Ucraina: le sanzioni colpiscono la Russia, ma il Cremlino tenta di aggirarle

Immediatamente dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’UE hanno imposto alla Russia pesanti sanzioni per restringere la sua economia e frenare il suo sforzo bellico. Essendo state aggiornate più volte da allora, queste sanzioni hanno aggravato gli effetti delle precedenti sanzioni imposte alla Russia nel 2014 dopo l’annessione della Crimea.

L’economia russa “si è contratta per il secondo trimestre consecutivo”, secondo un articolo del 16 novembre del Financial Times, che ha attribuito questa flessione alle sanzioni occidentali. Minare le sanzioni attraverso una varietà di metodi, inclusa la cooperazione con altri Paesi con esperienza nell’evasione delle sanzioni, è diventata una priorità ancora maggiore per il Cremlino.

La Russia ha decenni di storia nell’aiutare altri Paesi a eludere le sanzioni. Negli ultimi anni, la Russia ha esportato petrolio in Corea del Nord e ha impiegato i suoi lavoratori in Siberia in violazione delle sanzioni internazionali, mentre entità russe sono state anche sanzionate per aver aiutato i programmi di armi della Corea del Nord .

Il Cremlino sta ora invocando i propri favori. Settimane dopo che la Corea del Nord e la Russia si sono impegnate a “rafforzare i legami” nell’agosto 2022 , si ritiene che la Corea del Nord abbia fornito alla Russia milioni di razzi e proiettili di artiglieria, minando i tentativi occidentali di isolare il complesso militare-industriale russo.

È stato anche proposto di utilizzare lavoratori nordcoreani per aiutare a ricostruire Donetsk e Luhansk , repubbliche separatiste dell’Ucraina orientale sostenute dalla Russia. Inoltre, Mosca ha recentemente mostrato maggiore entusiasmo nei confronti delle criptovalute per eludere le sanzioni e potrebbe anche cercare di emulare la Corea del Nord estraendo bitcoin per aumentare il suo accesso alle valute fiat e facilitare il commercio clandestino.

L’Iran ha dovuto affrontare pesanti sanzioni occidentali dal 1979, volte a limitare la sua economia e frenare i suoi programmi di armi. A novembre, l’ Iran è stato sospettato di aver chiesto aiuto alla Russia con materiali per l’energia nucleare, che potrebbero ridurre significativamente il “tempo di evasione” necessario per creare un’arma nucleare.

La Russia probabilmente acconsentirà, avendo ricevuto ingenti spedizioni di droni e missili dall’Iran da settembre . Con il “prezzo massimo sul petrolio russo trasportato via mare” che entrerà in vigore dal 5 dicembre (e il divieto sulla maggior parte dei prodotti petroliferi dovrebbe avvenire entro il 5 febbraio 2023), l’assistenza dell’Iran nell’eludere le sanzioni petrolifere sarà molto apprezzata a Mosca.

Le esportazioni di petrolio iraniano, ad esempio, sono crollate del 90% in seguito alla reintroduzione delle sanzioni dopo che l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump si è ritirata dall’accordo sul nucleare iraniano, il Piano d’azione globale congiunto, nel 2018. Tuttavia, un mix di tattiche ha consentito al petrolio iraniano di esportazioni a rimbalzo negli anni successivi.

Questi includevano trasferimenti di navi autorizzate a navi non autorizzate, la modifica dei nomi delle navi e altri indicatori di identificazione per mascherare le petroliere iraniane, la disattivazione dei sistemi di identificazione automatica per far sparire completamente dai radar le navi autorizzate e la miscelazione di petrolio iraniano con carichi alla rinfusa provenienti da altri paesi per mascherarne l’origine.

Il gigante petrolifero Shell è stato criticato ad aprile per aver minato le sanzioni acquistando petrolio “miscela lettone”, quasi la metà del quale (49%) proveniva dalla Russia. Il Regno Unito ha anche ricevuto centinaia di milioni di dollari di petrolio russo dalla sua invasione dell’Ucraina, anche se una parte di questo petrolio “è stata registrata come importazione da Germania, Belgio e Paesi Bassi”.

Funzionari russi e iraniani hanno anche discusso di utilizzare l’Iran come “backdoor” per consentire ai prodotti petroliferi russi di entrare nei mercati globali, il che diventerà più facile se dovesse passare un rinnovato accordo nucleare tra l’Iran e gli stati occidentali .

Allo stesso modo, le entità russe hanno dimostrato efficacia nell’ottenere petrolio venezuelano sanzionato sui mercati globali negli ultimi anni. Dopo che il gigante petrolifero russo Rosneft è stato sanzionato nel 2020 per averlo fatto, il Cremlino ha rapidamente creato una nuova compagnia petrolifera , Roszarubezhneft, per continuare le operazioni dopo che Rosneft ha lasciato il Venezuela.

Con l’assistenza russa, le esportazioni di petrolio del Venezuela sono raddoppiate da dicembre 2020 a dicembre 2021 , trovando molti altri facilitatori e acquirenti nel mercato globale. Nel 2021, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato diversi commercianti di petrolio europei che lavoravano con una rete messicana che spediva petrolio venezuelano a società in Cina, Indonesia e altri paesi del sud-est asiatico.

La creazione di società di comodo ha anche storicamente smorzato l’efficacia delle sanzioni. I funzionari siriani hanno creato innumerevoli società di comodo per offuscare la proprietà dei beni economici negli ultimi anni, e le stanze di compensazione iraniane e le società di copertura registrate all’estero hanno condotto annualmente decine di miliardi di dollari in scambi commerciali per eludere le sanzioni , secondo Politico.

Le banche occidentali, come le tedesche Commerzbank AG e Deutsche Bank AG, e la statunitense Citigroup, spesso inconsapevolmente, hanno aiutato l’Iran a condurre transazioni di esportazione sotterranee e potrebbero trovarsi di fronte a tentativi russi di utilizzare queste banche per facilitare transazioni simili, “consapevolmente o inconsapevolmente”. Gli oligarchi russi hanno anche molti collegamenti con gli attori finanziari occidentali e la capacità di espandere i loro imperi economici in altri paesi .

Tuttavia, l’ambizioso tetto del prezzo del petrolio russo che è stato introdotto il 5 dicembre ha preoccupato alcuni a Mosca poiché “Circa il 95% della copertura mondiale della responsabilità civile delle petroliere è organizzata attraverso un’organizzazione assicurativa con sede nella città di Londra chiamata International Group of Protection and Indemnity Club”. La Russia faticherà ad esportare grandi volumi di petrolio senza la copertura assicurativa necessaria per garantire le sue opzioni di trasporto, e i funzionari occidentali sperano che Mosca accetti di spedire petrolio a un prezzo ridotto piuttosto che trovare altre alternative.

Tuttavia, esistono linee di vita per il Cremlino. L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha dichiarato nel giugno 2022 che il governo russo “sostituirà la copertura assicurativa e riassicurativa commerciale delle esportazioni di petrolio via mare e delle navi che le trasportano nel tentativo di contrastare il divieto dell’Unione europea alle società che forniscono servizi”. Ciò sarebbe simile alle misure prese dal governo giapponese nel 2012 quando fornì “una garanzia sovrana fino a 7,6 miliardi di dollari di responsabilità per una petroliera che trasportava petrolio iraniano ” per mantenere il commercio con il paese.

Inoltre, “probabilmente ci sono assicuratori in Russia in grado di sottoscrivere programmi di riassicurazione e responsabilità civile che potrebbero poi essere sostenuti da un fondo sovrano dalla Cina o dalla Russia”, secondo Mike Salthouse , presidente del sottocomitato per le sanzioni del gruppo internazionale.

Le compagnie indiane hanno anche accettato di certificare le petroliere russe a giugno, sollevando suggerimenti di ” una flotta non occidentale con assicurazioni e finanziamenti russi o cinesi sovrani e certificazioni indiane per le navi “. Le compagnie di navigazione e i servizi marittimi con sede in India, Cina e nel Golfo Persico sarebbero essenziali per la Russia per raggiungere con successo questo obiettivo .

La Russia sta anche usando gli ex stati sovietici per aggirare le sanzioni. A maggio, l’Ucraina ha accusato la Georgia, l’Armenia e l’Azerbaigian di aiutare la Russia a riesportare i suoi prodotti sui mercati internazionali dopo che più di 200 società sono state fondate e decine di migliaia di russi si sono stabiliti in questi paesi nei mesi successivi all’invasione di febbraio.

Le rotte del contrabbando attraverso l’Asia centrale hanno storicamente facilitato la rotta settentrionale del traffico di droga verso l’Europa. Ma queste rotte hanno anche permesso agli stati dell’Asia centrale di emergere come punti di ingresso integrali per la tecnologia occidentale ricercata dalla Russia negli ultimi mesi, inclusi microcircuiti e semiconduttori.

Cinque cittadini russi sono stati accusati di evasione delle sanzioni a ottobre per la spedizione di tecnologie militari, inclusi semiconduttori, radar, satelliti e altre apparecchiature, dai produttori statunitensi alla Russia. Decine di milioni di dollari sono stati spesi per fornire tecnologie di origine statunitense da utilizzare in aerei da combattimento russi, sistemi missilistici, munizioni intelligenti e altri sistemi. Gli accordi sono stati facilitati attraverso un mix di aziende vere e false e documenti falsificati, mentre le criptovalute sono state utilizzate per le transazioni e per riciclare i proventi in seguito.

A ottobre, inoltre, tre cittadini lettoni e ucraini sono stati incriminati per aver tentato di spedire tecnologia statunitense da utilizzare nelle industrie nucleari e della difesa russe, in violazione dei controlli statunitensi sulle esportazioni. Sebbene senza successo, la sfacciataggine delle reti russe che tentano di penetrare negli Stati Uniti indica un maggiore successo in altri paesi con tassi di corruzione più elevati e politiche di ispezione più permissive.

L’isolamento della Russia richiederà anche l’assistenza di altri grandi centri economici. Ma negli ultimi anni la Cina ha ricevuto risorse da Iran , Venezuela e Corea del Nord in violazione delle sanzioni statunitensi, e sta già perseguendo le stesse politiche con la Russia. I piccoli raffinatori in Cina sono in grado di ignorare il rischio di sanzioni statunitensi poiché sono “difficili da raggiungere con sanzioni”, secondo Anders Corr, fondatore di Corr Analytics.

Pechino cercherà anche di utilizzare l’isolamento della Russia per aumentare il commercio eurasiatico attraverso la sua Belt and Road Initiative, nonché di utilizzare altri meccanismi economici per minare il tradizionale dominio degli Stati Uniti. Dopo che le banche russe sono state inserite nella lista nera del sistema di verifica dei pagamenti della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Cina e Russia hanno compiuto passi maggiori per sviluppare le proprie alternative .

Ciò include il sistema russo per il trasferimento di messaggi finanziari (SPFS) e il sistema nazionale di carte di pagamento (ora noto come Mir), nonché il sistema di pagamento interbancario transfrontaliero cinese (CIPS) e UnionPay.

A luglio , l’India ha istituito un quadro per condurre il commercio internazionale in rupie. I conti Vostro richiesti per facilitare questo commercio sono stati aperti dalla russa Gazprombank (con la banca indiana UCO), VTB Bank e Sberbank, con altre sei banche russe in trattative per farlo. Un importante accordo sul gasdotto con il Pakistan , un accordo per l’ uso di valute locali nel commercio con l’Egitto e l’aumento delle esportazioni di energia verso il Brasile negli ultimi mesi hanno ulteriormente dimostrato i tentativi della Russia di diversificare le sue opzioni economiche.

L’economia russa continuerà ad affrontare notevoli ostacoli, in particolare con l’imposizione del prezzo massimo del petrolio. Mentre i funzionari statunitensi hanno affermato che lo scopo delle sanzioni è cambiare il comportamento di Mosca , la Russia e altri Paesi potrebbero raddoppiare lo sviluppo di meccanismi commerciali ufficiali rivali con l’Occidente e l’espansione di un mercato nero globalizzato con altri Stati canaglia.