Contrariamente alle aspettative della Russia, la guerra in Ucraina e le crisi che ne sono derivate non solo non hanno danneggiato le relazioni UE-USA, ma le hanno anche migliorate al punto che la Francia ha proposto ‘autonomia strategica’ per l’Europa è ora relegata all’oblio.

Come nella Guerra Fredda, la Russia ha cercato di sfruttare la frattura nelle relazioni transatlantiche sotto Trump e indebolire l’alleanza politica ed economica Europa-USA. Tuttavia, a parte qualche successo limitato in Serbia e Ungheria, Mosca non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi.

Inoltre, i Paesi che facevano parte dell’Unione Sovietica, e fino a poco tempo fa regolavano la loro politica estera in linea con Mosca, stanno cambiando rotta nella nuova situazione e mostrano un maggiore desiderio di mantenere la propria indipendenza. Tutto ciò, insieme all’espansione della NATO in Finlandia e Svezia, riflette il fatto che l’aggressiva politica estera della Russia si sta, in pratica, muovendo verso un futuro incerto.

Sebbene negli ultimi anni la Germania e alcuni altri Paesi europei abbiano avuto stretti legami con la Russia e dipeso dalla sua energia, la crisi ucraina ha mostrato ai russi che le questioni energetiche e geopolitiche sono inseparabili. In altre parole, dati gli atroci precedenti della Russia, la dipendenza dell’Europa dal gas e dal petrolio è un errore clamoroso.

La sopravvalutazione dell’importanza delle sue fonti energetiche per i Paesi europei ha indotto la Russia in un grave errore di calcolo geopolitico. L’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO mostra che non solo la Russia non è riuscita a respingere le minacce facendo un esempio dell’Ucraina e intimidendo i suoi vicini, ma ha effettivamente creato un fronte contro Mosca che si estende fino ai confini orientali e settentrionali del Europa.

Negli ultimi due decenni, gli Stati Uniti hanno inventato un nuovo nemico a est e hanno tentato di separare la Cina dalla Russia attraverso la diplomazia del ping pong. Sulla scia della crisi ucraina, gli Stati Uniti hanno raddoppiato i loro sforzi per rompere l’alleanza sino-russa al fine di indebolire la Russia e concentrarsi sulla Cina come il suo più serio concorrente globale.

Nei primi giorni della guerra, Washington era pronta a cedere l’Ucraina per raggiungere un compromesso con Mosca. Ma le cose sono cambiate quando il popolo ucraino ha difeso il proprio Paese e gli Stati baltici e la Polonia hanno fornito sostegno. In una svolta di strategia, gli Stati Uniti hanno aumentato i loro aiuti militari all’Ucraina e si sono concentrati invece sulla sconfitta della Russia.

Tuttavia, gli Stati Uniti non sono l’unico problema della Russia. L’opinione pubblica dei Paesi post-sovietici e dell’Asia centrale è completamente contraria alla Russia e fanno di tutto per mostrare solidarietà al popolo ucraino. In realtà, le persone di questi Paesi stanno cogliendo l’occasione per esprimere la loro opposizione all’approccio dei governanti affiliati a Mosca. Questo approccio ha anche una causa storica e risale a un’epoca in cui l’ordine politico sovietico regnava in questi paesi.

Le persone dell’Asia centrale e di altri Paesi che divennero indipendenti dall’Unione Sovietica ricordano ancora la discriminazione, la repressione e gli omicidi di quel tempo, e molti di loro hanno perso i propri cari. Alcuni leader, come in Kazakistan, hanno persino rifiutato la richiesta della Russia di inviare truppe in Ucraina e sono arrivati ​​al punto di dire che non vogliono essere dietro la cortina di ferro.

Come conseguenza dell’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti sono stati costretti a intervenire in Europa e a riconsiderare la loro politica ‘Pivot to Asia’, spingendo la NATO ad aumentare la sua deterrenza contro Mosca espandendo i suoi confini orientali e settentrionali. Naturalmente, a differenza degli Stati Uniti, l’Europa è la prima vittima di questa crescente tensione reciproca.