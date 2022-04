La guerra lampo di Vladimir Putin è riuscita in un solo modo: ha portato alla sconfitta di un Paese ma molto diverso da quello inteso dal Cremlino, afferma Dimitry Savvin. Ha portato alla sconfitta della Russia e alla vittoria dell’Ucraina, una situazione che lascia la Russia di fronte a domande sempre più difficili su cosa si può e si dovrebbe fare.

“Putin ha già perso la guerra e perderà anche se sarà in grado di prendere Kiev e raggiungere Leopoli”, afferma l’editore del portale Harbin, conservatore nazionale russo con sede a Riga. Di conseguenza, la situazione può svilupparsi in molti modi; ma tragicamente, le varianti positive sono meno probabili di quelle negative.

Secondo Savvin, “la Federazione Russa non sarà in grado di vincere proprio come l’URSS non è stata in grado di farlo in Afghanistan, ma invece potrà solo ritirarsi prima o poi dall’Ucraina proprio come l’URSS ha fatto dall’Afghanistan“. Ciò è dovuto in primo luogo all’eroismo dell’esercito ucraino e del popolo ucraino.

Ma è anche un riflesso del successo che l’Ucraina ha avuto nella costruzione della nazione e del fallimento del ‘soft power’ del Cremlino lì, dei suoi sforzi diplomatici negli ultimi otto anni e dell’incompetenza e della mancanza di realismo nella comunità di esperti russi che non è riuscito a prevedere il disastro che si è verificato, continua Savvin.

E ora, anche se la Russia prendesse il controllo di Kiev e Lviv”, dice, “per il controllo dell’Ucraina sarà necessario un enorme esercito di occupazione che dovrà essere nutrito, armato e formato da soldati di leva perché non ce ne sarà abbastanza soldati professionisti per questo. Questo e la certezza della resistenza comporteranno oneri indicibili sulla Russia.

“Ma ahimè, anche tutto questo non renderà inevitabile né la caduta di Putin in persona, né per di più la caduta del regime neo-sovietico in Russia”. Invece, la Russia ora affronta la prospettiva di una guerra prolungata in Ucraina e di una repressione sempre maggiore in patria mentre il Cremlino lotta per mantenere il controllo della situazione.

Questo nuovo terrore comporterà non solo la repressione degli oppositori politici, ma anche l’impoverimento di gran parte della popolazione per sostenere lo sforzo bellico e l’espulsione di sempre più persone migliori della Russia, minando ulteriormente le possibilità della Russia per un futuro migliore per tutti i suoi popoli.

La Cina compenserà in parte la Russia per le perdite subite in guerra ea seguito delle sanzioni occidentali, ma solo in parte perché Pechino non vuole vedere la Russia rafforzata troppo o che le sue relazioni con l’Occidente vengano compromesse. Di conseguenza, mentre Putin sarà probabilmente in grado di mantenere il potere, il suo sarà su una Russia sempre più debole.

Putin potrebbe cercare di sfuggire a questa situazione ritirando il suo esercito dall’Ucraina sulle linee del 20 febbraio, suggerisce Savvin. Ma se lo facesse, screditerebbe il suo regime e al mondo nell’ultimo decennio o più. È improbabile che sia pronto a fare un passo del genere per motivi personali, anche se corrisponderebbe alle esigenze della Russia.

Oppure, e questo è il risultato migliore ma forse meno probabile, Putin potrebbe essere costretto a ritirarsi da altri e loro potrebbero ritirarsi dall’Ucraina. Ciò probabilmente porrebbe fine al regime delle sanzioni prima, ma non cambierebbe necessariamente la situazione in meglio. Eventuali modifiche potrebbero limitarsi a quelle estetiche e presto verrebbero minate dalla qualità dei nuovi responsabili.

C’è ovviamente una quarta possibilità, dice Savvin; e questa è una decisione di Putin di iniziare una guerra nucleare. Ciò non risolverebbe i suoi problemi, ma semplicemente li porrebbe fine, insieme alla fine del suo paese e di gran parte del mondo. Si può solo sperare che i russi lo impediscano, riconoscano la loro sconfitta e cambino le politiche del loro Paese.

Allo stato attuale, le prospettive per un simile esito non sembrano grandiose, ma almeno danno speranza, «e la speranza è il massimo su cui possiamo contare oggi».