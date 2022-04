La guerra Russia-Ucraina iniziata il 24 febbraio è stata accompagnata da dure reazioni e sanzioni economiche globali da parte dei paesi della NATO e dell’Unione Europea. Le tensioni sulla crisi Ucraina-Russia si sono intensificate alla fine del 2021, quando la Russia ha iniziato a dispiegare un gran numero di truppe vicino ai confini dell’Ucraina.

Come parte delle contrattazioni contro la Russia, gli Stati occidentali hanno imposto pesanti sanzioni alla Russia in diversi settori, come l’energia, la finanza e il commercio. Mentre gli Stati Uniti hanno vietato tutte le importazioni di petrolio e gas russo, la Germania ha già sospeso l’autorizzazione per il gasdotto Nord Stream 2. Nel settore finanziario, le attività della banca centrale russa sono state congelate e diverse banche russe sono state rimosse dal sistema di messaggistica finanziaria internazionale di SWIFT. Gli Stati Uniti, l’UE e il Regno Unito hanno anche vietato a persone e imprese di lavorare con la banca centrale russa, il ministero delle finanze e il fondo patrimoniale e limitato le loro relazioni commerciali con la Russia. A seguito delle sanzioni, la valuta nazionale russa (il rublo) è scesa del 30% rispetto al dollaro USA. Inoltre, sono previste nuove sanzioni per punire la Russia per le uccisioni di civili in Ucraina.

Sebbene l’obiettivo principale di queste sanzioni sia punire la Russia, avranno anche effetti indiretti sulle economie che hanno strette relazioni economiche con la Russia, in particolare sui membri dell’Unione economica eurasiatica a guida russa. Pertanto, anche l’economia già in difficoltà dell’Armenia, che è fortemente dipendente dalla Russia, sarà danneggiata in modo significativo. Queste aspettative hanno già influenzato negativamente le previsioni di crescita economica dell’Armenia per il 2022. La Banca Centrale d’Armenia ha ridotto la previsione di crescita del PIL dal 5,3% all’1,6%. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha rivisto le sue previsioni per la crescita economica dell’Armenia dal 4,5% all’1,5% per l’anno in corso. Secondo il FMI, l’aumento dei prezzi di cibo e carburante, le rimesse più basse dalla Russia, l’aumento della volatilità dei mercati finanziari globali e l’ampliamento delle partite correnti ridurranno la crescita economica nei prossimi mesi. Fitch Ratings ha invece rivisto al ribasso la proiezione di crescita dell’Armenia per il 2022 all’1,3% dal 5,3%.

Nonostante i menzionati cambiamenti nelle previsioni, il governo armeno mantiene la previsione di crescita precedentemente annunciata del 7% per il 2022. Secondo il ministro dell’Economia armeno, il governo vede ancora un potenziale sufficiente per raggiungere questo obiettivo attuando l’attuale politica economica. Tuttavia, tenuto conto delle attuali condizioni economiche formate dalle sanzioni e dalla sostanziale dipendenza dell’economia armena dalla Russia, sembra irrealistico raggiungere un livello di crescita elevato. Sembra che, mostrando fiducia nella realizzazione dell’attuale politica economica, il governo armeno stia cercando di evitare il malcontento sociale.

Le sanzioni stanno anche avendo un impatto significativo sulle relazioni commerciali dell’Armenia con la Russia, il suo principale partner commerciale, che nel 2021 rappresentava il 31% del fatturato commerciale totale. Dopo l’inizio della guerra, tutti gli esportatori armeni verso la Russia stanno vivendo un calo. Anche se le esportazioni armene in Russia sono cresciute del 25–27% nel febbraio del 2022, sono diminuite del 30% a marzo. Nonostante questi cambiamenti negativi nel commercio bilaterale, il governo armeno ritiene che il deficit emerso nel mercato russo a causa della partenza di molte società occidentali dia loro nuove possibilità di aumentare la propria quota nel mercato russo. Tuttavia, tenendo conto della domanda in calo nel mercato russo, delle limitate capacità produttive dell’Armenia e delle differenze di qualità, sarebbe impossibile sostituire i prodotti occidentali nel mercato russo. Pertanto, finché le sanzioni rimarranno in vigore, sarà difficile per l’Armenia recuperare i livelli degli scambi con la Russia.

La Russia è anche la principale fonte di rimesse verso l’Armenia, anche se il suo livello è notevolmente diminuito dal 2014 a causa delle sanzioni imposte dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti alla Russia per aver violato l’integrità territoriale dell’Ucraina. Nel 2015, il livello delle rimesse è diminuito da $ 1,55 miliardi a $ 1 miliardo e nel 2021 è stato di circa $ 866 milioni. Poiché le nuove sanzioni sono più complete e severe, avranno un impatto maggiore sui livelli delle rimesse. Il ridotto potenziale di guadagno dei lavoratori armeni e il rublo a buon mercato giocheranno un ruolo importante in questo processo. Secondo il ministro delle finanze armeno, a causa della situazione in Russia, il livello delle rimesse potrebbe calare di circa il 40%. Avrà un impatto diretto sul benessere delle famiglie in Armenia che dipendono da questa fonte di reddito.

A causa di problemi economici legati alle sanzioni, i lavoratori armeni in Russia non solo perderanno la capacità di restituire denaro alle loro famiglie, ma la maggior parte di loro perderà anche il lavoro e tornerà in Armenia, aggravando il problema della disoccupazione. Nonostante alcuni sviluppi nel 2021, il tasso di disoccupazione in Armenia è tra i più alti dei paesi della Comunità degli Stati Indipendenti, al 15,3%. Pertanto, la forza lavoro di ritorno dalla Russia eserciterà una notevole pressione sul mercato del lavoro armeno portando la disoccupazione a livelli più pericolosi.

I problemi economici attesi influenzeranno anche il rapporto debito/PIL, uno dei principali indicatori della sicurezza economica del Paese. Alla fine del 2020, il rapporto debito/PIL dell’Armenia ha raggiunto un livello pericoloso del 63,5%. Successivamente, il governo armeno ha pianificato di migliorare significativamente questa cifra nei prossimi cinque anni ed è stato in grado di ridurla al 60,3% nel 2021. Tuttavia, a causa degli effetti attesi della guerra, sarà impossibile continuare questa tendenza poiché il i suddetti problemi economici influenzeranno negativamente l’attività economica e saranno accompagnati da una performance fiscale inferiore alle attese. Ciò a sua volta aumenterà il rapporto debito/PIL dell’Armenia.

Tutti i fattori citati dimostrano che le sanzioni imposte alla Russia avranno un impatto globale e duraturo sull’economia armena, già danneggiata dalle implicazioni della Guerra dei 44 giorni e della pandemia degli ultimi anni. I nuovi problemi economici ridurranno notevolmente il potere d’acquisto della popolazione e aumenteranno ulteriormente le tensioni sociali all’interno del Paese. Pertanto, il governo armeno potrebbe subire gravi pressioni da parte della società armena se non fosse in grado di gestire in modo efficiente i problemi economici imminenti. Questa situazione mostra anche quanto possa essere rischiosa una politica economica non indipendente quando si verificano crisi geopolitiche.