L’invasione russa dell’Ucraina ha iniettato una massiccia dose di incertezza nel già teso triangolo del grande potere delle relazioni USA-Russia-Cina.

Propagandando di recente un’amicizia ‘senza limiti’ con la Russia, la Cina si trova ora intrappolata tra l’imperativo di mantenere questa partnership strategica e preservare la sua immagine e le buone relazioni con gran parte del resto del mondo. Non è chiaro dove atterrerà Pechino su questa linea rossa che si sta assottigliando, ma gli Stati Uniti potrebbero fare di più per spostarla nella giusta direzione.

Le relazioni tra le grandi potenze hanno raggiunto un punto di svolta e potrebbero peggiorare molto negli anni a venire. Ciò significherà che gli sforzi per respingere l’inquadramento della politica e della sicurezza internazionale come in gran parte una funzione della ‘grande competizione di potere’ diventeranno molto più difficili. Anche di fronte alla crescente crisi climatica, gran parte dell’attenzione del mondo rimarrà probabilmente sulle tensioni tra Stati Uniti, Russia e Cina per il prossimo futuro.

L’invasione della Russia e la convinzione che la Cina sostenga ampiamente Mosca rafforza l’idea di un blocco autoritario globale che si oppone agli Stati democratici. Quel tema è stato un punto fermo del governo degli Stati Uniti almeno dai primi anni dell’amministrazione Trump.

Fino ad ora, è stato nel migliore dei casi un argomento teso, soprattutto di fronte a una pandemia globale, alle conseguenze disastrose del cambiamento climatico in continuo peggioramento e alla crescente interdipendenza associata alle tendenze della globalizzazione economica e tecnologica. Questi sviluppi avevano tutti giustificato, correttamente, la necessità di porre un accento primario nella politica globale sulla riduzione della competizione tra grandi potenze e sull’aumento degli incentivi a cooperare nella gestione delle minacce comuni.

Ma l’incapacità di Pechino di condannare senza mezzi termini l’attacco illegale e ingiustificato di Putin all’Ucraina e la sua ripetuta enfasi sulla colpevolezza degli Stati Uniti per la guerra (a causa degli sforzi di Washington per portare l’Ucraina e praticamente tutte le altre nazioni ai confini occidentali della Russia nella NATO) stanno spingendo queste preoccupazioni globali di fianco. L’assunto per molti sembra essere che la Cina debba ora essere trattata come la Russia, come una specie di nazione canaglia decisa all’aggressione. Ciò ha prodotto analogie semplicistiche e sbagliate tra l’attacco di Putin all’Ucraina e il calcolo di Xi Jinping sull’uso della forza nei confronti di Taiwan.

In effetti, ci sono molte ragioni per pensare che la Cina, pur cercando di preservare le sue relazioni amichevoli con la Russia, sia estremamente scontenta delle azioni di Putin e voglia distinguere la sua posizione sul conflitto da quella di Mosca.

In realtà, la Cina deve affrontare quattro interessi trasversali sulla questione ucraina. Vuole mantenere la sua posizione di lunga data a sostegno della sovranità nazionale e del non intervento negli affari interni di altri Stati, il che chiaramente milita contro le azioni di Putin. La Cina riconosce l’Ucraina come uno Stato sovrano e indipendente e ha avuto ottimi rapporti con Kiev.

In secondo luogo, vuole sostenere la sua relazione strategica con la Russia perché ritiene che quella relazione le abbia finora fornito una leva nel contrastare quello che considera l’impegno degli Stati Uniti di contenere e indebolire la Cina. Allo stesso tempo, Pechino vuole anche evitare di alienarsi completamente sia i Paesi europei che quelli asiatici (molti dei quali sono democrazie) sembrando avallare le terribili azioni di Putin.

In particolare, vuole evitare che la questione ucraina aumenti il ​​sostegno asiatico per quello che vede come lo sforzo di contenimento degli Stati Uniti verso la Cina nel Pacifico occidentale. In effetti, alcuni in Cina temono che una NATO rafforzata sotto la guida degli Stati Uniti darà impulso a strutture simili alla NATO in Asia.

Nel tentativo di bilanciare questi interessi trasversali, Pechino è chiaramente incline alla Russia per ragioni strategiche, ma cerca di adottare quello che considera un approccio imparziale per quanto riguarda la risoluzione della guerra. Sebbene non condanni esplicitamente l’invasione di Putin, detesta il conflitto e nega di aver ricevuto una richiesta di fornire assistenza militare al leader russo.

La Cina ha anche sottolineato la responsabilità degli Stati Uniti nel creare le condizioni che portano alla fatidica decisione di Putin, ma critica il ricorso alla violenza e non sostiene le richieste di Putin. Critica la NATO e chiede un rinnovato sforzo per sviluppare una struttura di sicurezza a livello europeo che includa la Russia. Si oppone in linea di principio alle sanzioni e al loro utilizzo in questo caso come inefficace e illegale, ma consente comunque alle aziende cinesi di rispettarne molte.

Nel complesso, Pechino ha cercato di apparire come la grande potenza amante della pace e orientata alla moderazione che sta sollecitando colloqui diplomatici in modo imparziale, forse suggerendo che l’Ucraina e la Russia in un certo senso hanno la stessa responsabilità della guerra. Questo potrebbe generare consensi tra alcuni Paesi in via di sviluppo, ma non è certo una formula vincente in Europa, Nord America e tra molti stati democratici in Asia.

Nonostante i suoi sforzi per promuovere una tale immagine di sé, Pechino vede chiaramente il pericolo di essere accomunato a Putin come un regime malvagio e autoritario e vuole mantenere relazioni almeno praticabili e, se possibile, costruttive con le democrazie.

Sul lato negativo, alcuni credono che Pechino possa vedere qualche vantaggio nella crisi Russia-Ovest in corso, perché distoglie l’attenzione degli Stati Uniti dalla Cina. Ci sono poche prove che Pechino sostenga questo punto di vista, tuttavia, e i cinesi devono rendersi conto che un tale punto di vista è pericoloso se portato troppo oltre. Se Putin si trova in una situazione di stallo sul campo di battaglia e ricorre ad armi di distruzione di massa o attacchi agli Stati della NATO per raggiungere il suo obiettivo, la pressione sulla Cina affinché lo abbandoni o subisca le maggiori sanzioni e l’isolamento occidentali (e probabilmente asiatici) aumenterà in modo esponenziale.

Pechino potrebbe pensare di poter resistere a tali pressioni, in parte perché non sarebbero applicate in modo uniforme da tutti i Paesi, dato l’enorme valore delle relazioni economiche della Cina con molte nazioni. Ma correre quel rischio sarebbe decisamente pericoloso. Inoltre, la leadership cinese non vuole certo avere una grande crisi con l’Occidente alla vigilia del suo 20° Congresso del Partito in autunno.

Tutto sommato, Pechino vede sicuramente i vantaggi di una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina prima piuttosto che dopo e senza ulteriore escalation. Tuttavia, sebbene abbia indicato di essere disponibile a svolgere un ruolo diplomatico positivo, gli Stati Uniti probabilmente si sarebbero opposti, a meno che la Cina non smettesse di sostenere completamente la Russia e adottasse una posizione più genuinamente imparziale. Ma questo è improbabile nelle condizioni attuali.

C’è infatti un’opportunità nella situazione attuale, tuttavia, dati gli interessi contrastanti della Cina, per ridurre la sua inclinazione verso la Russia aprendo la porta a relazioni sino-americane più positive. Finora Washington ha impiegato incentivi quasi del tutto negativi nei confronti di Pechino. Ad un certo punto, gli Stati Uniti avranno probabilmente bisogno di inviare messaggi credibili a Pechino dicendo che non torneranno a lavorare come al solito nel contrastare la Cina praticamente su tutti i fronti se i cinesi si allontanano da Putin. E, naturalmente, Pechino deve essere pronta a rispondere con i propri sforzi credibili per migliorare le relazioni.

Finora, nessuna delle parti ha visto molto valore negli sforzi seri per raggiungere intese reciprocamente vantaggiose. È tempo di riconsiderare questa posizione, prima che gli sviluppi in Ucraina lo impediscano.