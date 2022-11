Ucraina: le regioni di Kherson e Zaporizhzhia sotto lo stato di guerra russo

La Russia designa la sua aggressione totale in Ucraina come una “operazione militare speciale”, evitando il termine “guerra”. Tuttavia, il Cremlino ha imposto uno “stato di guerra” (voyennoye polozhenie) nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia occupate dai russi. Questa decisione corona la dichiarazione di parziale mobilitazione militare in Russia il 21 settembre, i blitz referendum fraudolenti organizzati nelle quattro regioni dal 23 al 27 settembre e le procedure costituzionali svolte a Mosca dal 28 settembre al 5 ottobre per proclamare l’annessione di queste regioni in Russia.

Il 19 ottobre il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto (ukaz) che introduce lo stato di guerra nelle quattro regioni, in vigore dal 20 ottobre. Putin ha presentato il decreto motivato dal rifiuto dell’Ucraina di riconoscere validi i referendum e le annessioni e da Il “regime neonazista di Kiev che cerca di creare un terrorista clandestino [a Kherson e Zaporizhzhia] nello stile dei suoi predecessori banderiti”.

Lo stato di guerra ufficiale cambia poco nelle regioni occupate di Donetsk e Luhansk, dove esiste di fatto dal 2014. Nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, occupate da marzo 2022, invece, lo stato di guerra è concepito per confermare e sottolineare la loro annessione , intensificare l’irreggimentazione sociale e la repressione politica della popolazione locale, requisire e “nazionalizzare” la proprietà dello stato ucraino e dei proprietari privati, nonché gettare le basi per cambiare la demografia di entrambe le regioni attraverso trasferimenti di popolazione.

Il decreto di Putin fornisce la base giuridica per l’attivazione del regime dello stato di guerra, senza specificazioni pratiche. Il decreto incarica il governo di presentare, entro tre giorni (entro il 22 o 23 ottobre), un programma dettagliato per l’attuazione del decreto, sulla base delle proposte dei ministeri russi della difesa, degli affari interni, della protezione civile e delle situazioni di emergenza; il Servizio federale di sicurezza (FSB); e la Guardia Nazionale (Rosgvardiya). Tuttavia, non è stato ancora segnalato alcun programma di attuazione di questo tipo. E il decreto di Putin non specifica un limite di tempo per il regime dello stato di guerra.

In base alla legge russa sullo stato di guerra, il regime dello stato di guerra, una volta decretato, rimane in vigore fino a revoca con decreto successivo. Durante il regime, le autorità russe possono: costituire formazioni di difesa territoriale; invitare i cittadini a svolgere lavori a scopo di difesa; evacuare temporaneamente imprese e istituzioni amministrative; allontanare temporaneamente i cittadini dai loro luoghi di residenza per reinsediarli altrove (con obbligo di alloggio sostitutivo); requisizione di beni, con compenso “successivo”; sospendere l’attività delle associazioni che minano la sicurezza dello Stato; introdurre la censura delle comunicazioni postali e via Internet; intercettare conversazioni telefoniche; e internare o isolare cittadini di paesi nemici.

Tali poteri discrezionali permetterebbero alle autorità di occupazione di integrare le regioni di Kherson e Zaporizhzhia in Russia in breve tempo attraverso la coercizione, l’intimidazione e la repressione, a meno che non si sviluppi una resistenza popolare organizzata in entrambe le aree.

La legge russa sulla difesa regola, tra l’altro, le formazioni di difesa territoriale. Questi sono costituiti in quelle giurisdizioni (unità amministrativo-territoriali) in cui è stato dichiarato lo stato di guerra e opereranno per la durata del regime dello stato di guerra. In ciascuna giurisdizione sarà istituito un quartier generale della difesa territoriale, guidato dal più alto funzionario esecutivo in quella giurisdizione e composto dai capi delle forze dell’ordine, degli organi statali amministrativi ed economici competenti. In base a quella stessa legge, le formazioni di difesa territoriale proteggono le istituzioni civili e le infrastrutture critiche, vigilano su infiltrati e sabotatori stranieri, nonché combattono attivamente le formazioni armate illegali.

Mentre le regioni di Donetsk e Luhansk sono in stato di guerra dal 2014, complete di distaccamenti di difesa territoriale, questo sistema è ora stato introdotto nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. Secondo le autorità locali di occupazione, la mobilitazione dei riservisti militari attualmente in corso in tutta la Russia non si applica alle regioni di Kherson e Zaporizhzhia “per il momento”.

Queste indennità sono quasi certamente misure temporanee o transitorie. Le formazioni di difesa territoriale possono fungere da sostituto parziale della mobilitazione di coscritti e riservisti. L’esercito russo in queste regioni occupate, inoltre, accoglierà con favore l’arruolamento di volontari locali, indipendentemente dal fatto che siano in possesso di passaporto russo o ucraino, secondo il generale (in pensione) Andrey Kartapolov, presidente del Comitato di difesa della Duma di Stato russa. Sia attraverso formazioni di difesa territoriale o arruolamento di volontari, le autorità di occupazione possono manipolare i residenti locali affinché combattano contro le forze ucraine.

Da aprile a settembre 2022, la Russia ha amministrato le regioni occupate di Kherson e Zaporizhzhia attraverso lo strumento delle amministrazioni militare-civili, guidate da comandanti militari russi e con personale civile. A seguito dei ‘referendum’ e delle annessioni, le amministrazioni militari-civili avrebbero dovuto trasformarsi in civili, nominalmente guidate da una figura locale ma in pratica composte da un pesante organico di scagnozzi russi. L’introduzione dello stato di guerra ha fermato e invertito questa transizione. Alla fine, il potere è tornato nelle mani dei comandi militari russi nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia.

La campagna di liberazione dell’esercito ucraino nella regione di Kherson si è fermata. Ciò non dovrebbe sorprendere poiché l’esercito non è sufficientemente equipaggiato con artiglieria pesante a lungo raggio, carri armati ed elicotteri. Le speranze che l’esercito ucraino avanzi e liberi Kherson principalmente sulla forza del loro morale e leadership superiori, nonché delle carenze russe, non sono state confermate. Le forze ucraine non sembrano essere avanzate in modo significativo oltre i 500 chilometri quadrati che detenevano il 7 ottobre ai margini settentrionali della regione di Kherson di 28.500 chilometri quadrati.

Secondo il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov in interviste ai media internazionali, l’offensiva sta ristagnando perché le truppe russe utilizzano la rete dei canali di irrigazione come trincee e a causa delle piogge autunnali. Secondo il viceministro della Difesa Anna Maliar al telegiornale nazionale: “Nella regione di Kherson ci troviamo in una posizione difensiva attiva, la situazione è sotto controllo, non stiamo perdendo territorio”.

La città di Kherson è il premio principale di questa campagna. Secondo lo stato maggiore ucraino, l’esercito russo sta costruendo posizioni difensive intorno alla città su entrambe le sponde del fiume Dnipro. Il capo dell’intelligence militare ucraina, il generale Kyrylo Budanov, ha detto ai media ucraini che l’esercito russo non si ritirerà dalla città di Kherson sulla riva sinistra del Dnipro come alcuni si aspettavano. Invece, i russi stanno portando rinforzi di truppe dalla riva sinistra in città, preparandosi alla difesa e al combattimento urbano.

Le autorità civili di occupazione, tuttavia, continuano il programma di evacuazione avviato nella seconda settimana di ottobre in previsione di un’offensiva ucraina di maggior successo. Il concetto di evacuazione prevede il reinsediamento dei residenti di Kherson nella regione russa di Rostov, nonché nei territori di Krasnodar e Stavropol. I residenti della riva destra (sulla via di potenziali avanzamenti militari ucraini) hanno la priorità per l’evacuazione, ma hanno diritto anche i residenti della riva sinistra. Inoltre, è stata sottolineata l’inclusione dei bambini in questo programma. Agli sfollati viene offerto gratuitamente un alloggio in quelle regioni, nonché buoni alloggio per coloro che scelgono di rimanere permanentemente lì o in qualsiasi territorio russo. Il vice primo ministro russo Marat Khusnullin sta supervisionando questo programma di reinsediamento da Mosca, coordinandosi con le autorità di occupazione civile di Kherson. Il programma è stato ampiamente pubblicizzato.

L’intenzione trasparente è quella di inviare ucraini locali all’interno della Russia per la “russificazione” e la conseguente perdita dell’identità nazionale per adulti e bambini. La città di Kherson è una città a maggioranza ucraina. La sua popolazione di 328.000 abitanti all’ultimo censimento (2001) era, per autoidentificazione etnica, il 77% ucraino e il 20% russo e, per lingua madre, il 53% ucraino e il 45% russo (la discrepanza riflette l’eredità della russificazione forzata). Il rapporto tra autoidentificazione etnica e linguistica è, senza dubbio, cambiato a favore dell’ucraino dal censimento del 2001. Pertanto, il programma di evacuazione è una mossa per la ‘deucrainizzazione’ e la successiva russificazione.

Le autorità di occupazione hanno attualmente in programma di reinsediare in Russia fino a 60.000 residenti della città di Kherson. Il numero target iniziale era più alto ma non poteva essere raggiunto; anche la cifra di 60.000 sembra improbabile che venga raggiunta senza una coercizione assoluta. Le autorità attualmente vanno porta a porta “raccomandando” l’evacuazione. Alla fine circa 15.000 residenti avevano attraversato la riva sinistra, ma pochi sembrano aver lasciato la regione di Kherson. Nel frattempo, uomini in età militare rimasti in città vengono invitati a fare volontariato per i reparti di difesa del territorio.

L’amministrazione dell’occupazione civile, tuttavia, si è in gran parte evacuata dalla riva destra alla riva sinistra del Dnipro. Dal 19 ottobre ad oggi, l’amministrazione ha ricollocato i funzionari russi del tappeto e la maggior parte dei collaboratori locali, nonché archivi, banche, provider di Internet e vari altri beni mobili. Tra l’altro, hanno evacuato le statue del principe Grigory Potemkin (che giace sepolto nella città di Kherson), del generale Aleksandr Suvorov e dell’ammiraglio Fedor Ushakov, figure emblematiche della conquista di Novorossiya da parte dell’impero russo alla fine del XVIII secolo.

Il trasferimento dell’amministrazione civile è una misura precauzionale fintanto che l’avanzata dell’esercito ucraino verso la città rimane una possibilità. Ciò rimane improbabile, tuttavia, a meno che alle forze ucraine non vengano fornite le necessarie forniture e attrezzature militari dai partner occidentali.