I sentimenti espressi nell’articolo per ‘Foreign Affairs’ di questa settimana dal Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sono molto comprensibili data l’invasione, la distruzione e le atrocità che l’Ucraina ha subito, ma non devono diventare la base della strategia occidentale.

La furiosa contestazione, per quanto virtuosa, non è un buon modellatore della politica. Inoltre, a differenza degli ucraini, i funzionari e gli analisti statunitensi e occidentali non sono essi stessi sotto lo stesso tipo di fuoco o minaccia. Non hanno quindi scuse per permettere che il loro giudizio sia offuscato dall’emozione. Il loro dovere professionale verso i propri Paesi impone di mantenere la calma e i nervi saldi.

Kuleba cerca di addossare all’Occidente obiettivi puramente ucraini, indipendentemente dai costi più ampi per l’umanità. Parti del suo articolo si leggono molto come se i professionisti delle pubbliche relazioni americane creassero il linguaggio. Ma il dovere primario dei cittadini americani è verso il proprio Paese. Kuleba dichiara — in modo gratuito e offensivo che:

“Sempre più commentatori inclini al Cremlino stanno proponendo di vendere l’Ucraina per il bene della pace e della stabilità economica nei loro Paesi. Sebbene possano fingere di essere pacifisti o realisti, sono meglio compresi come facilitatori dell’imperialismo russo e dei crimini di guerra”.

C’è un grande desiderio di aiutare il popolo ucraino a difendersi dall’invasione illegale e brutale. Ma il Presidente degli Stati Uniti è eletto da cittadini americani e ha giurato di difendere loro e anche i loro interessi. Ciò include proteggere l’economia statunitense e tenere l’America fuori da conflitti che non sono negli interessi vitali della sicurezza degli Stati Uniti, o scontri che porteranno a devastazioni insensate e uccisioni all’estero.

L’aspetto più pericoloso dell’articolo di Kuleba è il modo in cui scivola ripetutamente tra il chiedere aiuto militare occidentale per la ‘completa e totale vittoria ucraina’ e affermare che questo aiuto ha lo scopo di aiutare gli ucraini a fare pressione sulle forze russe al fine di far ‘negoziare in buona fede’ il regime di Putin e aiutare l’Ucraina a negoziare ‘da una posizione di forza’.

Questi obiettivi sono ovviamente contraddittori. Se l’Ucraina potesse ottenere una vittoria totale, non ci sarebbe bisogno di negoziare nulla con la Russia tranne la resa incondizionata, un risultato militare estremamente improbabile. Tuttavia, se ci saranno negoziati, ciò comporterà la ricerca di una sorta di compromesso almeno provvisorio. In effetti, a marzo, il governo ucraino ha offerto una serie di proposte ragionevoli che soddisfacevano alcune delle principali richieste della Russia. Queste sono ancora la posizione ufficiale ucraina o no?

Kuleba scrive:

“Che le truppe russe scelgano di ritirarsi o siano costrette a farlo, l’Ucraina sarà in grado di parlare con la Russia da una posizione di forza. Possiamo cercare un accordo diplomatico equo con una Russia indebolita e più costruttiva. Alla fine significa che Putin sarà costretto ad accettare i termini ucraini, anche se lo nega pubblicamente”.

Ma cosa sono i ‘termini ucraini’? La scorsa settimana ho sentito un ambasciatore ucraino in Europa dichiarare che l’Ucraina deve combattere per ‘vent’anni, se necessario’, per espellere la Russia da tutto il territorio che detiene dal 2014, compresa la Crimea e la base navale di Sebastopoli.

Poiché, secondo la Russia, la Crimea è ora territorio sovrano russo, questo è qualcosa che nessun governo russo, di qualsiasi carnagione politica, può accettare a meno che la Russia non sia stata effettivamente completamente sconfitta militarmente, e anche la Russia combatterà per 20 anni se necessario per impedirlo. È anche questo l’obiettivo di Kuleba? Se è così, dovrebbe dirlo, affinché in Occidente sappiamo esattamente in cosa ci stiamo impegnando in Ucraina.

Kuleba è ancora più contraddittorio nel suo ritratto della minaccia militare russa. Da un lato, afferma – giustamente – che la resistenza ucraina, sostenuta dalle armi occidentali, ha sconfitto l’esercito russo fuori Kiev e lo ha bloccato nel Donbas, trasformando il conflitto lì in una stridente guerra di logoramento per piccolissime quantità di territorio. Lo usa per sostenere che più armi occidentali aiuteranno l’Ucraina a ottenere una vittoria completa.

D’altra parte, nel suo appello per il sostegno incondizionato dell’Occidente, ha bisogno di sostenere che l’Occidente è sotto minaccia mortale, e quindi dipinge un quadro della forza russa e della minaccia universale che sarebbe stato esagerato per l’Unione Sovietica e il comunismo proprio all’inizio del loro potere e ambizione ideologica:

“La Russia è un Paese revanscista deciso a ricostruire il mondo intero con la forza. Lavora attivamente per destabilizzare gli Stati africani, arabi e asiatici sia attraverso le proprie forze armate che tramite delegati. Questi conflitti hanno creato le proprie crisi umanitarie, e se l’Ucraina perde, non farà che peggiorare. In caso di vittoria, Putin sarebbe incoraggiato a fomentare più disordini e creare più disastri in tutto il mondo in via di sviluppo. La maggiore aggressività di Putin non si limiterebbe al mondo in via di sviluppo. La maggiore aggressività di Putin non si limiterebbe al mondo in via di sviluppo. Si sarebbe immischiato con più vigore nella politica americana ed europea. Se riuscirà a conquistare il sud dell’Ucraina, potrebbe marciare più in profondità nel continente invadendo la Moldova, dove i delegati russi controllano già una fetta di territorio”.

Come può una Russia che sta affrontando le maggiori difficoltà nel catturare un paio di piccole città del Donbas rappresentare questo tipo di minaccia? Ed è proprio necessario sottolineare che in realtà sono gli Stati Uniti – non la Russia – che in vari momenti dalla Guerra Fredda hanno cercato di ‘rifare il mondo con la forza’ e hanno creato vaste crisi umanitarie attraverso i loro interventi? Almeno in Medio Oriente, è la Russia, non l’America, ad aver agito come una potenza in status quo.

Questo mi ricorda vividamente le conversazioni e le interviste durante le varie guerre e guerre civili nel Caucaso nei primi anni ’90, di cui ho parlato come giornalista britannico. I sostenitori georgiani del Presidente Zviad Gamsakhurdia hanno descritto la loro lotta con il Presidente Eduard Shevardnadze come essenziale per la sicurezza occidentale contro la Russia, così come gli azeri che combattono l’Armenia per il controllo del Nagorno-Karabakh, mentre gli armeni hanno descritto i loro nemici azeri come punte di diamante di un’ondata islamista che se non sconfitto in qualche miserabile villaggio di montagna, avrebbe conquistato Parigi e Londra. Niente di tutto ciò aveva il minimo rapporto con la realtà.

Kuleba descrive questo conflitto come ‘esistenziale’ per l’Ucraina. All’inizio dell’invasione russa, c’era una ragione per questo. Chiaramente l’intenzione originaria della Russia era quella di prendere Kiev, soggiogare o sostituire il governo ucraino e ridurre l’Ucraina a uno ‘Stato cliente’.

Come afferma lo stesso Kuleba, tuttavia, questa strategia russa è stata completamente sconfitta. Oggi, la guerra in Ucraina è diventata limitata per quantità relativamente piccole di territorio conteso nell’Ucraina orientale e meridionale. Il crollo degli imperi e degli Stati multinazionali ha creato molti di questi conflitti nella storia moderna, dal Kashmir al Kosovo. L’approccio americano nei loro confronti è variato enormemente e generalmente è stato guidato alla fine dal pragmatismo e dagli interessi degli Stati Uniti piuttosto che da principi astratti o dalla legalità internazionale (di solito molto complicata).

Kuleba respinge in due frasi le minacce della guerra e delle sanzioni occidentali all’economia occidentale e mondiale e alle forniture alimentari globali. A suo avviso, citando il presidente Roosevelt, “l’unica cosa che dobbiamo temere è la paura stessa”.

Beh, in realtà, no. Quello che dobbiamo temere è la recessione globale, che tra l’altro rafforzerebbe notevolmente l’estremismo interno e l’instabilità che sono le vere minacce alla democrazia occidentale; e la carenza di grano che causerà sia la fame di massa che i disordini di massa nelle società vulnerabili.

Dobbiamo anche temere l’escalation di questo conflitto in uno scontro diretto tra le forze americane e russe, che potrebbe avere conseguenze disastrose per l’Ucraina e il mondo, oltre ai combattenti; e il rischio che le forti tensioni con la Russia portino a uno scambio nucleare accidentale, del tipo che abbiamo evitato solo per un soffio durante la Guerra Fredda.

È naturale che un funzionario ucraino non tenga conto di queste preoccupazioni. Anzi, si potrebbe dire che è suo dovere non farlo. Il Presidente degli Stati Uniti ha tuttavia doveri e responsabilità più ampi, non da ultimo nei confronti del popolo americano.