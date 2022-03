Gli Emirati hanno celebrato la loro incapacità di condannare l’invasione russa dell’Ucraina nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come la fine di un’era in cui lo Stato del Golfo ha preso spunti di politica estera dagli Stati Uniti. Tuttavia, gli Emirati potrebbero festeggiare prematuramente.

Poiché gli Emirati Arabi Uniti hanno preso il posto della Russia questo mese come presidente del Consiglio, Abdulkhaleq Abdulla, un politologo le cui opinioni spesso riflettono il pensiero nei circoli ufficiali degli Emirati, ha affermato che l’astensione degli Emirati Arabi Uniti ai voti delle Nazioni Unite “era coerente con il nuovo attivismo di politica estera degli Emirati Arabi Uniti, che deriva dall’essere fiduciosi nelle proprie decisioni e nel proprio approccio alla politica globale e regionale”.

Abdulla ha proseguito dicendo che “finalmente siamo abbastanza indipendenti, abbastanza competenti per assumere questo tipo di posizione, che è coerente con il nostro modo di fare le cose. Forse non risuona molto bene a Washington, ma è così le cose andranno da ora in poi”.

Il tempo lo dirà. Non sarebbe la prima volta che gli Emirati Arabi Uniti fanno scommesse geopolitiche rischiose che si sono ritorte contro, come i suoi interventi in Yemen insieme all’Arabia Saudita e alla Libia. Gli interventi facevano parte di uno sforzo regionale più ampio per annullare i risultati delle rivolte popolari arabe del 2011 che hanno rovesciato quattro autocrati e per contrastare gli islamisti.

La crisi ucraina potrebbe costringere i Paesi del Medio Oriente come gli Emirati Arabi Uniti a ripensare alle loro posizioni appena trovate con un tocco di ironia. È probabile che la crisi dimostri che possono coprire solo così tanto per compensare una percepita diminuzione dell’impegno degli Stati Uniti per la loro sicurezza e a causa dei loro significativi legami economici con la Cina.

In un doppio smacco, la crisi ucraina potrebbe potenzialmente innescare dure scelte di sicurezza e alleanza e un altro round di protesta popolare in quello che sarebbe il secondo decennio di sfida e dissenso, innescato in parte dalla carenza di grano e dall’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Anche se la protesta negli Emirati Arabi Uniti, uno dei Paesi più ricchi della regione, è improbabile, gli autocrati mediorientali potrebbero scoprire che, come gli ucraini che mettono la propria vita in pericolo per fermare i russi, i mediorientali possono solo essere intimiditi così tanto.

Le recenti proteste in Giordania e Tunisia e il fatto che gli anni 2010 siano stati bloccati dalla protesta e dal rovesciamento dei leader in Egitto, Tunisia, Libia e Yemen nel 2011 e Libano, Iraq, Algeria e Sudan nel 2019/2020, illustrano il punto.

Si ritiene che la siccità e la ridotta produzione agricola che ha convinto le persone a trasferirsi dalle campagne alle città siano parte del carburante che ha guidato le proteste anti-governative in Siria nel 2011, che hanno risucchiato il paese in una guerra devastante e sanguinosa durata un decennio. L’aumento dei prezzi dei cereali ha provocato rivolte in Egitto già nel 1977. La crisi ucraina potrebbe costringere l’Egitto a rischiare nuovamente un aumento dei prezzi del pane.

Paesi come Siria, Libia, Turchia, Libano ed Egitto, il più grande acquirente di grano al mondo, fanno affidamento su Russia e Ucraina per almeno la metà delle loro importazioni di grano. Tuttavia, tali importazioni sono state messe a repentaglio dalla chiusura dei porti ucraini e dalle dure sanzioni imposte da Stati Uniti, Europa e altri alla Russia.

I prezzi del grano sono aumentati questa settimana ai livelli più alti dal 2009. L’aumento è arrivato sulla scia dell’aumento del 27% dello scorso anno causato da problemi alla catena di approvvigionamento e dal maltempo che ha colpito i raccolti interni in Iran, Siria, Turchia ed Egitto.

In contrasto con gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti e la Russia possono vedere negli occhi il loro percepito bisogno di prevenire o respingere rivolte popolari come le rivolte arabe o le rivoluzioni colorate in Ucraina e altrove nell’ex mondo comunista. Tuttavia, ciò non farà molto per le esigenze di sicurezza regionale degli Emirati Arabi Uniti se lo stato del Golfo e gli Stati Uniti prenderanno strade sempre più diverse.

A dire il vero, le tensioni nelle relazioni USA-EAU sono evidenti da tempo. Ad esempio, a dicembre gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso i colloqui sull’acquisizione di jet F-35 di fabbricazione statunitense, ampiamente considerati l’aereo da combattimento più avanzato del mondo.

Il mese scorso, gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che stavano acquistando una dozzina di aerei da addestramento e da combattimento leggeri cinesi L15 quasi fino al giorno in cui le truppe russe sono entrate in Ucraina.

Mentre gli Stati Uniti e l’Europa stringono il cappio al collo di Mosca, gli Emirati Arabi Uniti potrebbero scoprire che diversificare le relazioni economiche è una cosa, diversificare le alleanze un’altra.

Se le forze armate russe sono emerse vincitrici dal sostenere il regime del Presidente siriano Bashar al-Assad, hanno già sprecato quella reputazione in Ucraina in meno di una settimana di combattimenti. È improbabile che cambi indipendentemente dall’esito di una battaglia per la capitale ucraina Kiev, in particolare se la Russia viene trascinata a combattere un’insurrezione di lunga durata.

Inoltre, la pianificazione militare russa in Ucraina ha sbagliato i calcoli e i progressi sono stati bloccati non solo dalla resistenza ucraina ma anche da guasti alle apparecchiature.

Gli Emirati Arabi Uniti possono essere orgogliosi del proprio coraggio nel tracciare il proprio corso. La domanda è se può permettersi di allontanarsi troppo da quello che è diventato un alleato problematico, gli Stati Uniti, dato che le alternative sono la Russia, un paria internazionale poco performante, o la Cina, un orso riluttante che non è ancora all’altezza compito di fare il garante della sicurezza e alla fine richiederà la sua libbra di carne.

“Se c’è questo mondo post-americano, il Golfo post-America, di conseguenza ci sarà più Cina. Meno America probabilmente si traduce anche in più Cina, nella regione e in tutto, tra l’altro”, ha affermato Abdulla, lo scienziato politico.

Alla fine, potrebbe avere ragione. L’astensione degli Emirati Arabi Uniti nel Consiglio di sicurezza ha assicurato che la Russia non ponesse il veto all’estensione dell’embargo sulle armi allo Yemen per includere i ribelli Houthi.

Anche così, la questione di un riequilibrio del potere globale è una questione di tempi, di quando piuttosto che di se. Non è oggi, questo è certo. Ma è oggi che gli Emirati Arabi Uniti e altri Stati del Medio Oriente devono coprire le loro scommesse in modi che li aiutino a respingere le minacce immediate.