in domanda potrebbe essere in grado di fornire riscaldamento alla loro popolazione, tuttavia sostanzialmente rimarrebbero senza gas entro marzo senza ulteriori forniture, il che significa un notevole danno economico entro la primavera. Tuttavia, la Russia ha ancora tempo fino a ottobre per tagliare semplicemente ulteriori forniture, lasciando l’Europa con livelli di riempimento compresi tra il 66% di fine luglio e i livelli previsti del 75-80% a piacimento, costringendo questi paesi a scegliere tra fornire riscaldamento alla loro popolazione e correre loro industrie.

La Russia può anche annunciare e modificare improvvisamente le richieste a piacimento. Diciamo che dà un ultimatum chiedendo che i Paesi boicottino qualsiasi aiuto per l’Ucraina. Diciamo che dopo un simile ultimatum, la Russia può percepire che le società prese di mira si stanno ammorbidendo; il Cremlino fa così un passo avanti e chiede la rimozione delle infrastrutture della NATO da tutti i Paesi che hanno aderito all’alleanza dopo il 1997, in linea con il memorandum di Putin del dicembre 2021. Oppure, se riesce a percepire un sufficiente malcontento pubblico, e se va ancora oltre e richiede un ritiro globale dalla NATO? Affermare che da quel momento in poi nessun Paese della NATO riceverà più una sola goccia di gas o petrolio russo?

Naturalmente, questo può sembrare inverosimile; tuttavia, nel peggiore dei casi, se la Russia riducesse le consegne di gas prima di ottobre a un livello tale da lasciare le zone residenziali senza riscaldamento sufficiente, privando le masse della popolazione dei loro bisogni più elementari, quindi gelando (e a causa dei prezzi dell’energia alle stelle, forse anche affamate) le masse potrebbero benissimo scendere in strada, chiedendo ai loro governi di soddisfare le richieste della Russia. La Russia può anche giocare con il tempismo come fattore psicologico. Diciamo che dopo non aver consegnato entro ottobre quantità sufficienti a questi Paesi per riscaldare adeguatamente le loro aree residenziali durante l’inverno, i Paesi in questione ottengono un tale ultimatum alla fine di gennaio, dopo aver già trascorso dicembre e gennaio gelati, ma con febbraio gelido è ancora a venire.

Naturalmente, la Russia che prendesse il controllo di tutta l’Ucraina e ne facesse un satellite a sé stante, riassemblando virtualmente l’URSS aumenterebbe la pressione strategica russa a lungo termine sull’Europa centrale e orientale, portando la vulnerabilità della regione alla pressione russa a un livello minaccioso. Questa sarebbe soprattutto una svolta sinistra degli eventi per la regione, visto il memorandum di Putin del dicembre 2021, che già richiedeva la rimozione delle infrastrutture della NATO dai paesi che hanno aderito all’alleanza dopo il 1997, segnalando intenzioni maligne nei confronti dell’Europa orientale. Tuttavia, finora la narrativa occidentale sulla guerra si concentra maggiormente sugli aspetti morali della guerra piuttosto che su tali preoccupazioni strategiche, quindi non tutti in queste società potrebbero essere pienamente consapevoli degli aspetti strategici del conflitto. E per molti, anche tra coloro che ne sono consapevoli, le difficoltà economiche a breve termine potrebbero facilmente apparire una minaccia più vitale di tali preoccupazioni geopolitiche a lungo termine, soprattutto se queste difficoltà economiche includono persone che si bloccano nelle loro case. E se le masse di persone vengono private di tali bisogni fondamentali, allora la pressione sui governi e le élite politiche potrebbe diventare così immensa, che potrebbero non avere altra scelta che cedere alle richieste russe, anche contro il loro miglior giudizio. Sfortunatamente, se la Russia riuscirà a infliggere livelli sufficienti di dolore e malcontento di massa, questa logica potrebbe funzionare anche per un possibile ritiro dalla NATO.

Non sappiamo se la Russia andrà così lontano, naturalmente, ma ha certamente la capacità strategica per farlo. E la semplice capacità può influenzare i leader dei Paesi in questione a pensarci due volte durante il prossimo inverno su fino a che punto dovrebbero spingersi a sostegno dell’Ucraina e degli sforzi degli Stati Uniti per tenere la Russia fuori da lì. E se la Russia dovesse trasformare questa capacità in azione, ciò, senza esagerare, diventerebbe la più grave minaccia all’integrità della NATO che l’alleanza abbia mai affrontato. E dato il ruolo fondamentale che la NATO gioca nel più ampio sistema di alleanze degli Stati Uniti, questo rappresenterebbe probabilmente anche la più grave minaccia per la Pax Americana dal 1945, soprattutto se la storia si conclude con il ritiro della Germania e di tutti i Paesi a est di essa dalla NATO.

Anche se questo scenario peggiore non si verifica, ci sono ancora molti esiti meno estremi della crisi energetica europea in cui l’integrità della NATO viene danneggiata irreparabilmente. Anche se le persone non si stanno completamente congelando, una grave recessione può essere sufficiente affinché la propaganda russa faccia seri incursioni in queste società. E soprattutto, anche se la minaccia del ricatto energetico non sarà effettivamente realizzata, la mera possibilità che la Russia giochi la carta dell’energia incomberà come fattore psicologico per i decisori di questi Paesi, influenzando il loro corso d’azione.

Inoltre, una domanda importante è che se la Russia ha tali capacità strategiche, allora per quale motivo, se del caso, non usarle? Soprattutto perché sembra sempre più che questa sarebbe l’ultima e unica opzione della Russia per ottenere una vittoria strategica (una sorta di opzione nucleare letterale). La guerra è diventata una guerra permanente ad aprile, e ancor di più dalla cattura delle città gemelle di Sievierdonetsk e Lysychansk all’inizio di luglio. Sembra che senza una tale mossa la Russia non possa ottenere altro che un armistizio all’incirca lungo la linea del fronte attuale, che sarebbe certamente ben al di sotto di una vittoria strategica, lasciando intatto l’80% del territorio dell’Ucraina e un fedele alleato de facto degli Stati Uniti in futuro . Peggio ancora, questo potrebbe non essere nemmeno sufficiente per essere presentato all’opinione pubblica interna russa come una vittoria, il che aumenta il rischio di un cambio di regime per Putin. D’altra parte, continuare la guerra di logoramento permanente senza una mossa così rivoluzionaria sarebbe anche peggio, poiché farebbe aumentare ulteriormente le perdite russe. Anche le perdite ucraine sono elevate, ovviamente, ma gli obiettivi di Russia e Ucraina sono diversi: l’Ucraina mira semplicemente a sopravvivere, mentre la Russia mira a mantenere il suo status di grande potenza, che potrebbe subire una grave battuta d’arresto se il numero dei suoi principali carri armati operativi, per esempio, scende a meno della metà di quello che aveva prima della guerra. Per non parlare del possibile impatto di sanzioni prolungate. Prospettive cupe, a meno che la Russia non faccia qualche mossa rivoluzionaria. Quindi non è solo che la Russia ha poche ragioni per non utilizzare queste capacità durante il prossimo inverno, ma possiamo piuttosto chiederci se la Russia può permettersi di non farlo.

L’unico modo per garantire il futuro della NATO contro una tale minaccia potrebbe essere il Lend-Lease fornito dagli Stati Uniti per l’Europa orientale e la Germania. Le vaste riserve di gas naturale e petrolio greggio e la produzione di Stati Uniti e Canada sarebbero certamente sufficienti per rifornire l’Europa orientale e la Germania durante il prossimo inverno. Naturalmente, è tecnicamente possibile per i Paesi dell’Europa centrale e orientale staccarsi dal gas russo e liberarsi dai ricatti russi in un modo simile a quello che ha già ottenuto la Finlandia, e tale dovrebbe essere la soluzione a lungo termine, tuttavia, il processo richiederebbe più anni e se ci si aspetta che le persone congelino per due o tre inverni nelle loro case durante il processo prima di arrivarci, ci si potrebbe aspettare che ciò produca alcuni dei peggiori risultati discussi sopra. Inoltre, poiché la carenza può far salire temporaneamente alle stelle i prezzi dell’energia a livelli irragionevolmente elevati in queste regioni, la semplice vendita di questi prodotti al prezzo di mercato non sarebbe una soluzione adatta, poiché molto probabilmente porterebbe ancora questi Paesi a una grave recessione, e forse anche disturbi nel riscaldamento delle aree residenziali. Pertanto, l’unica soluzione adatta per l’incombente crisi energetica dell’Europa centrale e orientale sarebbe probabilmente Lend-Lease per fornire GNL e prodotti petroliferi. Lend-Lease ha salvato il Regno Unito e probabilmente l’Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale, e ora potrebbe essere il momento di usarlo per garantire il futuro della NATO.