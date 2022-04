La seconda fase dell’invasione russa dell’Ucraina è in corso. La portata della guerra sembra ora stabilire il pieno controllo sul Donbas e sull’Ucraina meridionale. In caso di successo, ciò significherebbe l’occupazione russa di circa un terzo dell’Ucraina, tagliando fuori il paese dai suoi porti del Mar Nero, inclusa Odessa.

Se pienamente realizzati, questi obiettivi sollevano anche la prospettiva profondamente preoccupante di una mossa russa sulla Moldova e la sua regione separatista della Transnistria. La seconda fase della guerra di Putin potrebbe quindi implicare un’escalation più seria.

La strategia di politica estera della Russia nei confronti dei suoi vicini è intimamente legata all’aspirazione di lunga data di Vladimir Putin di trasformare la Russia in una grande potenza simile all’Unione Sovietica, di cui ha lamentato la fine come una catastrofe geopolitica. Oltre a ricreare l’Unione Sovietica, la Russia ha bisogno di regimi politici amichevoli nei paesi vicini, o almeno di regimi che può influenzare e impedire che scivolino nell’orbita occidentale dell’UE e della Nato.

Per molto tempo, una delle principali leve della Russia di tale influenza sono stati i cosiddetti “stati di fatto” nelle ex repubbliche dell’ex Unione Sovietica. Questi includono l’Abkhazia e l’Ossezia meridionale in Georgia, la Transnistria in Moldova e, dal 2014, le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk (DPR) e Luhansk (LPR) nella regione del Donbas. Il prezzo di Mosca per ripristinare il controllo di queste regioni separatiste nei loro paesi sarebbe quello di legittimare lì i regimi di delega. Ciò darebbe al Cremlino un’influenza a lungo termine sulle scelte di politica estera di questi paesi. Questo è sempre stato un non-starter.

Ma ciò non sminuisce il valore territoriale di queste aree. Riconoscendo l’Abkhazia e l’Ossezia meridionale nel 2008, annettendo la Crimea nel 2014 e riconoscendo il DPR e l’LPR nel 2022, la Russia ha raggiunto almeno in parte il suo obiettivo di ripristinare una sfera di influenza affidabile oltre i suoi confini. Questa strategia è ora evidente nelle ultime mosse della Russia in Ucraina, incluso l’annuncio di un “referendum sull’indipendenza” nella città chiave del sud di Kherson il 27 aprile 2022.

L’obiettivo di Mosca di occupare tutta l’Ucraina meridionale è la logica conclusione di questa strategia. Tuttavia, riflette quanto le cose siano cambiate rispetto alle aspirazioni originali della Russia. Dall’ultimatum per la resa incondizionata di Kiev nel febbraio 2022, alle richieste che l’Ucraina riconosca l’indipendenza della DPR, LPR e l’annessione della Crimea il mese successivo, ora sembra che un accordo negoziato sui termini russi sia sempre meno probabile.

Destinazione Transnistria?

In caso di successo, l’accaparramento con la forza che il Cremlino sta ora perseguendo creerebbe anche un ponte di terra verso la Transnistria – uno dei primi stati de facto controllati dalla Russia – qualcosa che era già sembrato essere una possibilità dopo l’annessione della Crimea nel 2014.

C’è molto poco entusiasmo in Transnistria per essere stati coinvolti nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Ma c’è anche una capacità limitata di resistere alle ambizioni di Mosca se le forze russe avanzassero fino in fondo. Lascerebbe la Moldova ancora più esposta all’aggressione russa, dato che non ha neanche lontanamente le capacità difensive dell’Ucraina, nonostante abbia un “accordo di cooperazione” con l’alleanza che include la fornitura di truppe allo sforzo di mantenimento della pace della Nato in Kosovo dal 2014.

Inoltre, data la considerevole comunità etnica russa e di lingua russa del paese, il Cremlino probabilmente griderebbe di nuovo al “genocidio” per giustificare l’aggressione militare contro la Moldova e potrebbe fare affidamento su una piccola minoranza di sostenitori intransigenti filo-russi per eseguire i suoi ordini, spingendo per più Referendum sull’indipendenza.

Quindi, indipendentemente dalle capacità effettive, il Cremlino ha chiari incentivi a perseguire i suoi obiettivi di seconda fase di catturare più territorio ucraino e trincerarsi e i suoi delegati lungo l’intera costa del Mar Nero.

Le conseguenze del successo russo sarebbero estremamente dannose per l’Ucraina. Il controllo del governo centrale sarebbe limitato a un territorio senza sbocco sul mare ed economicamente devastato. I principali centri abitati, inclusa la capitale Kiev, sarebbero probabilmente facilmente raggiungibili dall’artiglieria russa e i missili e le linee del fronte rimarrebbero zone altamente instabili di conflitto a bassa intensità. Nel frattempo, un gran numero di cittadini ucraini sarebbe soggetto a un brutale regime di occupazione russa i cui eccessi sono stati visti in luoghi come Bucha.

Mantenere la pressione su Putin

Questi calcoli rendono chiaro che l’Ucraina continuerà a fare tutto il possibile per difendere questi territori. L’Occidente dovrà continuare a sostenere questi sforzi e dovrà fare di più e più rapidamente per la sua strategia di contenimento proattivo – prevenendo un’estensione della guerra nei paesi vicini e diminuendo gradualmente la capacità di Mosca di combattere e mantenere il territorio in Ucraina – per continuare lavorare.

Il programma di sanzioni dell’Occidente deve essere ampliato, soprattutto quando si tratta di petrolio e gas russi. La fornitura di equipaggiamento militare deve essere intensificata per consentire all’Ucraina di resistere e alla fine respingere gli invasori russi. Questo non è esente da rischi e costi né per l’Ucraina né per i suoi partner occidentali. È probabile che la Russia aumenti ulteriormente i suoi attacchi aerei e possibilmente amplierà il suo elenco di obiettivi, specialmente lungo la costa del Mar Nero, come è stato evidente con il recente attacco missilistico a Odessa.

Inasprire il regime delle sanzioni danneggerà anche l’Occidente. Ma le alternative sono peggiori. Non solo per l’Ucraina, ma anche per la Moldova. Un successo russo sulla falsariga dei suoi obiettivi dichiarati della cosiddetta seconda fase della sua aggressione contro l’Ucraina renderà anche più probabile il confronto diretto tra la Nato e la Russia. E quasi certamente incoraggerebbe Putin a cercare di ottenere con la forza ciò che non è riuscito a ottenere nella sua proposta di nuovo accordo Nato-Russia del dicembre 2021: il ritiro delle forze Nato dai territori di tutti i 14 stati che hanno aderito all’alleanza dalla fine del freddo la guerra.

Fermare Putin in Ucraina è l’unico modo realistico per evitare una tragedia di proporzioni ancora maggiori e l’allargamento del conflitto in un secondo Paese. Prima l’Occidente se ne rende conto e agisce di conseguenza, maggiore è la probabilità di contenere efficacemente la Russia e preservare la possibilità di pace e stabilità future in Ucraina e oltre.