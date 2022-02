Purtroppo è accaduto!

Un uomo, Putin, un piccoletto ‘punto’ insignificante nell’universo, si è illuso di essere il padrone del mondo e, questo limitato e isolato ‘puntino’ ha preferito rifiutare le parole degli altri per imporre le sue, per ‘venderle’ come vere e proprie affermazioni categoriche!

Questo piccolo ‘punto’ umano, colmo di superbia, ha chiuso la strada a ogni risanabile dibattito democratico, a ogni possibile relazione che, forse, poteva davvero risolversi con parole più sensibili, cariche di principi umanitari di libertà e democrazia.

La misera iracondia che questo piccolo ‘punto’ disumano ha ‘vomitato’ addosso al mondo e al popolo dell’Ucraina, sta producendo fughe di terrore, offese al territorio, morti colpevoli solo di stare in una nazione che il piccolo omino del Cremlino vuole far sua, come un bambino senza una matura coscienza, vuole strappare dalle mani della sorellina il giocattolo per farlo suo, per giocarci da solo. Certo, il bambino, non è cosciente del male che fa alla sorellina, e forse anche lo stesso piccolo Zar sembra non essere cosciente del pericolo che sta creando a sé e al mondo intero.

Il valore della comunità mondiale è frutto di tante articolazioni e, proprio un saggio dialogo, non può che essere composto da moltissime virgole, per dare alle frasi il bisogno di respirare, di confrontarsi, di riflettere, di meditare con tanta attenzione e ponderatezza. No, non è possibile rapportarsi con chi pone un possente punto e basta, con chi crede di poter offendere il mondo a suo volere e piacere. Un punto e basta, un punto è poi niente, prepara la strada, in questo nostro complicato contesto relazionale, alle morti insensate, a una graduale fine del mondo.

Il punto assoluto, categorico, che chiude ogni rapporto umano vietando ogni altra parola, è posto solo da chi indossa l’abito del dittatore.

E la storia, a proposito di dittatori, è piena di brutte e ferali conclusioni perché, prima o poi, le parole sane, sagge, semplici, amichevoli e democratiche riprenderanno il loro umanitario dialogo, lasciando nella più funesta solitudine il punto dittatore. E prima di tutto morirà d’inedia, quasi sempre rinnegato dalla maggioranza di persone che vogliono dialogare per il bene della vita di tutti in questa Terra.

Il veggente e premonitore di queste brutte sorti, oltre naturalmente alla storia d’ogni popolo, è anche stato il nostro semplice e profondo uomo di parole, Gianni Rodari (1920-1980). Questo poeta e scrittore lo ha ipotizzato con una breve, giocosa per quanto intelligente e profonda metafora: ci ha indicato la fine, ormai segnata, di ogni piccoletto “punto” disumano che si crede di poter fare il dittatore:

Un punto piccoletto,

superbo e iracondo,

“Dopo di me” gridava

“verrà la fine del mondo!”.

Le parole protestarono:

“Ma che grilli ha pel capo?

Si crede un Punto-e-basta,

e non è che un Punto-e-a-capo”.

Tutto solo a mezza pagina

lo piantarono in asso

e il mondo continuò

una riga più in basso.

Si caro Zar Putin, lei, prima o poi, resterà solo, mentre la vera e la giusta vita in questa Terra continuerà dopo quel suo brutale e minuscolo ‘punto’ illuso di essere un dittatore!