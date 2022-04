Il giorno dopo l’annuncio dell’esclusione della Russia dai Giochi Paralimpici di Pechino, il 5 marzo 2022, le autorità russe hanno reagito e hanno deciso di organizzare una competizione sportiva parallela nella città di Khanty-Mansiïsk, nella Siberia occidentale: “Siamo insieme: sport”.

Il vice primo ministro della Federazione Russa, Dmitry Chernychenko, incarica il Ministero dello Sport e il Ministero delle Finanze, nonché il municipio di Khanty-Mansiïsk, di attuare questi Giochi Paralimpici alternativi il prima possibile con l’assistenza dell’Armenia , Tagikistan, Kazakistan e Bielorussia, alleati del regime russo.

L’obiettivo, secondo il ministro dello Sport Oleg Matytsin, è dimostrare che la Russia è “una potenza sportiva forte e autosufficiente”. All’interno della popolazione russa circola poi una battuta: “Pechino ha preparato i suoi Giochi Paralimpici in sette anni, Khanty-Mansiïsk ha preparato i suoi in sette giorni”.

La competizione si è svolta in quattro giorni, dal 17 al 20 marzo. Gli atleti russi hanno vinto nella classifica delle medaglie contro gli altri quattro stati partecipanti. Nel processo, il viceministro dello sport, Odes Baisultanov, ha chiarito la visione russa: “Dobbiamo sviluppare un progetto nazionale, dobbiamo sviluppare il nostro sport, anche attraverso i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Africa). Sud ) e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in modo da poter organizzare concorsi internazionali. »

Se passò relativamente inosservato in Occidente, questo evento segnò comunque una pietra miliare nel rinnovamento della strategia russa nota come “fortezza assediata”. L’obiettivo è triplice. Si tratta di potenziare il più possibile lo sport russo per rispondere alle sanzioni occidentali; ripristinare la fiducia degli atleti russi nel loro stato; e per creare un nuovo ordine sportivo mondiale basato sui paesi alleati della Russia.

Un sistema sportivo terrestre alla ricerca di soluzioni

A livello nazionale, c’è più in gioco di quanto sembri. In effetti, il sistema politico-economico-sportivo – lo Sportokratura – costruito da Vladimir Putin per 22 anni viene minato. Con l’aiuto di politici, oligarchi e atleti di spicco russi, la sua ambizione era quella di fare della Russia una delle principali potenze sportive del pianeta e uno strumento patriottico di controllo sociale. Oggi è il simbolo di un Paese diventato paria.

Sebbene sia difficile sapere quanto la popolazione russa sostenga effettivamente quella che il Cremlino chiama una “operazione militare speciale”, ci sono segnali che indicano che gli atleti russi sembrano combattuti tra il loro attaccamento allo sport mondiale “classico” e l’isolamento e lo stop alla loro carriera.

In effetti, gli atleti russi di alto livello rappresentano una sfida chiave per il governo. Solitamente nascosti dietro il Cremlino, sono visti come strumenti di propaganda volti a promuovere il modello russo in tutto il mondo e influenzare l’opinione pubblica nazionale. In altre parole, come gli eroi dello sport dell’URSS, devono sopportare il regime in ogni caso.

Tuttavia, sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, una dozzina di loro ha alzato la voce sui social network per denunciare la guerra (o almeno per esprimere il proprio attaccamento alla pace), tra cui i famosi tennisti Daniil Medvedev e Andreï Rublev, o il calciatore internazionale Fedor Smolov.

Di fronte a questa reazione a catena senza precedenti nell’era post-sovietica in Russia, le autorità hanno reagito rapidamente. Per il Cremlino vincere la battaglia per l’opinione pubblica significa utilizzare i suoi atleti.

Così, venerdì 18 marzo, molti medagliati olimpici hanno preso parte all’incontro “Per un mondo senza nazismo! Per la Russia! Per il Presidente! nello stadio Luzhniki di Mosca. Tutto tranne una coincidenza, è stato il famoso commentatore sportivo Dmitri Gouberniev ad essere il Ringmaster di questo evento svoltosi alla presenza di 100.000 spettatori e trasmesso quasi in diretta televisiva. Guberniev non ha esitato a dichiarare sugli sportivi russi: “C’è questo tipo di professione: difendere la patria. Uno slogan di un film patriottico sovietico del 1971, ampiamente ripreso in seguito dall’esercito sovietico e poi russo, e il cui uso riguardo agli atleti mostra la dimensione militare che fu attribuita al mondo dello sport sotto Vladimir Putin.

Infine, la seconda edizione della Pervy Kanal Figure Skating Cup è stata anticipata dal 25 al 27 marzo a Saransk in concomitanza con i Mondiali del 2022, dai quali sono stati esclusi russi e bielorussi. Ancora una volta, l’obiettivo era unire la popolazione russa e gli atleti attorno alla bandiera per evitare la loro potenziale defezione. Segno dell’importanza dell’evento, la star Kamila Valieva e la campionessa olimpica di Pechino Anna Chtcherbakova erano presenti per inviare un messaggio forte sia all’interno che all’esterno del paese. Questa volta, l’organizzazione è solo russa, ma i servizi sono di prim’ordine.

Quale nuovo ordine mondiale dello sport per la potenza russa?

A livello internazionale, la questione è diversa. In rapida successione, CIO, UEFA, Formula 1 e persino FIFA hanno chiesto l’esclusione della Russia dallo sport mondiale.

La Russia si è trovata isolata come raramente era stato un paese nella storia dello sport moderno. Solo il Sud Africa (1970–1991) e la Jugoslavia (1992–1994) erano state in passato, e queste non erano certo grandi potenze sportive. In effetti, la Russia è un tenore quando si tratta di potenza sportiva. È influente diplomaticamente, economicamente e strutturalmente. Pertanto, le conseguenze di una tale separazione sono importanti.

Per il momento il Cremlino sembra navigare a vista. Il suo soft power sportivo oscilla tra due strade: costruire un nuovo modello o cercare di mantenere i contatti con le federazioni sportive internazionali. Illustrazione del doppio pensiero di Putin, Oleg Matytsin ha dichiarato in meno di 24 ore, tra il 23 e il 24 marzo, che era necessario sviluppare nel tempo il programma “Siamo insieme: lo sport”… mantenendo un canale diplomatico per per costruire ponti con il movimento sportivo globale. Questa esitazione è l’illustrazione di una Russia tra due mondi, il cui futuro è attualmente in gioco.

A parole e nei fatti, l’opzione favorita dalle autorità russe dall’inizio dell’invasione sembra essere quella di una nuova geopolitica dello sport. Attraverso i Giochi Paralimpici russi paralleli a quelli di Pechino, le autorità hanno voluto mostrare agli occidentali che potevano farne a meno grazie ai loro alleati, in questo caso Armenia, Tagikistan, Kazakistan e Bielorussia.

Ma le ambizioni russe non si limitano a queste quattro ex repubbliche sovietiche. Per Matytsine, l’obiettivo è sfidare gli altri paesi membri della CSI, così come quelli dei BRICS e dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in modo che siano parti interessate in questa ambizione. Queste tre organizzazioni includono diversi tenori dello sport mondiale, di cui la Cina è il fiore all’occhiello. Se questo progetto russo dovesse avere successo, potremmo assistere alla creazione di un nuovo ordine mondiale dello sport destinato a competere con le istituzioni storiche dello sport moderno come il CIO o la FIFA.

Alcune voci vanno anche oltre. Così, il miliardario e uomo d’affari russo Roman Abramovich, dopo aver rotto con il club londinese Chelsea, prenderebbe presto in considerazione la creazione di una Continental Football League, che includa le migliori squadre di Russia, Cina, Serbia, Israele, Bulgaria, Bielorussia, Finlandia e Kazakistan. Riportata dal portale Inc-news, questa informazione non è stata ancora confermata dal principale interessato. Tuttavia, le autorità russe sono favorevoli.

Questa lega, infatti, parteciperebbe alla creazione di un microcosmo sportivo eurasiatico che confermerebbe il perno verso est (povorot na vostok) iniziato negli anni 2000 e accelerato dal 2014 e l’annessione della Crimea. Questa retorica russa non è nuova. Risale al discorso di Monaco del febbraio 2007 in cui Vladimir Putin denunciava l’unilateralismo americano e chiedeva l’avvento di un mondo “policentrico”.

Mosca ha già provato, senza molto successo

Già in passato l’URSS aveva tentato, con relativo successo, di creare microcosmi sportivi paralleli a quello ordinato dall’Occidente, attraverso le Spartakiads e la Red Sports International (IRS) sotto Stalin poi, decenni dopo, i Giochi dell’Amicizia per compensare per il boicottaggio dei Giochi Olimpici del 1984 a Los Angeles.

Più recentemente, nel 2008, la creazione della Kontinental Hockey League (KHL) su iniziativa di Mosca ha avuto l’obiettivo prettamente geopolitico di gettare l’ombra russa sullo spazio post-sovietico e anche oltre. In effetti, il KHL mirava a riunire le migliori squadre di hockey su ghiaccio dell’ex Unione Sovietica, dei paesi dell’ex Patto di Varsavia, della Scandinavia e persino dell’Asia centrale e della Cina. Il vincitore vince la Coppa Gagarin, in riferimento alla conquista spaziale sovietica. Mentre Croazia, Lettonia, Ucraina, Repubblica Ceca, Finlandia e persino Cina hanno aderito alla competizione nel corso degli anni, la guerra in Ucraina, in corso dal 2014, ha gradualmente spinto i club stranieri ad abbandonare. Oggi restano a partecipare al campionato solo i club di Red Star Kunlun (Pechino), Barys (Nursultan) e Dinamo Minsk (Minsk), per 19 club russi.

Questa volontà di espansione asimmetrica da parte del Cremlino riflette lo squilibrio che esiste tra le ambizioni russe e la realtà geopolitica di un Paese che può contare solo su pochi alleati. Inoltre, il potere delle istituzioni sportive internazionali è tale che sembra illusorio poter competere con loro sul proprio campo. Un Paese come la Cina, ad esempio, dovrebbe, per entrare nel nuovo sistema voluto da Mosca, rinunciare a una strategia sportiva che dura fino al 2049, con l’obiettivo finale di ospitare e vincere un Mondiale di calcio per festeggiare il centenario della costituzione della Repubblica popolare cinese. Rischierebbe di essere bandita dalla FIFA per soddisfare Vladimir Putin? E ‘improbabile.

A un bivio, lo sport russo sembra navigare a vista più che mai. Per esistere, cerca soluzioni geopolitiche. La resurrezione del mito del nuovo ordine mondiale dello sport è per il momento simile a un’ambizione fantasticata, mentre le conseguenze della guerra in Ucraina sugli atleti russi sono già molto reali.