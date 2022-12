Ucraina: la sconfitta della Russia deve essere la massima priorità globale per il 2023

In un saggio per il Consiglio Atlantico pubblicato nel dicembre 2021, ho affermato che il futuro dell’Europa si deciderà in Ucraina. Un anno dopo, quella che prima poteva sembrare un’affermazione audace è ora un fatto riconoscibile. L’Ucraina è diventata lo scudo dell’Europa, difendendo il continente lungo una linea del fronte di 2.500 chilometri.

Con ogni nuovo successo dell’esercito ucraino, le minacce alla NATO e all’Unione Europea diminuiscono. Negli ultimi dieci mesi, l’Ucraina ha distrutto un gran numero di unità dell’esercito russo che si sono addestrate per decenni per attaccare l’Occidente. Il potenziale militare della Russia richiederà anni per riprendersi. L’eroismo dell’Ucraina ha fatto guadagnare all’Europa tempo prezioso per ripensare il suo approccio alla sicurezza e alla difesa.

Questa rivalutazione dovrebbe iniziare con una franca riflessione sugli eventi degli ultimi dodici mesi. Ogni singolo avvertimento ucraino prebellico sulle probabili conseguenze di un’invasione russa su vasta scala si è avverato, dai milioni di rifugiati alle crisi energetiche e alimentari globali. Un anno fa, i leader tedeschi insistevano ancora sul fatto che il gasdotto Nord Stream II fosse un progetto puramente economico. Ora è dolorosamente ovvio che non si può tornare a questo tipo di ‘business as usual’ con la Russia di Putin.

Da quando l’invasione russa è iniziata il 24 febbraio, la comunità internazionale ha adottato una serie di misure appropriate per sanzionare la Russia e ha fornito all’Ucraina un sostegno vitale che ha cambiato il corso della guerra. Tuttavia, resta il fatto che abbiamo richiesto la maggior parte di questi passaggi prima dell’invasione, solo per sentirci dire che era impossibile. Questa cautela si è rivelata estremamente costosa.

Né il pericolo è limitato alla stessa Russia. Negli ultimi mesi, Mosca ha cercato di formare coalizioni criminali con altri regimi terroristi. La Russia e l’Iran stanno ora testando tecnologie di droni economiche ma letali contro obiettivi civili ucraini. Non sorprenderà se queste armi saranno presto dispiegate altrove. Le tecnologie militari russe offerte all’Iran in cambio del loro sostegno in Ucraina rappresentano un’ulteriore minaccia per la stabilità internazionale.

Sia alla Russia che all’Iran sono state precedentemente offerte ampie opportunità per perseguire politiche di integrazione globale a condizioni molto generose. Invece, hanno scelto consapevolmente il confronto e hanno cercato di utilizzare come arma qualsiasi cosa, dalle forniture energetiche e alimentari ai migranti e ai social media. Ciò dimostra la follia dei precedenti sforzi per placare Vladimir Putin e fornisce una forte indicazione di ciò che possiamo aspettarci se i leader occidentali non adotteranno una posizione più risoluta. La già allarmante situazione della sicurezza di oggi non farà che peggiorare se la Russia non sarà definitivamente sconfitta nel 2023.

Il mondo ha già pagato un prezzo terribile per aver consegnato alla Russia l’iniziativa geopolitica. Per l’Ucraina, questo ha incluso decine di migliaia di vite e distruzioni su una scala mai vista in Europa dalla seconda guerra mondiale. Per la più ampia comunità internazionale, i costi economici si possono già contare in migliaia di miliardi di dollari. Chiaramente, è tempo di provare una formula diversa.

Il primo passo per affrontare l’attuale crisi della sicurezza è riprendere l’iniziativa. Ciò significa adottare dure misure preventive piuttosto che limitarsi a reagire alla Russia. È fondamentale riconoscere le nuove realtà di sicurezza create dall’aggressione russa e respingere i tentativi di resuscitare le politiche fallite e screditate del passato. Non si può tornare indietro allo status quo prebellico. Soprattutto, i leader occidentali devono identificare in modo inequivocabile la sconfitta della Russia come un obiettivo raggiungibile e desiderabile.

Il prossimo anno offrirà all’Occidente l’occasione perfetta per farlo bene. Prevediamo di affrontare molte delle stesse sfide alla sicurezza incontrate nel 2022, inclusa la possibilità di nuove importanti offensive russe contro Kiev e altre città ucraine. Quando l’invasione di Putin è iniziata il 24 febbraio, il mondo è rimasto inizialmente sbalordito. Questa volta non ci possono essere scuse del genere.

La Russia sta attualmente cercando di guadagnare tempo per riarmarsi. Sta bombardando le infrastrutture energetiche dell’Ucraina e creando una catastrofe umanitaria per costringere l’Ucraina a tornare al tavolo dei negoziati. Parallelamente, ogni sorta di voce chiede un ritorno alla diplomazia e sostiene una pace di compromesso favorevole al Cremlino che non farebbe altro che preparare il terreno per più guerra. Questa è la sfida più immediata per la comunità internazionale. I partner dell’Ucraina devono respingere tali appelli e sottolineare che la pace è impossibile senza la sconfitta della Russia.

Invece di cercare scappatoie salvafaccia per Putin, i politici occidentali dovrebbero ora cercare di capitalizzare la debolezza della Russia. Ciò significa fornire all’Ucraina le difese aeree, i missili a lungo raggio, i carri armati e gli aerei di cui abbiamo bisogno per porre fine alla guerra.

In caso contrario, non si eviteranno le escalation, come affermano alcuni critici. Al contrario, l’esitazione da parte dei partner internazionali dell’Ucraina incoraggia solo il Cremlino a continuare la sua aggressione. Qualcuno crede ancora seriamente che non dare all’Ucraina aerei da combattimento occidentali renderà il mondo al sicuro dalla prossima invasione della Russia? L’assenza di adeguati sistemi di difesa aerea impedirà al Cremlino di acquisire missili balistici iraniani? È tempo di abbandonare tali illusioni.

Nel 2022, l’Ucraina ha dimostrato di essere più che in grado di utilizzare con grande efficacia le forniture di armi occidentali. Con la Russia che sta ora tentando di riorganizzarsi e preparare una nuova ondata di attacchi, non ha senso ritardare le consegne di armi sulla base di timori mal riposti di escalation. Ciò porterà solo a più vittime e aumenterà il prezzo dell’eventuale sconfitta della Russia. Invece, l’Occidente deve imparare le lezioni dell’anno passato e agire con decisione.

Di volta in volta, i successi sul campo di battaglia dell’Ucraina hanno confermato che l’unica lingua negoziale riconosciuta dalla Russia è la lingua della forza. L’Ucraina ha costretto l’esercito di Putin a ritirarsi da tutto il nord del Paese e ha messo in rotta le truppe russe nelle regioni di Kharkiv e Kherson. L’affondamento dell’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero e la distruzione di bombardieri strategici nelle basi all’interno della Russia si sono dimostrati molto più efficaci nell’attirare l’attenzione della Russia rispetto a qualsiasi gesto diplomatico.

Se l’Ucraina non riceverà il sostegno necessario nel 2023, le crescenti sfide odierne alla sicurezza si moltiplicheranno in modo esponenziale in tutto il mondo. Un’ampia gamma di regimi autoritari sta monitorando da vicino gli sviluppi in Ucraina e considererà qualsiasi successo russo come un via libera per i propri atti di aggressione. C’è anche il pericolo che altre regioni del mondo si dimostrino meno capaci di difendersi rispetto all’Ucraina.

Questo cupo scenario è sia prevedibile che del tutto evitabile. Se la comunità internazionale fornisce forniture militari sufficienti, ci sono tutte le ragioni per credere che l’Ucraina finirà il compito di sconfiggere la Russia nel 2023. Ciò manderebbe un messaggio clamoroso a qualsiasi dittatore e conquistatore del mondo che la forza non è uno strumento di politica estera praticabile.

Una vittoria ucraina porterebbe con sé la prospettiva di una pace sostenibile e l’opportunità di sfruttare il vasto potenziale del Paese. Le conseguenze si sentirebbero anche ben oltre i confini dell’Ucraina, con la situazione della sicurezza che potrebbe migliorare notevolmente nei Balcani, nel Medio Oriente, nel Caucaso e fino all’Asia centrale e all’Africa. Su scala globale, il successo dell’Ucraina rinvigorirebbe l’intero mondo democratico, dimostrando al contempo la rinnovata forza dell’ordine internazionale basato sulle regole.

Il mondo entra nel 2023 a un bivio. La Russia cerca di smantellare il progresso degli ultimi decenni e trascinarci tutti indietro in un’era di aggressione imperiale, ma il Cremlino deve prima superare la resistenza ucraina. Se la Russia sarà decisamente sconfitta in Ucraina, la strada sarà aperta verso un pianeta più sicuro e più prospero. Garantire questa sconfitta deve essere la massima priorità della comunità internazionale nel 2023.

La versione originale di questo intervento è qui.