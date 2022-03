Ucraina: l'affarone di Biden

Nella situazione un po’ disperante che ho descritto ieri, le vittime sono due. L’Ucraina, ovviamente, e l’Europa, e in essa l’Italia e la Germania.

Se è vero (come temo che non sia) che l’Ucraina si è trovata in guerra con Mosca senza sua colpa, è anche vero che è la vittima sacrificale di questa guerra.

Guardiamo un dato. Premetto che, come ho sempre detto, in un qualunque conflitto i morti non si contano e meno che mai quelli da una parte o dall’altra. Però le stime pubblicate, parlano di circa 1.035 civili ucraini morti (secondo l’ONU), fino ad un massimo di 1.500 (altre fonti, altre stime), a fronte di un numero maggiore di soldati ucraini, 1.300 (secondo il governo di Kiev), e molti di più (addirittura ne sono stati stimati da 7.000-15.000 a 30.000-40.000) di soldati russi. Stime ONU a parte, lo sottolineo, i numeri non sono al momento verificabili, quella dei numeri è una guerra nella guerra, è la guerra della propaganda condotta dall’una e dall’altra parte. L’esposizione di questi numeri, per dire che, tutto sommato, la guerra almeno i civili ha cercato di risparmiarli, se è vero che nella guerra in Iraq si contano fino ad ora, partendo dal 2003, qualcosa come 150.000 vittime (anche qui, stiamo parlando di stime, e anche in questo caso i numeri variano molto). Ciò detto, e comunque vadano le cose in futuro, il prezzo più alto, per ora, lo paga l’Ucraina e il suo popolo. Ed è andata così (poteva andare molto peggio) perché ha mostrato di sapersi difendere bene, di riuscire a rintuzzare gli attacchi, e ciò anche (ripeto: anche) grazie alle armi fornite agli ucraini dall’Occidente.

Sorvolando pure sul fatto che chi aiuti uno dei combattenti è considerato combattente, e quindi può subire un attacco dall’altro, l’aiuto è stato significativo. Non so nella realtà, ma nelle parole, specie di Joe Biden, si parla di cifre enormi, davvero mai viste.

Adesso mi direte: anche tu pensi che non si deve aiutare la parte che soccombe, che è meglio, insomma, indurla alla resa, piuttosto che alla resistenza? Ebbene no, ripeto no, assolutamente NO.

Tutta la letteratura internazionalistica (oltre che etica ovviamente) in tema di autodeterminazione dei popoli, non si sottrae al fatto che in certi casi, la parte più debole può, se non deve, essere aiutata dalla Comunità internazionale.

Qui, però, c’è una situazione particolare e importante. Benché i Paesi della NATO siano già di fatto in guerra con la Russia (l’ho scritto tempo fa), oltre un certo limite non può fare altro, non possono entrare direttamente nella guerra, perché altrimenti il rischio di uno scontro diretto provocherebbe guai ancora più gravi, estesi, e forse incontrollabili.

È, dunque, in questa chiave che dico che sarebbe stato meglio non rifornire di armi l’Ucraina, come pretende il diritto internazionale, perché in tal modo almeno si sarebbe evitato un numero alto di morti.

La soluzione può essere solo politica. Ma, da parte statunitense, non solo non si è fatto nulla per addivenire ad un incontro pacificatore, oltre a dare armi agli ucraini, è arrivato Joe Biden in persona a mettere i piedi nel piatto. Il viaggio di Biden in Europa è stato devastante in termini politici. Perché Biden è venuto a stringere al massimo i legami tra i Paesi della NATO, togliendo loro ogni margine di autonomia, mentre usava parole incendiarie e minacce di ogni genere, culminate nel viaggio in Polonia, dove è stato accolto con una ovazione.

La Polonia, con l’Ungheria, è il Paese meno ‘europeo’ della UE. I Paesi del cosiddetto est europeo, lasciati ‘liberi’ dalla URSS, appena liberi hanno cercato e trovato un protettore diretto negli USA e non nell’Europa, fino ad oggi non armata. Ecco, un altro motivo per costruire, se mai ci si riuscirà, un meccanismo di difesa comune europea, che potrebbe ‘rassicurare’ i Paesi europei sulla loro sicurezza. Ma ormai la situazione è quella che è.

Il viaggio di Biden, ha avuto anche altri due risvolti: il rovesciamento di insulti sanguinosi su Putin e non sulla Russia, e una conseguenza economica molto grande. Al di là del fatto che gli insulti sono ridicolmente eccessivi, sono anche infantili. Dire a Putin ‘tu cerchi di prenderti l’Ucraina’ è una cosa, dire a Putin ‘tu sei un macellaio’ è ben altro, specie se conclusa con il fatto che è un dittatore e il suo governo va rovesciato.

La ‘male parole’ rendono molto più difficile un incontro diretto. Questo lo capisce chiunque, non occorre essere Metternich per comprenderlo. Ma dire che sei un dittatore e che devi essere rovesciato, è una minaccia grave, perché sottende ‘io farò di tutto per farti cadere, per provocare un golpe contro di te’, e gli Stati Uniti in materia sono maestri. Anche questo lo capirebbe chiunque.

Biden, insomma, ha coscientemente aperto un solco, per ora incolmabile, tra lui in quanto USA e Putin in quanto Russia. Non per caso, subito dopo, la diplomazia USA ha cercato di attenuarne il significato, ma ormai il ‘guaio’ è fatto. E la cosa non dispiace agli USA.

Lo scontro tra i due leader e i rispettivi Paesi è divenuto insanabile. Certo, in politica non esiste nulla di definitivo, ma è altrettanto certo che superare quegli insulti non sarà facile, almeno finché uno dei due non uscirà di scena.

Poi, nella sua pretesa di rinsaldare i legami tra i Paesi della NATO, Biden non ha mancato di fare gli interessi economici degli USA. Non solo, infatti, ha cercato di imporre ai Paesi europei alleati di non rifornirsi più dalla Russia, ma ha ‘offerto‘ gli idrocarburi mancanti all’Europa, da portare in Europa via mare, con le navi. Quanto costeranno quel petrolio e quel gas? Per l’Europa sarebbe un disastro economico, questo è ovvio, e inoltre, metterebbe l’Europa in una situazione di dipendenza ancora maggiore dagli USA di quanto non lo sia dalla Russia.

Finora le cose sono ferme a quel punto. Macron ha preso debolmente le distanze. Ma quelli che avranno i guai maggiori sono la Germania e noi. Per ora abbiamo fatto capire che non ci sembra una buona idea, ma quanto potremo reggere, se continua la spirale della guerra in Ucraina, rafforzata con le armi della NATO? E inoltre, come potremo fare a meno del grano ucraino, se non comprando quello statunitense … geneticamente modificato?

In altre parole, una volta di più, Biden è venuto in Europa con due obiettivi: riportare l’Europa sotto il suo controllo (salvo poi mollarla alla prima occasione, come ha fatto Donald Trump) e fare un affarone più che miliardario, vendendoci oltre tutto gas ricavato con la distruzione del sottosuolo. Dal suo punto di vista un successo.

Dal suo … e dal nostro e da quello dell’Ucraina sempre più bellicosa e armata?