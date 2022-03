Venerdì il Presidente Biden ha chiaramente tracciato la linea rossa più spaventosa della crisi Russia-Ucraina: “Non combatteremo una guerra contro la Russia in Ucraina. Uno scontro diretto tra NATO e Russia è la terza guerra mondiale. E qualcosa che dobbiamo sforzarci di prevenire”.

È rassicurante che lo abbia detto, poiché ci ha permesso di entrare nel fine settimana con meno paura che scoppi una guerra nucleare. Ma è inquietante che abbia dovuto dirlo. Sottolinea la rischiosa scommessa che l’amministrazione Biden sta intraprendendo: che il conflitto Russia-Ucraina può continuare indefinitamente senza coinvolgere gli Stati Uniti o i nostri alleati della NATO in una guerra più ampia.

Le ultime settimane sono state contrassegnate da un’immensa pressione politica su Washington e la NATO per intensificare il loro coinvolgimento diretto nella guerra. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto una no-fly zone che dovrebbe essere applicata dall’esercito americano che abbatte gli aerei russi sull’Ucraina. La Polonia si è offerta di far volare jet dalle basi della NATO in Ucraina come rinforzo nella loro guerra con la Russia e ha trovato il sostegno del Congresso nel fare pressioni sul Pentagono affinché accettasse quel passo. Misure come queste porterebbero gli Stati Uniti o i nostri alleati della NATO in una guerra a fuoco diretto con l’esercito russo. Poiché le immagini terrificanti dall’Ucraina ricoprono le onde radio e Internet, questo è probabilmente solo l’inizio della pressione per un intervento militare statunitense più diretto.

A suo merito, come dimostra la sua dichiarazione di venerdì, l’amministrazione Biden ha preso una posizione decisa contro tale intervento. Il segretario di Stato Blinken ha rifiutato una no-fly zone dicendo al pubblico “stiamo cercando di porre fine a questa guerra in Ucraina, non di iniziarne una più grande”. Il Pentagono ha rifiutato nettamente l’offerta polacca di fornire caccia Mig-29 all’Ucraina facendoli volare fuori dagli aeroporti tedeschi, affermando che la proposta “non era sostenibile” perché avrebbe comportato il volo di aerei militari fuori dagli aeroporti della NATO nello spazio aereo del campo di battaglia. L’amministrazione ha anche stabilito una linea di deconflitto con l’esercito russo per evitare scontri accidentali. La decisione dell’amministrazione Biden di tenere gli Stati Uniti e la NATO fuori dal combattimento diretto con l’esercito russo è assolutamente giusta e merita lode.

Eppure, allo stesso tempo, l’amministrazione Biden non sembra avere fretta di porre fine alla guerra. Un articolo del Washington Post sulla crisi ucraina ha chiarito in modo assolutamente chiaro che Biden non era disposto a impegnarsi in una significativa diplomazia diretta con la Russia e non vedeva alcuna rampa di uscita per porre fine alla crisi. L’amministrazione ha anche collaborato con il Congresso per aumentare i finanziamenti per la fornitura di armi all’esercito ucraino, ampliando un programma che il NY Times ha descritto come “camminato sull’orlo del conflitto diretto con la Russia”. E non sembra esserci una tabella di marcia con cui le devastanti sanzioni economiche imposte dall’Amministrazione alla Russia potrebbero essere gradualmente revocate in cambio di progressi verso la pace.

Gli Stati Uniti stanno quindi percorrendo una linea straordinariamente stretta e rischiosa mentre il conflitto in Ucraina continua. Rifiutando di lavorare in modo aggressivo verso una soluzione diplomatica e non fornendo una rampa di sbarco libera per paralizzanti sanzioni economiche, Biden nella migliore delle ipotesi sembra rassegnato alla continuazione indefinita della più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale. In effetti, molti nell’Amministrazione sembrano voler attivamente continuare la guerra finché sarà necessario infliggere una sconfitta incondizionata a Putin o addirittura abbatterlo. Come ha dichiarato questa settimana Victoria Nuland, la principale guida del Dipartimento di Stato sulla Russia davanti alla commissione per le relazioni estere del Senato, “il modo in cui questo conflitto finirà è quando Putin si renderà conto che questa avventura ha messo a rischio la sua stessa leadership… e dovrà cambiare rotta o il popolo russo prenderà in mano la situazione. L’endgame è la sconfitta strategica del presidente Putin in questa avventura”.

C’erano anche rapporti anonimi da parte di funzionari dell’amministrazione che si aspettavano che la guerra in Ucraina continuasse per un decennio o più per garantire che la Russia avrebbe perso.

Possiamo permettere che una guerra devastante continui indefinitamente allo scopo di indebolire la Russia ed evitare qualsiasi concessione che salverebbe la statura di Putin o allevierebbe le sue espresse preoccupazioni in materia di sicurezza, impedendo allo stesso tempo che la guerra degeneri in una più ampia conflagrazione europea che potrebbe portare a guerra nucleare? È una scommessa terrificante, con in gioco la vita di milioni di persone.

Alla luce dell’oltraggiosa aggressione della Russia, è attraente chiedere a Putin quella che in effetti è una resa incondizionata e rifiutare qualsiasi sforzo serio per costruire un percorso verso una pace negoziata. Ma questo non fa che amplificare i rischi di una guerra estesa. Non c’è motivo di aspettarsi che la richiesta di una vittoria massima porti a una rapida fine della guerra, anche se accompagnata da sanzioni devastanti e aiuti all’esercito ucraino.

Abbiamo visto paesi come Iran, Cuba e Corea del Nord resistere per decenni a sanzioni estreme e la Russia ha più risorse di loro. Per quanto eroica sia la resistenza ucraina, nessuno si aspetta che l’esercito ucraino, molto più piccolo, infligga una sconfitta decisiva alla Russia anche con l’aiuto indiretto degli Stati Uniti. Se Putin sente di non avere modo di porre fine alla guerra a meno di una sconfitta umiliante, questo aumenterà solo il suo incentivo a scavare per una lunga battaglia e persino aumenterà la sua brutalità contro il popolo ucraino.