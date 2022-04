Una collega di Kiev, in Ucraina, che chiamerò N.M., mi ha inviato brevi saggi scritti dai suoi studenti su cosa avrebbero fatto alla fine della guerra. Come studioso e romanziere, sapevo che queste voci, che esprimevano un desiderio meravigliosamente diretto e puro per le cose più semplici che si perdono in guerra, dovevano essere ascoltate dal mondo.

I saggi sono stati scritti in inglese e NM, che ha un master in lingua e letteratura inglese, mi ha detto che ha apportato solo “2-3 correzioni”. Gli studenti frequentano il 10° e l’11° anno in una scuola di Kiev, hanno dai 15 ai 17 anni e provengono dalla capitale e dai suoi sobborghi. I saggi sono stati scritti tra il 14 marzo e il 18 marzo 2022.

Diversi temi attraversano la maggior parte dei saggi. Gli adolescenti desiderano la pace e vogliono fare cose ordinarie, come incontrare la famiglia e gli amici, fare passeggiate, godersi la città. La routine quotidiana è diventata straordinaria dopo diverse settimane di guerra. Tutti intendono rimanere in Ucraina. La disperazione è assente. Gli studenti si aspettano che la guerra finisca con una vittoria ucraina e sono decisamente orgogliosi di essere ucraini.

Il loro ottimismo è tanto più notevole alla luce del fatto che i saggi sono stati scritti a metà marzo, quando qualcosa come la vittoria sembrava remota. Molti degli studenti hanno anche imparato un’importante lezione esistenziale: la vita può essere interrotta in qualsiasi momento ed è imperativo viverla fino in fondo.

Diana cattura bene lo stato d’animo generale:

“Letteralmente 2 settimane fa, tutti vivevano la loro tranquilla vita quotidiana, ma una notte queste vite sono cambiate per sempre. La Russia ha attaccato le nostre città e ha costretto alcune persone a lasciare le loro case per sempre oa rimanere in un luogo pericoloso e vivere nella paura. Ma l’orrore non può essere eterno, la fine verrà e sarà significativa per il nostro Paese. Dopo la nostra vittoria incontrerò sicuramente tutti i miei amici e familiari, dirò quanto li amo. Inoltre apprezzerò ogni momento trascorso con la famiglia e le persone del mio cuore. Inoltre aiuterò sicuramente il mio paese a recuperare ciò che ha perso, farò volontariato e dopo il diploma entrerò in quella facoltà che sarà utile per l’Ucraina. Ora possiamo solo sperare e pregare per il meglio”.

Come Diana, Masha desidera l’ordinario:

“Oggi la situazione nel nostro Paese è molto difficile e capiamo che non abbiamo apprezzato la nostra quotidianità, i nostri incontri con gli amici e nemmeno una semplice passeggiata. … Dopo tutte queste circostanze, le tue opinioni sulla vita sono cambiate, inizi ad apprezzare ciò che era comune e noioso per te. Dopo la guerra, saremo tutti persone completamente diverse!”

Le aspettative di Dasha sono ugualmente quotidiane:

“Quando torno a casa la prima cosa che farei è suonare il piano. Giocherò il più a lungo possibile. Dopo questo, innaffierò le mie piante”.

Nastya, nel frattempo, dice:

“Farò tutto ciò che non avevo tempo di fare prima della guerra. Per esempio andrò dal dentista, perché era quel giovedì che avevo appuntamento con lui per la sera. Ma soprattutto voglio tornare a casa nella mia pacifica e forte Ucraina”.

Anya ha scoperto la profondità del suo patriottismo:

“Ogni mattina mi alzo e grazie a Dio sono vivo. … Quando ho sentito delle esplosioni, ho pensato che potesse essere il mio ultimo minuto. Passerò più tempo con la mia famiglia e i miei amici. E amerò LA MIA UCRAINA PIÙ CHE MAI”.

Così ha Sofia:

“Siamo forti, sono orgoglioso di essere ucraino”.

Anche Vlad si sente patriottico:

“Quando questa guerra sarà finita, ringrazierò i nostri Eroi, difensori assolutamente senza paura, che questa volta hanno protetto il nostro Paese. Sono totalmente orgoglioso di loro. Il loro comportamento ispira tutto il mondo e questo è meraviglioso. … Ad ogni modo, stiamo vincendo questo spargimento di sangue e costruendo un nuovo paese con libertà per i nostri discendenti. … Spero che la nostra cultura sarà la migliore al mondo e le persone inizieranno a rispettarla”.

L’ottimismo di Hlib è sia religioso che politico:

“Penso che la guerra sarà finita quando Dio lo dirà, perché tutto dipende da lui. Anche quando il presidente della Russia viene rimosso o quando tutte le scorte si esauriscono e tutti i soldati si ritirano. Quando l’economia russa sarà completamente distrutta e la rivoluzione avrà inizio. Quando tutti smetteranno di avere paura del presidente della Russia e si opporranno a lui. Ma la guerra finirà sicuramente presto. Perché il bene vince sempre”.

Le aspettative di Anzhelika riguardano la politica – e il cibo:

“Prego moltissimo per Kiev, perché questa è una città incredibile in cui sogno di tornare! E dopo la guerra, ovviamente, tutti si ubriacheranno, quindi forse berrò un paio di gocce per la vittoria. E sogno di mangiare il sushi, questo è il mio piatto preferito, quindi lo mangerò tutta la settimana. E ovviamente voglio ancora andare all’università in Ucraina e vivere in Ucraina con i miei amici e parenti. E credo che dopo la vittoria, non l’Ucraina chiederà di entrare nella NATO, ma la NATO per [unirsi]all’Ucraina, perché il nostro popolo ha una forza incredibile! Gloria all’Ucraina!”

Alina riprende il tema della forza dell’Ucraina:

“Queste tre settimane di orrore continuo hanno cambiato tutti noi. Alcune persone sono rimaste senza casa, alcune persone sono rimaste senza parenti e un’enorme quantità di ucraini ha perso la vita per la pace. Ma c’è almeno una cosa principale, che è comune a tutti noi: la nostra nazione è diventata più forte. Siamo diventati più forti. … Tutto sarà di nuovo tranquillo. Tutto sarà Ucraina”.

Una seconda Alina guarda al costo della guerra e al modo in cui l’Ucraina andrà avanti in seguito:

“Prima o poi la guerra finirà. Questi eventi lasceranno un’impronta in ogni ucraino. … Forse seppelliremo molte migliaia di persone, ma non sono cadute tutte invano. Ricorderemo tutti. Poi rinnoveremo le nostre case, i centri commerciali, i musei. … Gli ucraini costruiranno il loro futuro in un paese progressista. Ci svilupperemo tutti e gli altri paesi ci rispetteranno. Nessuno chiederà più ‘Ucraina? Dove si trova? È in Russia?’ Il nostro paese entrerà a far parte della NATO e dell’Unione Europea. Alla fine nessuno ci attaccherà più”.