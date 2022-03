L’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin e la condanna internazionale che ha generato contengono lezioni chiave per i responsabili politici.

Sono lezioni che avrebbero dovuto essere apprese nelle crisi globali passate, ma non lo sono state. Tuttavia, la crisi ucraina offre l’opportunità di correggere questo errore.

Una prima lezione è che l’incapacità di resistere fermamente alle violazioni del diritto internazionale nel momento in cui si verificano convince i trasgressori che possono farla franca. Incoraggia i trasgressori a commettere infrazioni sempre più flagranti.

Calciare la lattina lungo la strada non riuscendo a rispondere immediatamente e fermamente alle violazioni equivale a consentire a una ferita aperta di inasprirsi. Più lunga è la ferita, più è difficile, costoso e rischioso curarla.

Gli ultimi 14 anni di governo di Putin sono un esempio calzante. Putin ha iniziato la ricreazione del suo mondo russo nel 2008, quando ha riconosciuto le due repubbliche separatiste georgiane dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Nord.

Il riconoscimento ha costituito il primo passo nella definizione da parte di Putin dei confini della Russia in termini civilistici piuttosto che internazionali.

Putin non ha fatto mistero del fatto che vede i territori popolati da russofoni e aderenti alla cultura russa come determinanti dei confini della Russia, non del diritto internazionale.

Il leader russo ha dimostrato nel 2008, e da allora, la sua volontà di far rispettare la sua definizione di confine della Russia con la potenza militare.

Nel 2008, la comunità internazionale ha effettivamente guardato dall’altra parte. L’incapacità di tenere testa a Putin lo ha incoraggiato sei anni dopo ad annettere la Crimea, che legalmente fa parte dell’Ucraina, ea favorire le insurrezioni nelle repubbliche ucraine di Donetsk e Luhansk.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno risposto schiaffeggiando i polsi di Putin. Le sanzioni imposte all’epoca non hanno impedito a Putin di aumentare il suo bottino di guerra o di rendere il costo del proseguimento della sua tattica da uomo forte troppo costoso e rischioso.

L’invasione russa dell’Ucraina di questo mese è il risultato dell’incapacità della comunità internazionale di tracciare una linea nella sabbia nel 2008 o al più tardi nel 2014.

“L’aggressione russa è il risultato di anni di pacificazione della Russia da parte di molti paesi”, ha affermato il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

La Russia è l’esempio più drammatico e più recente del costo della mancata risposta ferma e inequivocabile alle violazioni del diritto internazionale nel momento in cui si verificano.

Altri esempi sono numerosi. Includono la pulizia etnica dei Rohingya e il successivo colpo di stato militare in Myanmar, il rovesciamento nel 2013 del primo e unico presidente egiziano eletto democraticamente in un’acquisizione da parte delle forze armate, la mite risposta alla brutale repressione dei musulmani turchi in Cina, la sempre più sfacciata discriminazione e privazione dei diritti dei musulmani in India e occasioni perse per risolvere il conflitto israelo-palestinese, solo per citarne alcuni.

Tutti questi esempi, come l’Ucraina, contengono lezioni che la comunità internazionale ha affermato di aver appreso dalla seconda guerra mondiale.

Contengono tutti una lezione che avrebbe dovuto essere appresa molto prima dell’Ucraina, ma che è innegabilmente evidente nella crisi dell’Europa orientale: favorire le violazioni dei diritti umani incoraggia e incoraggia le violazioni dei diritti sovrani, nazionali, etnici, religiosi, culturali e di genere.

Nel 1989, il direttore di Genocide Watch, Greg Stanton avvertì l’allora Presidente ruandese Juvenal Habyarimana che “se non fai qualcosa per prevenire il genocidio nel tuo Paese, ci sarà un genocidio entro cinque anni“. Cinque anni dopo, ci fu un genocidio in Rwanda.

È un avvertimento che riecheggia nelle previsioni della giornalista indiana Rana Ayyub secondo cui le politiche nazionaliste indù del primo ministro Narendra Modi potrebbero portare a violenze su larga scala contro i 200 milioni di musulmani del Paese, la più grande minoranza musulmana del mondo.

È un avvertimento che risuona nel contrasto tra l’accoglienza che gli Stati europei stanno giustamente dando ai rifugiati dall’Ucraina rispetto al rifiuto delle precedenti ondate di rifugiati dal Medio Oriente, dall’Africa e dall’Asia.

Un giornalista marocchino ha pubblicato un video su Twitter di studenti del mondo arabo e dell’Africa che guardano autobus sul confine ucraino-polacco che prelevano ucraini ogni 15 minuti ma trasportano persone da paesi al di fuori dell’Europa solo ogni quattro ore. Il giornalista, Anas Daif, ha riferito che alcuni studenti sono rimasti bloccati per quattro giorni al confine cercando di sfuggire alla guerra.

Allo stesso modo, l’importante giornalista della BBC Lyse Doucet, riportando da Kiev, ha evidenziato il fatto che gli esseri umani in difficoltà sono esseri umani in difficoltà indipendentemente dalla loro etnia o religione.

In un videomessaggio, Doucet ha spiegato che il suo resoconto sull’attuale crisi in Ucraina le ha impedito di accettare personalmente nella capitale curda irachena di Irbil il Premio Shifa Gardi 2022 intitolato a un giornalista ucciso nel 2017 in Iraq da una bomba sul ciglio della strada.

“Se qualcuno sa del dolore e delle difficoltà di vivere con la guerra, è il popolo dell’Iraq, del Kurdistan. E se qualcuno sa cosa vuol dire vivere in una guerra che sembra non finire mai, di vivere con vicini potenti e l’importanza del giornalismo indipendente, è il popolo curdo”, ha detto Doucet.

Il messaggio di Doucet ha riunito tutto: i collegamenti tra il non opporsi tempestivamente e fermamente a flagranti violazioni del diritto internazionale, abusi dei diritti umani e repressione della libertà di espressione.

I curdi formavano la maggior parte di migliaia di rifugiati disperati in Bielorussia che stavano cercando di attraversare il confine con la Polonia solo quattro mesi fa. In contrasto con gli ucraini accolti con coperte, lettini, vestiti e pasti caldi, i curdi sono stati brutalmente respinti mentre cercavano di assaltare i confini.

Iraq, Siria e Turchia potrebbero essere stati luoghi diversi se i diritti nazionali e/o culturali curdi, che i curdi affermano da più di un secolo, fossero stati onorati. Invece, la comunità internazionale ha favorito le politiche repressive sia dei governi autocratici che democratici. Allo stesso modo, l’Ucraina sarebbe stata un posto diverso se la comunità internazionale avesse tenuto testa a Putin sin dal primo giorno.

Sarebbe anche un posto diverso se gli europei avessero meno senso di superiorità. Molti hanno espresso shock per il fatto che “questo potrebbe accadere nell’Europa del 21° secolo”.

Gli europei farebbero meglio a riconoscere che il loro continente è soggetto a conflitti come lo sono altre parti del mondo. L’Ucraina non è il primo incidente del genere in Europa. È stato preceduto dalle guerre brutali in Cecenia, in Georgia, e dalle guerre dell’ex Jugoslavia negli anni ’90 che tre decenni dopo sarebbero potute scoppiare di nuovo.

Questa consapevolezza potrebbe trapelare. “La guerra non è più qualcosa che colpisce popolazioni povere e remote. Può succedere a chiunque“, ha scritto il giornalista del Telegraph Peter Hannan.

Non è mai troppo tardi per imparare le lezioni. Il mondo sta finalmente resistendo a Putin. Tuttavia, ci sono pochi indizi che le lezioni più ampie offerte dall’Ucraina vengano finalmente apprese.