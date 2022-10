Ucraina: la Slovacchia vuole che la Russia vinca

Un sondaggio pubblicato di recente che ha mostrato che un numero significativo di slovacchi vuole che la Russia vinca la guerra in Ucraina ha suscitato enormi polemiche nel Paese.

Jakub Goda, un noto combattente della disinformazione, è stato tra le prime persone a condividere il suo scetticismo iniziale sul sondaggio, pubblicato il 14 settembre, e a riflettere sul perché doveva essere sbagliato alla luce di ricerche precedenti che avevano raccontato una storia diversa.

In un post su Facebook, Goda ha alluso ai dati pubblicati a maggio dal think tank Globsec con sede a Bratislava. Nonostante la forte presenza dellapropaganda russa nel panorama mediatico del Paese, i dati hanno rilevato che oltre il 50% degli slovacchi ha incolpato la Russia per la guerra in Ucraina, il 62% degli slovacchi ha percepito la Russia come una minaccia e il 72% ha sostenuto la NATO. Dati di fine marzo.

«Non posso ammettere che sia ancora più oscuro di quanto pensassi, quindi sto ipotizzando e cercando scuse», ha scritto Goda su Facebook, mettendo in dubbio la scala a 10 punti utilizzata e persino la stessa agenzia elettorale che ha condotto il sondaggio.

L’agenzia elettorale in questione era MNFORCE, che insieme all’Accademia slovacca delle scienze (SAV) ha prodotto l’ultima indagine ‘Come stai, Slovacchia?‘. Negli ultimi due anni, questo sondaggio ha cercato di mappare gli atteggiamenti degli slovacchi modellati dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra in Ucraina. Il 18-22 luglio l’agenzia elettorale ha posto 54 domande via Internet a 1.000 intervistati, di cui due riguardavano la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Non appena il quotidiano ‘Denník N‘ ha pubblicato il 14 settembre la sua analisi di una di queste due domande, «Come vorresti che finisse la guerra?», i numeri dei sondaggi hanno suscitato un grande clamore. Oltre all’acceso dibattito sui social media, anche diverse testate giornalistiche straniere hanno condiviso i numeri sui loro siti web.

GRAFICO 1

Secondo il sondaggio, il 20,6% degli intervistati ha dichiarato a luglio che vorrebbe sicuramente che la Russia fosse il chiaro vincitore della guerrarispetto al 19,9% degli intervistati che ha detto lo stesso sull’Ucraina.

Eppure è stata la scala di valutazione 1-10 utilizzata nel sondaggio, che i ricercatori hanno impiegato per valutare fino a che punto gli intervistati potrebbero desiderare una vittoria dell’Ucraina o della Russia nella guerra, che ha diviso maggiormente le persone.

Per fugare ogni dubbio sul sondaggio, i cui risultati nella sua interezza saranno pubblicati tra diversi mesi, il giornalista di ‘Denník N‘ Daniel Kerekes ha dato seguito alla sua analisi e ha pubblicato un’intervista con il sociologo SAV Miloslav Bahna, uno degli autori del sondaggio.

Mentre Goda ha accettato la spiegazione Facebook in 13 punti di Kerekes riguardo al sondaggio e la difesa di Bahna dei suoi risultati, l’esperto ucraino econsigliere del Primo Ministro Alexander Duleba ha preso una linea diversa. «Il sondaggio non ha valore informativo», ha detto Duleba a ‘Rádio Expres‘, la stazione radio più ascoltata del Paese, nella sua critica alla metodologia applicata.

Tuttavia, l’esperto di sicurezza delle informazioni Tomáš Kriššák dell’azienda Gerulata Technologies non è d’accordo e ha affermato di considerare il sondaggio un segnale di avvertimento. «La sicurezza delle informazioni è stata sottovalutata in Slovacchia per molto tempo», ha affermato.

Gli esperti sottolineano che i sondaggi non sono una scienza esatta e che i sondaggi dipingono un quadro di una situazione nel particolare momento in cui vengono effettuati.

Nelle settimane precedenti l’indagine, la Russia se la cavava meglio dell’Ucraina nel conflitto, anche se l’Ucraina ha continuato a ricevere armi dall’Occidente. La NATO aveva invitato Finlandia e Svezia a unirsi all’alleanza e aveva accettato di espandere le truppe ad alta prontezza. E una crisi politica in Slovacchia e la crisi energetica indotta dalla guerra cominciavano ad apparire più frequentemente come argomenti nei media. Tutte queste notizie, oltre alla propaganda russa e le opinioni filo-russe detenute e presentate da alcuni politici slovacchi di alto profilo, come l’ex Primo Ministro Robert Fico, avrebbero potuto plasmare le opinioni degli intervistati in un modo o nell’altro.

Osservando la scala di valutazione e i risultati matematici, fino al 52,1% degli intervistati (1-5) ha dichiarato di desiderare una vittoria russa, mentre il 30% (6-10) ha affermato di sperare che l’Ucraina vinca. Quasi il 18 per cento ha detto: «Non lo so».

Tra le persone che hanno espresso il maggior sostegno alla Russia nel sondaggio c’erano quelle che non sono state vaccinate, sostengono i partiti di estrema destra o l’ex partito al governo Smer, e sono meno istruite.

Sorprendentemente, secondo i dati pubblicati, gli intervistati sulla trentina avevano le più forti opinioni filo-russe. Di solito sono i pensionati slovacchi ad avere la massima simpatia per la Russia.

Bahna, che sostiene la sua decisione di utilizzare la scala a 10 punti nonostante le critiche, ha affermato di definire i valori da 4 a 7 come posizione intermedia/neutrale. «Nel caso della domanda posta, significherebbe un desiderio di un legame tra Russia e Ucraina», ha detto il sociologo.

Quindi, la percentuale di intervistati che desiderano una vittoria russa (1-3) si attesterebbe al 32,4%. Al contrario, il 25,5 per cento rappresenterebbe gli intervistati (8-10) che vorrebbero che l’Ucraina sconfigga la Russia.

Se si sommassero i valori 4-7 e la percentuale del «non so», significherebbe che il 42,1 per cento desidera il pareggio o non ha alcun interesse per la guerra.

Esperti come Václav Hřích, capo dell’agenzia elettorale AKO, e Dominika Hajdu di Globsec vedono un problema nell’uso della scala di valutazione dettagliata, hanno detto al canale televisivo ‘Markíza‘. Hřích ha detto che avrebbe preferito una scala più semplice, mentre Hajdu ha sottolineato che gli slovacchi tendono a segnare ‘5’ invece di «Non lo so» nei sondaggi per evitare di ammettere di non conoscere la risposta. Eppure ‘5’ non rappresenta matematicamente un numero neutro, qualcosa che le persone potrebbero dimenticare quando compilano un sondaggio.

Inoltre, prima che gli intervistati rispondessero alla domanda su chi secondo loro dovrebbe vincere la guerra, hanno dovuto rispondere alla domanda su come dovrebbe finire la guerra. «L’opinione che la Russia avrebbe vinto in modo significativo ha prevalso», ha rivelato Bahna a ‘Denník N‘. Ha anche ammesso che alcuni intervistati avrebbero potuto trascurare la differenza di significato della seconda domanda. «Tuttavia, la maggior parte delle risposte non sono identiche», ha sottolineato.

Il sociologo ha anche difeso il metodo utilizzato per i sondaggi online anche se le persone senza accesso a Internet erano state escluse dall’indagine. Dopo due anni di applicazione della metodologia e di confronto con altre, ha affermato che le differenze sono trascurabili.

Per quanto riguarda la qualità degli intervistati che vengono utilizzati da MNFORCE, i ricercatori dietro il sondaggio hanno affermato che l’agenzia elettorale è membro di ESOMAR, un’organizzazione che sostiene l’uso etico e responsabile dei dati nell’analisi e nella ricerca.

Un’altra critica sollevata da alcuni sui social media riguardava il proprietario di MNFORCE Andrej Kičura, che è imparentato con Kajetán Kičura. Quest’ultimo è un ex funzionario di alto rango che è accusato di corruzione e manipolazione negli appalti pubblici.

«È una coincidenza», ha detto Juraj Caránek di Seesame, un’agenzia di pubbliche relazioni coinvolta nel ‘Come stai, Slovacchia?‘. Kajetán Kičura non ha nulla a che fare con MNFORCE e non paga per i sondaggi, ha sottolineato.

A più di sette mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, il conflitto si è trasformato da una realtà che spaventava gli slovacchi e suscitava solidarietà con i suoi rifugiati in un argomento politico polarizzante.

Subito dopo l’inizio dell’invasione, MNFORCE e SAV hanno condotto un rapido sondaggio per verificare se gli slovacchi fossero d’accordo con la condanna dell’invasione da parte del loro governo: il 78,2% aveva sostenuto la decisione, sebbene solo il 42% fosse pienamente convinto che fosse giusta. Quando ad aprile è stato chiesto agli intervistati dell’orientamento geopolitico della Slovacchia, il 46% ha affermato che la Slovacchia avrebbe dovuto rimanere neutrale tra la Russia e l’Occidente. Solo l‘8% ha affermato che la Slovacchia doveva schierarsi dalla parte della Russia e il numero di coloro che avrebbero preferito sostenere l’Occidente era aumentato al 39% dal 26% nel 2014.

Eppure i numeri e la solidarietà inizialmente incoraggianti sembrano ora capovolgersi. Ad esempio, i rifugiati sono ora sempre più visti come un peso per la società slovacca.

Dall’inizio della guerra, i ricercatori hanno anche posto la domanda «Di chi è la colpa della guerra?» A marzo, il 76% dei 1.851 intervistati ha accusato la Russia. Tale numero era sceso al 68% ad agosto, secondo i sondaggi online della SAV e di due università nella Slovacchia orientale. «Anche in questo caso, non è chiaro se la maggioranza del pubblico sarebbe fortemente convinta che solo la Russia sia l’aggressore», ha detto Bahna a ‘Denník N‘.

GRAFICO 2

Kriššák non è sorpreso dal calo del sostegno all’Ucraina in una società così polarizzata come quella slovacca. Lo spazio informativo slovacco è stato per molto tempo sotto il controllo dei propagandisti russi, ha osservato.

La Slovacchia è uno dei Paesi più vulnerabili alle teorie del complotto nella regione, secondo il rapporto Globsec di quest’anno. A maggio, i membri del Congresso degli Stati Uniti hanno scritto una lettera a Facebook per fare di più per combattere la disinformazione sulla versione in lingua slovacca di Facebook. «Il controllo della narrativa si traduce anche nella formazione dell’opinione pubblica e nel modo in cui le persone pensano e inquadrano gli eventi attuali», ha affermato Kriššák.

Altri esperti condividono questo punto di vista. Hajdu di Globsec ha affermato di non essere stata particolarmente scioccata dalle ultime scoperte di SAV e MNFORCE. Come ha detto a ‘Markíza‘, circa un terzo degli slovacchi sembra essere russofili, qualunque cosa accada. L’analista politico Grigorij Mesežnikov, d’altra parte, ha descritto i risultaticome la bussola morale infranta degli slovacchi. «Tralasciare ciò che sta accadendo in Ucraina, preoccuparsi solo dei prezzi dell’energia e indicare i problemi che la guerra comporta per la Slovacchia è egoismo nazionale», ha affermato l’analista politico.

L’ex Ministro delle Finanze slovacco ed ex consigliere dei politici ucraini, Ivan Mikloš, è andato ancora oltre in un editoriale per il quotidiano ‘Sme‘, in cui ha scritto che gli slovacchi che desiderano una vittoria in Russia non considerano davvero la Slovacchia la loro casa. «Se la nostra casa, la nostra patria e valori come la libertà, l’indipendenza, la nostra integrità territoriale sono importanti per noi, allora ne comprendiamo l’importanza e la santità non solo nel caso in cui siano minacciati in casa, ma anche ovunque, ancor di più nel Paese vicino», ha scritto.