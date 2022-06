Una dopo l’altra, le autorità delle repubbliche del Caucaso settentrionale annunciano la creazione di unità di volontari per combattere l’Ucraina. Il comando militare russo ha proposto la creazione di una compagnia di fucilieri del Daghestan sulla base della 136a brigata di fucili a motore delle guardie separate, di stanza a Buinaksk, nel Daghestan. Il 16 giugno, il colonnello Sergei Pavlenko, capo del servizio topografico del personale del distretto militare meridionale, ha incontrato il leader di Buinaksk, Islamudin Nurgudayev. Pavlenko ha affermato che tutte le regioni russe dovrebbero formare tali unità. Secondo Pavlenko, i contratti con regolari benefici militari russi vengono firmati per tre mesi con possibilità di rinnovo. Gli uomini fino a 50 anni sono invitati a far parte dell’unità. Dopo un breve addestramento a Buinaksk, l’azienda sarà inviata nei campi di addestramento nella parte occupata dalla Russia della regione ucraina di Donetsk. Una tipica compagnia di fucili a motore nell’esercito russo è composta da 100-120 soldati.

Anche Kalmykia, che confina con il Daghestan da nord, si sta preparando a inviare una compagnia di volontari in prima linea ucraina. Il governatore della Calmucchia, Batu Khasikov, ha annunciato un bonus di iscrizione di 30.000 rubli (circa 550 dollari) per i volontari. In Inguscezia, su ordine del Ministero della Difesa russo, le autorità regionali stanno costituendo una compagnia inguscia all’interno della 34a Brigata separata di fucilieri a motore. Fonti affermano che le autorità in Inguscezia intendono reclutare 94 persone e addestrarle per un mese sulla base del 503° reggimento di fucili a motore di stanza nel villaggio di Troitskoye, nel distretto di Sunzhensky in Inguscezia. Le autorità inguscezie promettono un bonus di iscrizione di 100.000 rubli (circa 1.800 dollari) insieme a 300.000 rubli (circa 5.500 dollari) al mese (compresi tutti i benefici) dal governo russo.

Alcune unità etichettate etnicamente sono già operative in Ucraina. Le forze militarizzate cecene sotto il controllo de facto del capo repubblicano Ramzan Kadyrov sono state in Ucraina dall’inizio dell’incursione russa nel febbraio 2022. Kadyrov è stato esplicito sui social media a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina con manodopera.

Altri governatori del Caucaso settentrionale, ad eccezione del sovrano dell’Ossezia settentrionale, sono stati molto più reticenti sulla guerra in Ucraina. A giugno, il governatore dell’Ossezia del Nord Sergei Menyailo ha dichiarato inaspettatamente che un battaglione dell’Ossezia settentrionale stava combattendo in Ucraina e che era stato rinforzato con un’unità di carri armati. Il video pubblicato mostrava diversi vecchi carri armati T-62 che guidavano lungo la strada. L’ufficiale che riferiva a Menyailo nel video sembrava essere di etnia russa. Un carro armato aveva una bandiera osseta su di esso. Su due carri armati erano scritti i nomi delle città dell’Ossezia settentrionale. Un tipico battaglione di fucili motorizzati dell’esercito russo è composto da circa 800 soldati.

Menyailo è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti il ​​20 giugno 2014, per essere responsabile di azioni contro l’integrità territoriale dell’Ucraina. Nel 2020, quando Menyailo è stato inviato del presidente russo Vladimir Putin nel distretto federale siberiano, è stato nuovamente sanzionato dall’Unione Europea e dal Regno Unito per il suo coinvolgimento nell’avvelenamento del leader dell’opposizione russa Alexei Navlany . Menyailo ha partecipato all’annessione russa della Crimea nel 2014 ed è stato governatore di Sebastopoli dal 2014 al 2016. In precedenza, fino al 2011, Menyailo è stato vice comandante della flotta russa del Mar Nero di stanza in Crimea. Putin ha nominato Menyailo governatore dell’Ossezia del Nord nell’aprile 2021.

La creazione di unità repubblicane per la guerra in Ucraina dimostra la carenza di manodopera che l’esercito russo deve affrontare. La commissione di difesa della Duma di Stato russa (camera bassa del parlamento) ha recentemente approvato emendamenti che consentono ai diplomati di stipulare contratti di servizio militare immediatamente, piuttosto che dopo tre mesi di servizio militare obbligatorio come attualmente. L’idea è che le unità militari che prendono il nome dalle repubbliche attireranno più reclute da quelle repubbliche. Le regioni a maggioranza etnica-russa non hanno lo stesso vantaggio, poiché le identità regionali sono troppo deboli per mobilitare efficacemente le persone. Quindi, finora, sono state rilasciate poche informazioni sulla creazione di un reggimento Ryazan o di una compagnia Pskov, anche se le persone sono certamente reclutate anche in quelle aree.

La campagna per la costituzione delle unità repubblicane potrebbe avere anche degli obiettivi politici. Le repubbliche del Caucaso settentrionale sono state le meno favorevoli alla guerra in Ucraina tra le regioni russe. Con la creazione di unità militari repubblicane, i media regionali seguiranno le attività delle rispettive unità in Ucraina, il che presumibilmente dovrebbe contribuire a rafforzare il sostegno popolare alla guerra russa contro il suo vicino.

Detto questo, è improbabile che le unità che combattono in Ucraina intitolate alle repubbliche abbiano un impatto significativo sullo sforzo bellico della Russia o sul sostegno popolare ad esso nel Caucaso settentrionale. La forza del personale delle nuove unità sembra essere piccola. I caucasici del nord hanno subito perdite significative e, nonostante i grandi incentivi finanziari, la maggior parte delle persone probabilmente concluderà che i rischi non valgono la pena. Decine si sono rifiutati di combattere. Circa 270 militari del Caucaso settentrionale sono stati uccisi in Ucraina secondo informazioni ufficiali (probabilmente sottostimate) a metà giugno.

È probabile che anche l’appello dei governatori cada nel vuoto. Le repubbliche del Caucaso settentrionale non eleggono i loro governatori. Invece, la loro leadership è nominata da Mosca. Ciò si traduce in governatori docili che riferiscono a Mosca e non dipendono dai loro elettori nella regione. Il rovescio della medaglia del controllo di Mosca sui governatori regionali è che mancano di sostegno tra le popolazioni locali. Mentre le autorità russe possono ancora attuare politiche attraverso la macchina del governo, sussidi e altri incentivi, suscitare un autentico patriottismo tra le persone nella periferia è al di là delle capacità di leader flessibili e politicamente deboli.