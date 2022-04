Con l’invasione russa dell’Ucraina, la politica estera di Ankara è destinata a subire grandi cambiamenti. Essendo l’alleato più prezioso che l’Occidente ha nella regione, senza il supporto della Turchia qualsiasi strategia occidentale non riuscirà a ottenere risultati concreti nel fermare la Russia a lungo termine.

La politica estera della Turchia nella più ampia regione del Mar Nero è in continuo mutamento. Il processo non è iniziato con l’aggressione russa contro l’Ucraina lo scorso febbraio, né con la decisione della Russia di inviare forze di pace nel Nagorno-Karabakh a seguito della guerra del 2020. Piuttosto, questi eventi hanno accelerato ciò che è iniziato negli anni 2000, quando la Russia ha invaso la Georgia e poi ha gradualmente rivolto la sua attenzione all’Ucraina, che è culminata nell’annessione della Crimea.

Ankara è stata attenta a non reagire in modo eccessivo o mostrare un’eccessiva dipendenza dalla Russia. Il bilanciamento comprende perfettamente il pensiero di politica estera turca. Ma nel tempo è diventato sempre più difficile mantenere questo equilibrio. La Russia ha raddoppiato la sua pressione militare sulla più ampia regione del Mar Nero. Dal momento che questa area geografica è stata una zona cuscinetto per la Turchia contro il suo rivale storico, ciò lascia poche possibilità alla Turchia di mantenere con successo l’equilibrio che ha perseguito finora. Il comportamento prepotente russo invita inevitabilmente a ripensare a molti principi nella strategia di Ankara. La Turchia continuerà a evitare di confrontarsi diplomaticamente con la Russia, ma ora Ankara guarda all’aumento dell’impegno militare ed economico con l’Ucraina e i paesi del Caucaso meridionale come l’unica soluzione per tenere a bada Mosca.

Pertanto, un arco di terre lungo i confini meridionali della Russia sta emergendo, visto dalla Turchia come i punti deboli e vulnerabili della Russia. È l’area in cui Ankara può fare importanti passi avanti in termini di sicurezza e cooperazione economica. L’alternativa potrebbe essere molto costosa per la Turchia. La zona cuscinetto potrebbe essere persa e l’equilibrio di potere militare si è inclinato irreversibilmente a favore della Russia. Limiterebbe la manovrabilità di Ankara e la sua volontà di svolgere un ruolo geopolitico importante nel Mar Nero e nel Caucaso meridionale. I vincoli supereranno di gran lunga le potenziali strade della Turchia.

Minacciata dalla Russia, la Turchia è comunque ben posizionata in quanto gode dell’adesione alla NATO. Inoltre, la strategia turca del Mar Nero-Caucaso meridionale, in particolare i suoi investimenti per rafforzare le difese di Ucraina, Azerbaigian e Georgia, si integra con le strategie occidentali nei confronti della Russia e della regione in generale. L’apertura del Caucaso meridionale è ciò che l’Occidente e la Turchia hanno cercato di ottenere sin dalla fine dell’Unione Sovietica. È quindi molto probabile che la loro cooperazione nella regione prenda una forma più concreta durante la guerra in Ucraina.

Per la Turchia i cambiamenti nella più ampia regione del Mar Nero sono indicativi del graduale emergere di un nuovo ordine mondiale. Dal punto di vista di Ankara, l’ordine futuro sarà più caotico. Sarà anche gerarchico, con Cina e America che giocheranno un ruolo di primo piano e altri che avranno un’influenza minore. Questi cambiamenti si verificheranno nella regione del Mar Nero e nel Caucaso meridionale, dove la Russia si sforza chiaramente di essere la principale potenza. Ma Mosca è anche ben consapevole che è impossibile creare un ordine esclusivo come è stato fatto durante l’Impero russo e l’Unione Sovietica. Ciò richiede risorse adeguate, che attualmente la Russia, economicamente debole, non ha. Allo stesso tempo è necessario prestigio geopolitico, che la Russia sta lentamente perdendo, come si evince dall’eccesso dell’elemento militare nella politica del Cremlino nel Caucaso meridionale. Il mantenimento dell’influenza nella regione viene raggiunto attraverso la creazione di un numero maggiore di basi militari, un chiaro esempio del quale è il dispiegamento di forze di pace russe nel Nagorno-Karabakh.

Pertanto, la Russia cercherà di stabilire un ordine in cui avrebbe bisogno della cooperazione con l’Iran e, soprattutto, con la Turchia. Ma Mosca si aspetta anche che la sua egemonia venga riconosciuta da Ankara e Teheran. Dal punto di vista della Russia il nuovo ordine non escluderà disaccordi o una forte concorrenza diplomatica ed economica tra queste tre potenze, ma nel complesso la sua posizione sarà inattaccabile.

Tuttavia, è qui che la visione turca del Caucaso meridionale e del Mar Nero non è in linea con quella russa. Ankara tenterà di minare l’egemonia russa aumentando il suo sostegno all’Azerbaigian e alla Georgia. La cooperazione trilaterale tra questi paesi potrebbe essere rivista a favore di una maggiore enfasi sulla cooperazione militare.

Con un’altra grande mossa, Ankara cercherà di normalizzare i rapporti con Yerevan. Nel tempo, il miglioramento dei legami Armenia-Turchia significa una diminuzione della dipendenza economica e infrastrutturale di Yerevan da Mosca. Significa anche aprire la regione che è nota per essere geograficamente chiusa e fortemente dipendente dalla Russia.

La Turchia raddoppierà così i suoi sforzi per diversificare la sua penetrazione nella regione e nel più ampio Mar Caspio stabilendo varie rotte di connettività. Questa strategia su più fronti si basa sulla consapevolezza che i tre stati del Caucaso meridionale sono ansiosi anche di avere la Turchia come un certo contrappeso alla Russia.

Pertanto, l’invasione della Georgia, l’aggressione contro l’Ucraina nel 2014, la mossa del Nagorno-Karabakh e l’attacco di febbraio all’intera Ucraina sono gli sviluppi presi in considerazione nella nuova formulazione della politica estera della Turchia nella più ampia regione del Mar Nero. È improbabile che la Turchia si scontri con la Russia, ma è questo approccio alla longue durée che mina il primato della Russia nel Caucaso meridionale. Nel Mar Nero la politica turca ha meno successo, ma poiché la guerra in Ucraina mostra che i piani della Russia di distruggere il suo vicino sono in gran parte falliti, è probabile che i legami Ankara-Kiev del dopoguerra crescano ulteriormente.

L’arco a nord e nord-est della Turchia è un’area grigia dove si sta svolgendo un’intensa competizione geopolitica. Ma mentre per decenni il discorso sulla rivalità tra Russia occidentale ha dominato la comunità accademica e analitica, la Turchia non è stata da meno un attore. In effetti, è stato determinante nel limitare il potere russo nel Caucaso meridionale, come dimostrano i risultati della guerra del Nagorno-Karabakh del 2020 e lo sviluppo del riavvicinamento con l’Armenia.