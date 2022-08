Da quando l’aggressione militare russa contro l’Ucraina è iniziata nella primavera del 2014, il vivace settore della società civile ucraina è stato in prima linea negli sforzi del Paese per contrattaccare. Il supporto fornito dalla società civile ha spaziato dalle basi come barattoli di marmellata e forniture di biancheria intima pulita per le truppe a contributi più sofisticati come occhiali per la visione notturna e equipaggiamento dei droni.

Negli ultimi otto anni di ostilità con la Russia, la società civile ucraina ha acquisito un’esperienza inestimabile ed è diventata altamente qualificata nel soddisfare i bisogni spesso complessi e urgenti delle forze armate del Paese. Ciò ha portato allo sviluppo di reti semi-formali che spesso operano in stretto coordinamento con diverse unità militari.

Sebbene gli aiuti militari chiave come l’artiglieria e i sistemi missilistici possano essere forniti solo a livello interstatale, avrebbe anche senso sviluppare la cooperazione tra la società civile ucraina e i partner internazionali del Paese. La società civile ha dimostrato dal 2014 di essere estremamente efficace nel portare a termine i tipi di compiti piccoli ma essenziali che possono mantenere un esercito in funzione sul campo mentre supera le sfide che emergono abitualmente durante la guerra.

Le competenze che gli attivisti della società civile ucraina possono offrire sono particolarmente applicabili all’ambiente spesso estremo di oggi. Mentre la comunità internazionale cerca di mantenere l’Ucraina militarmente ben rifornita di armi sofisticate, l’esperienza del settore della società civile del Paese può aiutare a garantire che i picchi di capacità militare avvengano senza intoppi e che le esigenze fondamentali siano soddisfatte.

È importante capire che la società civile ucraina si è evoluta in una piattaforma senza rivali che offre accesso diretto alle unità combattenti e ad altri aspetti dell’esercito del Paese. Ciò include la capacità di raccogliere informazioni accurate sui bisogni più immediati e urgenti delle forze in prima linea.

Gli attivisti sono anche molto abili nell’agire sulla base di queste informazioni. Date le giuste risorse, possono spesso ridurre i tempi di consegna a giorni o addirittura ore. Oltre agli ovvi vantaggi pratici di tale efficienza, tempi di risposta rapidi forniscono anche alle truppe in prima linea un enorme aumento del morale e rafforzano i legami tra i militari e i volontari civili del Paese. In questo momento di grave pericolo nazionale, tali legami non hanno prezzo.

Come qualcuno che ha assistito all’evoluzione del ruolo in prima linea della società civile ucraina negli ultimi otto anni, sono fiducioso che una maggiore cooperazione con i partner internazionali dell’Ucraina darebbe i suoi frutti. L’Ucraina sarebbe in grado di utilizzare appieno le reti informali ma estese già esistenti, sfruttando al contempo al massimo l’esperienza accumulata in anni di diverse attività in tempo di guerra. In effetti, la combinazione delle maggiori risorse occidentali con le attitudini uniche della società civile ucraina potrebbe avere un impatto significativo sul futuro corso dell’intero conflitto.

C’è una lunga storia di impegno internazionale di successo con la società civile nell’Europa centrale e orientale. Durante l’era post-sovietica, la società civile ucraina ha spesso aperto la strada in termini di cooperazione internazionale ed è stata costantemente in prima linea nella graduale transizione del paese dall’autoritarismo verso una società più riconoscibilmente democratica.

Nell’ambiente odierno in tempo di guerra, i contributi forniti dalla società civile ucraina sono immediatamente evidenti. Oltre all’importante ruolo che svolgono a sostegno dell’esercito, i gruppi di volontari spesso aprono la strada anche quando si tratta di fornire supporto umanitario agli ucraini che si trovano sfollati o traumatizzati dal conflitto. Questo è un altro settore in cui una cooperazione molto più stretta a livello governativo e internazionale non solo è possibile ma auspicabile.

Il settore della società civile ucraina è una forza chiave per un cambiamento positivo con una comprovata esperienza nel raggiungimento di risultati. È una risorsa che dovrebbe essere sostenuta molto più attivamente dai partner internazionali del Paese. Questo sostegno potrebbe assumere la forma di sovvenzioni finanziarie, partenariati di aiuto, iniziative di formazione, cooperazione di distribuzione e molto altro.

Senza una fine immediata in vista della guerra, la comunità internazionale deve pianificare un impegno a tempo indeterminato a sostegno dell’Ucraina. Ciò comporterà necessariamente forniture di armi in corso e sostegno finanziario. Guardando al futuro, il sostegno occidentale andrà molto oltre se i partner dell’Ucraina sfrutteranno la straordinaria infrastruttura della società civile già esistente.

