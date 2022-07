L’UE sta facendo del suo meglio, ma non è magica. Affinché un trattato di pace sia mediato e firmato, è necessario che un Paese, l’Armenia, interrompa il suo sostegno al separatismo. L’Armenia ha spesso agito come la Russia sia nel sostenere l’integrità territoriale degli Stati sia nel sostenere l’’autodeterminazione’ della regione del Karabakh in Azerbaigian.

Un trattato di pace porrebbe fine all’isolamento e alla dipendenza dell’Armenia dalla Russia aprendo i suoi confini con l’Azerbaigian e la Turchia. Il dividendo della pace porterebbe benefici all’Armenia in campo economico, energetico e commerciale a tutti nel Caucaso meridionale e nella regione in generale.

Dalla crisi del 2014, l’Armenia ha utilizzato il sostegno della Russia all’’autodeterminazione’ della Crimea per giustificare lo stesso diritto per il Karabakh; in altre parole, l’Armenia ha sostenuto l’occupazione illegale da parte della Russia del territorio ucraino. Nel 2022, l’Armenia si è tirata indietro dal sostenere l’invasione illegale dell’Ucraina e ha iniziato ad astenersi dai voti alle Nazioni Unite.

L’Armenia persegue quindi una politica estera fortemente contraddittoria.

Da un lato l’Armenia plaude al separatismo in Crimea, mentre dall’altro il Ministero degli Affari Esteri (AMF) dello stesso Paese si rifiuta di sostenere l’occupazione russa di altri territori ucraini. Forse diplomatici e ufficiali dell’intelligence armeni erano in vacanza prolungata dal 2014 e questo è il motivo per cui non si sono accorti che la Russia ha invaso per la prima volta nel 2014 – non nel 2022 – quando occupò metà della regione del Donbas nell’Ucraina orientale.

L’invasione e l’occupazione del Donbas da parte della Russia nel 2014 non sono state registrate per qualche motivo presso l’AMF di Yerevan, mentre l’invasione e l’occupazione russa di quest’anno lo hanno fatto. L’Armenia non ha mai interrotto il suo sostegno al separatismo della Crimea sostenuto dalla Russia in Ucraina mentre allo stesso tempo Yerevan ha ignorato il separatismo sostenuto dalla Russia nel Donbas.

Nel diritto internazionale, il concetto di autodeterminazione si applica solo agli Stati e non ai territori all’interno degli Stati. Inoltre, le costituzioni repubblicane dell’Unione Sovietica consentivano solo alle repubbliche – non repubbliche autonome – di separarsi (cioè avere l’autodeterminazione).

Allo stesso modo, la definizione di autodeterminazione delle Nazioni Unite si applicava solo alle colonie e non a parti dei loro territori; per esempio, alla secessione del Biafra dalla Nigeria alla fine degli anni ’60 si oppose l’ONU. Putin ha giustificato senza senso la secessione della Crimea dall’Ucraina riferendosi alla Carta delle Nazioni Unite “che parla del diritto delle nazioni all’autodeterminazione”. I leader armeni sembrano sostenere lo stesso mitico diritto.

Ci sono due ragioni principali per cui l’AMF armeno persegue una politica estera contraddittoria. Il primo è l’influenza russa e il secondo è dovuto alla diffusa influenza della diaspora nazionalista armena.

La prima, la politica estera contraddittoria della Russia, è ereditata dall’Unione Sovietica, che fu uno dei principali sostenitori delle Nazioni Unite che sancì il concetto del diritto all’autodeterminazione. Mosca ha promosso l’autodeterminazione nelle colonie dell’Europa occidentale rifiutando qualsiasi idea che questo concetto potesse essere applicato alle repubbliche non russe dell’Unione Sovietica, per non parlare delle repubbliche autonome nella RSFSR.

La Russia del Presidente Vladimir Putin segue la stessa strada. Il Cremlino sostiene l’autodeterminazione al di fuori della Russia in Georgia, Moldova, Azerbaigian e Ucraina, ma nega l’autodeterminazione all’interno della Federazione Russa a Cecenia, Tatarstan, Calmucchia, Buriazia, Carelia e altrove.

Continuando a sostenere l'”autodeterminazione” del Karabakh, l’AMF armeno sostiene la presa in giro sovietica e russa del diritto internazionale.

In tutti e quattro i casi – Georgia, Moldova, Azerbaigian e Ucraina – il separatismo è stato artificialmente sostenuto dall’esercito sovietico e russo, dai servizi segreti e dai mercenari nazionalisti russi. Una volta che il conflitto è stato alimentato e avviato, la Russia ha chiesto il diritto di intervenire militarmente con le cosiddette forze di ‘mantenimento della pace’. La Russia non ha mai promosso il mantenimento della pace in quanto ciò porterebbe alla risoluzione del conflitto e porrebbe fine alla necessità dello stazionamento delle forze di pace russe.

Il secondo motivo, la diaspora nazionalista armena ha sempre avuto una forte influenza sull’AMF armeno. Gli emigrati nazionalisti armeni sono particolarmente numerosi e attivi negli Stati Uniti e in Francia, dove hanno avuto la maggiore influenza. Gli Stati Uniti e in particolare la Francia si sono schierati con l’Armenia nel Gruppo di Minsk istituito dalla CSCE (ora OSCE) nel 1992 per trovare una soluzione negoziata del conflitto del Karabakh.

Facendo pressioni per l’’autodeterminazione’, la diaspora nazionalista sostiene le forze filo-russe in Armenia che dal 1° maggio guidano le proteste di piazza contro i tentativi del governo di Nikol Pashinyan di accettare che il Karabakh faccia parte dell’Azerbaigian. Le proteste sono guidate dal leader separatista screditato ed ex presidente e primo ministro armeno Robert Kocharyan, che sostiene l’adesione dell’Armenia all’unione russo-bielorussa.

Nel sostenere l’opposizione filorussa contro i colloqui di pace mediati dall’UE, la diaspora nazionalista armena agisce a nome del Cremlino che vede il trattato come una minaccia alla propria sfera di influenza nel Caucaso meridionale. Se ex politici armeni screditati come Kocharyan tornano al potere, perderanno l’indipendenza dell’Armenia aumentando il controllo della Russia. Al contrario, se Pashinyan mantiene la rotta e firma un trattato di pace, l’Armenia non dipenderà più dalla Russia.

Gli Stati Uniti e l’UE dovrebbero fornire un forte sostegno al governo assediato di Pashinyan, che cerca di preservare e diversificare l’indipendenza dell’Armenia e porre fine a decenni di conflitto nel Caucaso meridionale. In tal modo, gli Stati Uniti e la Francia dovrebbero riconoscere che la diaspora nazionalista armena filo-russa opera in contrasto con gli interessi occidentali nella regione. Con Pashinyan, l’Armenia rimarrà un Paese libero, ma con Kocharyan l’Armenia si unirà alla Bielorussia come colonia russa.